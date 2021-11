Ed Sheeran avautuu harvinaisessa haastattelussa vaimostaan – yksi asia olisi voinut syöstä suhteen tuhoon

Ed Sheeran ja hänen vaimonsa Cherry Seaborn ovat tunteneet lapsesta saakka, mutta löysivät rakkauden vasta muutama vuosi sitten.

Poptähti Ed Sheeran, 30, on tuntenut vaimonsa Cherry Seabornin, 29, lapsesta saakka. Sheeran kertoo näyttelijä Dax Shephardin Armchair Expert -podcastissa suhteensa vaiheesta.

Sheeran ja Seaborn olivat hyvin läheisiä ystäviä lapsuudessa, mutta erkanivat toisistaan kun Seaborn muutti opiskelemaan ja Sheeran lähti kiertueelle. Jos pari olisi alkanut seurustelemaan lukioaikana, se olisi Sheeranin mukaan ollut ”katastrofi”, Sheeran kertoo haastattelussa People-lehden mukaan.

Välit lämpenivät uudelleen, kun kaksikko tapasi toisensa New Yorkissa vuonna 2015. Heidän yhteinen ystävänsä Lauren, joka oli Sheeranin mukana kiertueella, kuuli Seabornin olevan kaupungissa ja he päätyivät viettämään iltaa yhdessä. Sheeran oli hermostunut, koska edellisen kerran, kun he olivat tavanneet, heidän välillään oli ollut hellä hetki.

– Mietin, että muistaako hän sen, koska siitä oli kulunut paljon aikaa. Se oli hyvin viatonta, hyvin hellää. Se oli pusu, Sheeran kertoo.

Nyt Sheeran ja Seaborn asuvat yhdessä entisessä kotikaupungissaan Framlinghamissa Englannissa. Pienessä kauppakaupungissa on vain noin 3 000 asukasta. Vaimoa ei juuri ole nähty julkisuudessa, ja Sheeran on julkaissut hänen kanssaan yhteiskuvia vain harvoin.

Sheeran kertoo, että Framlinghamissa hän kokee olevansa sama oma itsensä kuin lapsena. Lontooseen mennessään hän muuttuu kuin katkaisijasta käännettynä.

– Se on kuin pukisi ylleen Spiderman-puvun. Kukaan tunnista minua. Tunnen siellä kaikki, joten olen melko näkymätön.

Sheeran kosi Seabornia vuonna 2017, ja naimisiin he menivät vuonna 2019 pienimuotoisessa tilaisuudessa. Heidän esikoistyttärensä Lyra Antarctica syntyi elokuussa 2020.

Vuonna 2019 Sheeran avautui suhteestaan ja julkisuudesta The Sun -lehdelle. Hän kertoi kokevan julkisuuden raskaana ja tuntevansa itsensä häkkieläimeksi.

Sheeran myös paljasti, että hänellä on vieläkin vaikeuksia ymmärtää, miksi Seaborn huolii miehensä. ”Miksi vitussa olet kanssani?” miettii laulaja aamuisin herätessään vaimonsa viereltä. Vaimo toteaa kerta toisensa jälkeen Sheeranille ”Minä se tässä olen se, joka ei ansaitse sinua.”