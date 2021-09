Girls Aloud -tähti Sarah Harding on kuollut 39-vuotiaana – sai karun diagnoosin viime vuonna

Harding sairasti rintasyöpää.

Brittiläisestä Girls Aloud -yhtyeestä tuttu laulaja Sarah Harding on kuollut 39-vuotiaana, uutisoi BBC verkkosivuillaan.

Harding sairasti rintasyöpää. Hänen äitinsä Marie kertoi suru-uutisen sunnuntaina Instagramissa.

Harding paljasti elokuussa 2020 saaneensa diagnoosin rintasyövästä, joka oli ehtinyt levitä.

– Moni teistä on tietoinen Sarahin syöpätaistelusta ja siitä, että hän taisteli niin vahvasti diagnoosista lähtien aina viimeiseen päiväänsä saakka. Hän nukkui pois rauhallisesti tänä aamuna, Hardingin äiti kirjoittaa.

– Haluaisin kiittää kaikkia ystävällisestä tuesta viimeksi kuluneen vuoden aikana. Se merkitsi paljon Sarahille ja antoi hänelle suurta voimaa ja lohtua, kun hän tiesi, että häntä rakastettiin.

– Tiedän, ettei hän halua tulla muistetuksi hänen taistelustaan tätä hirvittävää sairautta vastaan. Hän oli kirkas, loistava tähti, ja toivon, että sellaisena hänet sen sijaan tullaan muistamaan.

Aiemmin tänä vuonna Harding kertoi lääkärien todenneen hänelle, ettei hän näe enää joulua.

Harding sanoi samalla, että hän yrittää elää ja nauttia elämänsä jokaisesta sekunnista.

Lukuisat brittitähdet ovat muistelleet Hardingia sosiaalisessa mediassa sunnuntaina.

– Lepää rauhassa, Sarah Harding. Sinut tullaan muistamaan valosta ja ilosta, jota toit maailmaan, twiittasi Spice Girls -yhtyeestä tuttu Geri Horner.

– Niin hiton surullista, niin nuorena. Toivon sinun lepäävän rauhassa, Sarah. Meillä oli joitakin hullun hauskoja aikoja ja seikkailuja. Sinua jäädään kaipaamaan erittäin paljon, kommentoi puolestaan Hardingin ex-poikaystävä Calum Best.

Harding muodosti vuoden 2002 Popstars: The Rivals -ohjelmasta kootun Girls Aloud -yhtyeen yhdessä Cheryl Tweedyn, Nadine Coylen, Nicola Robertsin ja Kimberley Walshin kanssa.

Girls Aloud tunnetaan muun muassa hiteistään Sound of the Underground, The Promise, Love Machine, Jump ja Call The Shots. Yhtye lopetti vuonna 2013.

Sen jälkeen Harding muun muassa esiintyi useissa tv-ohjelmissa ja voitti Big Brotherin julkkisversion Britanniassa vuonna 2017.