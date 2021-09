HBL: Timo Kaltio on kuollut

Kaltio kirjoitti kertosäkeen Guns N’ Rosesin hittiin.

Rockmuusikko Timo Kaltio on kuollut lyhyen sairauden jälkeen, kertoo Hufvudstadsbladet.

Vuonna 1960 Rovaniemellä syntynyt Kaltio aloitti Hanoi Rocksin roudarina 1980-luvulla. Hän myös toimi vähän aikaa Hanoi Rocksin basistina.

Kaltio soitti Hanoi Rocksin hajoamisen jälkeen bassoa Cherry Bombzissa. Hän myös soitti kitaraa Problems?- ja Cheap and Nasty -yhtyeissä.

Kaltio teki yhteistyötä Guns N’ Rosesin kanssa. Hän kirjoitti kertosäkeen yhtyeen kappaleeseen Right Next Door to Hell.

Kaltio työskenteli myöhemmin Lontoossa mainosalalla. Hän muutti viime vuonna takaisin Suomeen.