Vaimon mukaan Hillin oli määrä palata lonkkavaivojen jälkeen yhtyeen mukaan kiertueelle syyskuussa.

Viime viikolla kuolleen ZZ Top -yhtyeen basistin ja perustajajäsenen Dusty Hillin viimeisistä hetkistä on kerrottu uusia tietoja. Hillin leski Charleen McCrory muistelee miestään yhtyeen Facebook-julkaisussa.

Lue lisää: Legendaarisen ZZ Topin basisti Dusty Hill on kuollut

McCrory kertoo 19 vuotta naimisissa olleen parin viimeisen aamun alkaneen aivan normaalisti.

– [Dusty] herätti minut aikaisin keskiviikkoaamuna ja juttelimme. Rupattelimme mukavia, kunnes hän yhtäkkiä lopetti ja silmänräpäyksessä hän oli poissa, McCrory kirjoittaa julkaisussa.

Näyttelijänä aiemmin uraa tehnyt McCrory luonnehtii miehensä olleen ”kiltein, lempein ja välittävin mies, mitä toivoa saattaa” ja kuvailee pariskunnan avioliittoa satukirjamaiseksi.

ZZ Top tiedotti toissa viikolla Facebookissa, että Hill joutui jäämään konsertista pois lonkkavammansa takia. Vaimon mukaan Hillin oli määrä palata yhtyeen mukaan kiertueelle syyskuussa.

– Hänen ei kuulunut jättää minua ja kaikkia teitä. Se ei kuulunut suunnitelmiimme. Tarkoitus oli jatkaa fysioterapiaa, jolla pyrittiin avittamaan hänen kroonisia vaivojaan, McCrory muistelee.

Nainen kertoo olevansa rakkaansa kuoleman johdosta ”turta, hukassa ja miljoonina palasina”.

McCrory päättää muistokirjoituksensa siteeraamalla innokkaana elokuva- ja televisiofanina tunnetulle miehelleen suosikkisarja This is Usia.

– Ihmeellisin yksittäinen asia, jonka olen koskaan elämässäni on tehnyt on sinuun rakastuminen. Ihmeellisin elämässä saamani lahja on, kun kosit minua. En ole koskaan tullut nähdyksi yhtä kokonaisvaltaisesti, rakastetuksi yhtä intohimoisesti ja suojelluksi yhtä raivokkaasti.

Dusty Hill oli yksi vuonna 1969 perustetun texasilainen bluesrockyhtyeen perustajajäsenistä. Hill soitti yhtyeessä yli 50 vuotta.

Viimeksi yhtye esiintyi Suomessa kesällä 2019, kun yhtye järjesti 50-vuotisjuhlakiertueen.

Hillin kuolinsyytä ei toistaiseksi ole kerrottu julkisuuteen.