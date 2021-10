Laulaja Andrea Meyer kuoli Norjan jousi-iskussa

Meyer ehti asua Hyttegatalla vain puolitoista kuukautta.

Saksassa syntynyt laulaja-muusikko Andrea Meyer, 52, oli yksi viidestä uhrista Norjan keskiviikkoisessa hyökkäyksessä. Samalla kadulla asunut mies surmasi naapurinsa jousipyssyllä Kongsbergissä.

Useat goottimusiikkiin keskittyvät sivustot muistelivat Meyeriä sen jälkeen, kun uhrien henkilöllisyys paljastettiin lauantaina.

Meyer tunnetaan goottipiireissä Nebelhexenä. Hän oli laulamassa naisvokaaleita muun muassa Cradle of Filthin debyyttialbumilla The Principle of Evil Made Flesh.

Meyerillä oli yksi tytär hänen entisen aviomiehensä, muusikko Thomas Haugenin kanssa. Meyer ehti asua Kongsbergin Hyttegatalla vain puolitoista kuukautta.

– Hän otti vastaan pikkutöitä ja etsi niitä aina lisää. Sellainen hän oli. Hän oli aina kohtelias, lämmin ja kuunteli, naapuri Thomas Nilsen kuvaili VG:lle.