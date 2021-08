Laulaja Bob Dylania syytetään 12-vuotiaan tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Newyorkilaiseen tuomioistuimeen jätetyn haasteen mukaan vuoden 1965 keväällä Dylan muodosti yhteyden 12-vuotiaaseen tyttöön ja tarjosi tälle huumeita ja alkoholia.

Nobel-palkittua laulaja-lauluntekijä Bob Dylania, 80, syytetään vuonna 1965 tapahtuneesta 12-vuotiaan tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kertoo Guardian.

Perjantaina newyorkilaiseen tuomioistuimeen jätetyn haasteen mukaan vuoden 1965 keväällä tuolloin 23-vuotias Dylan muodosti yhteyden 12-vuotiaaseen JC-nimellä viitattuun tyttöön ja tarjosi tälle huumeita ja alkoholia.

Haasteen mukaan Dylan käytti hyväkseen muusikon asemaansa saadakseen tytön luottamuksen tavoitteenaan käyttää häntä seksuaalisesti hyväksi. Lisäksi muusikon kerrotaan uhkailleen tyttöä väkivallalla, mikä jätti uhrille tähän päivään jatkuneita henkisiä traumoja.

Uhri on nykyään 68-vuotias ja asuu Yhdysvalloissa Connecticutin osavaltiossa.

Dylanin, syntymänimeltään Robert Allen Zimmerman, syytetään hyväksikäyttäneen tyttöä useita kertoja kuuden viikon ajanjakson aikana. Haasteen mukaan uhri kärsi tapahtuneen jälkeen masennuksesta, nöyryytyksestä ja ahdistuksesta, mitkä ovat vaikeuttaneet hänen elämäänsä merkittävästi.

Uhri hakee haasteella määrittelemättömiä korvauksia ja oikeudenkäyntiä, jossa käsiteltäisiin syytteitä pahoinpitelystä, vapaudenriistosta ja henkisestä väkivallasta.

80-vuotiaan Dylanin edustaja kommentoi Guardianille maanantaina, että 56 vuoden takaiset syytökset ovat valheellisia ja tähti aikoo puolustautua painokkaasti.

Kappaleistaan Like a Rolling Stone ja Blowin' in the Wind tunnettu Dylan voitti sanoituksillaan kirjallisuuden Nobel-palkinnon vuonna 2016.