Arja Tuomarilan kuolema riudutti Kai Lindin – ”Ei ole maistunut ruoka”

Muusikko Kai Lindin puoliso Arja Tuomarila kuoli pitkäaikaiseen sairauteen kesällä 2020. Leskeksi jääminen on ollut rankkaa.

Four Cats -yhtyeen laulajana tunnettu Kai Lind kertoi, ettei ole pitkään aikaan ollut kiertueella. Lokakuussa hän on lähdössä mukaan Aikansa idolit -kiertueelle yhdessä Ilkka ”Danny” Lipsasen, Pirkko Mannolan ja Lasse Liemolan kanssa.

–Aika erikoiselta tuntuu, hän sanoi mutta iloitsi tulevista keikoista.

Toissa vuoden kesäkuussa leskeksi jäänyt Kai Lind on elänyt hiljaiseloa vaimonsa, tv-kuuluttajana tunnetun Arja Tuomarilan kuoleman jälkeen. He olivat aina yhdessä, myös keikoilla.

–Arja hoiti kaiken, pesi pyykit ja tiesi, milloin pitää vaihtaa talvirenkaat.

–Olen laihtunut yli kymmenen kiloa. Suru on yksi aiheuttaja. Ei ole maistunut ruoka.

Vajaa vuosi sitten Kai Lind liukastui kotonaan kylpyhuoneessa ja löi päänsä pesukoneeseen. Siitä seurasi pitkä sairaalareissu.

–Jouduin harjoittelemaan kävelyn uudelleen. Fysiatri kävelytti minua sairaalan käytäviä rollaattorilla. Toipilasaikaa kesti puoli vuotta.

Kai Lind lähtee uudelle kiertueelle.

Kunto on paranemaan päin. Kaikenlaisia kremppoja on.

–En jaksa kauaa seistä. Polven voisi leikata, mutta ei kannata, tulee ikä vastaan.

Sairaalasta kotiuduttuaan Kai Lind putosi sängystä eikä päässyt enää ylös.

–Ryömin lattialla etsimässä kännykkää, että voisin soittaa pojalleni. Olin lattialla muutaman tunnin.

–Poikani on luottohenkilöni. On hirveän tylsää, kun Arja on poissa.

Arja Tuomarila ja Kai Lind olivat yhdessä melkein 60 vuotta. He avioituivat 1964 ja olivat aikansa julkkispari: Lind komea laulaja, Tuomarila hänkin iskelmälaulaja ja myös pitkäaikainen Mainos-TV:n kuuluttaja, joka toimi vuosikymmenet lentoemäntänä.

–Tulen ikuisesti kaipaamaan Arjaa, en unohda häntä koskaan, Kai Lind sanoi IS:n haastattelussa maaliskuussa.

–Kaikesta tuli merkityksetöntä. Millään ei ollut enää väliä, kun puolet minusta lähti.

Arja Tuomarila ja Kai Lind kuvattuna vuonna 2017.

Lind kertoi maaliskuussa, että Arja Tuomarilalla todettiin viitisen vuotta sitten syöpä.

–Mutta ei sitä kukaan huomannut. Niin Arja halusikin.

Kai Lind kertoi maaliskuussa puhuvansa pöydällä olevalle Arjan kuvalle. Lähtiessään hän kertoo, minne on menossa, ja palatessaan, mitä tuli tehtyä.

–Juttelen hänen kanssaan koko ajan. Hän hymyilee kuvassa minulle kuten aina ennenkin, Lind kertoi.

