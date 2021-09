Aaro Airola, 25, hankki legendaarisen Mersun vuodelta 1983 – autonosto sai traagisen käänteen, kun isäpuoli kuoli yhtäkkiä kesken kaiken

Aaro Airola eli Arppa on kuluvan vuoden kiinnostavimpia artistitulokkaita. Hän tekee suomenkielistä rockia, joka saattaa kestää aikaa kuin vanha laatuauto kilometrejä.

Arppa ajaa Mersulla.

Siinä kaksi lempinimeä, joista toinen on kaikille suomalaisille tuttu – ja toinen tulossa tutummaksi.

Arppa on Aaro Airola, 25, laulaja ja lauluntekijä, jolla on myös Arppa-yhtye. Artisti ja yhtye Arppa ovat kovassa nousussa.

Ja Arpan Mersu, se on Mercedes-Benz vuodelta 1983, legendaarista E-sarjan korimallia W123, jota valmistettiin 1976-1986. Klassikko, jonka monet muistavat oman aikansa luotettavana ”taksimallina”.

– Aina, kun käy tankkaamassa, ainakin kaksi tyyppiä tulee juttelemaan autosta, Arppa kertoo.

Hän on muun muassa kuullut tarinan, että W123 on ensimmäinen automalli, jonka oven suunnitteluun osallistui äänisuunnittelija: tarkoitus oli saada aikaan matala, tukeva soundi, että matkustaja uskoo istuneensa turvalliseen autoon.

Arpan Mersuun tankataan bensaa. Yleisin W123 oli kuitenkin aikanaan diesel-malli, jollaisesta Arpallakin on paljon muistoja.

– Sain sellaisen jääautoksi 12–13-vuotiaana. Ostettiin kimpassa kaverin kanssa. Kumpikin maksoi 25 euroa, isäpuoli Mikko maksoi loput, Arppa muistelee.

Kovana kauppamiehenä kunnostautuneen isäpuolen kanssa Arppa etsi kevättalvella Mersua, mutta se ja kaikki muukin jäi äkisti Mikolta kesken: hän sai sairauskohtauksen lumitöitä tehdessään ja kuoli.

– Autonosto jäi minulle. Päätin hoitaa sen. Mikko oli ollut tyyppi, joka oli aina etsinyt kaiken, kun vain laittoi viestiä: ”Nyt kiinnostaisi Fender Princeton 64 -kitaravahvistin jousikaiulla.” Ehkä autonosto oli minun reaktioni siihen, että enää noihin viesteihin ei vastata.

Auto tuli tarpeeseen. Arppa on yksi artisteista, joka on onnistunut korona-aikaan kasvattamaan suosiotaan. Ensialbumi julkaistiin viime vuonna ja sen herättämän kiinnostuksen ansiosta Arppa-yhtye (mukana myös rumpali Okko Saastamoinen, basisti Antti Ahoniemi ja kitaristi Ville-Veikko Airaniemi) on keikkaillut ahkerasti, lisäksi Arppa on tehnyt duo-keikkoja Airaniemen sekä ehkä hieman yllättäen myös Vestan kanssa. Pienet keikkapaikat ovat kasvaneet suurempiin ja yhä useammat paikat ovat olleet loppuunmyytyjä. Myös perjantain levynjulkaisukeikka Helsingin Korjaamolla oli loppuunmyyty.

– Kesäkuun alusta lähtien olen ajanut Mersulla 12 000 kilometriä. Auto on toiminut hyvin, mutta kun ajaa helteellä vaikkapa Pyhätunturille, ilmastoinnille olisi käyttöä, Arppa sanoo.

– Kaikkiaan kilsoja on tullut vuodessa 60 000. Tosin äidillä tuli vilkkaimpina Maikkari-aikoina 120 000 kilometriä vuodessa.

Äiti on Outi Airola, toimittaja ja Kokkolassa tunnettu kulttuurivaikuttaja. Hän on muun muassa perustanut Kahvila Sahan, joka mainitaan usein vinkkikohteena maakuntamatkailujutuissa.

Arppa on nuorin kulttuuriperheen sisaruksista: Sara on sirkustaiteilija ja Laura on äitinsä tavoin toimittaja ja monipuolinen kulttuuritoimija, hän on muun muassa Kokkolan Kinojuhlien toiminnanjohtaja. Näyttelijäsiskoista Anna tunnetaan Aikuiset -tv-sarjan pääroolista, Oona on palkittu jo kahdella Jussi-patsaalla.

He kaikki ovat vaikuttaneet Arppaan, mutta aikanaan kova juttu oli myös Oonan yläasteikäinen poikaystävä.

– Se oli kova jätkä. Piti pipoa sisällä. Joi paljon cokista. No rules, Arppa naurahtaa.

– Kotona annettiin innostua mistä tahansa. Niinpä katsottiin kaverin kanssa 12-vuotiaina Blues Brothers -leffa joka päivä vähintään kaksi kertaa.

Iso innostus oli skeittaaminen. Kun ovet lukion jälkeen eivät auenneet Turun yliopistoon poliittista historiaa opiskelemaan, Arppa muutti Turkuun – hanttihommiin ja skeittaamaan.

– Siellä alkoi musiikkiharrastus. Asuin kommuunissa, jossa oli piano. Ja iltapäivällä työpäivän jälkeen oli aina pari tuntia aikaa ennen kuin kaveri tuli hakemaan skeittaamaan. Soittelin biisejä, joista pidin silloin. Etsin netistä soinnut – ja sen, miten ne soinnut soitetaan.

Yksi asia johti toiseen. Pian Arppa alkoi kirjoittaa omia kappaleita. Ja seuraavaksi hän taltioi biisejään, jotka saivat kannustavaa huomiota heti omakustannejulkaisuina.

Sana uudesta artistilupauksesta alkoi levitä, ja sen leviämisessä auttoi muun muassa Olavi Uusivirta, Oonan opiskelukaveri Teatterikorkeakoulusta.

Ja nyt Arpalla on levytyssopimus Johanna Kustannuksessa, johon Uusivirta levyttää – ja jolle ovat aikaisemmin levyttäneet monet suomalaisen rockin legendat Pelle Miljoonasta Tuomari Nurmioon ja Leevi & The Leavingsista Dave Lindholmiin.

Niiden kaikkien musiikki on kestänyt näihin päiviin aikaa samoista vuosista, jolloin Arpan Mercedes-Benz W123 oli uudenkarhea maanteiden johtotähti.

Arppa: Kinovalon alla -albumi julkaistiin perjantaina 24.9.2021