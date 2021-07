Festivaalin toimitusjohtaja Jouni Loponen toivoo, että tilalle saadut artistit olisivat ”vähintäänkin yhtä hyviä”.

Ensi viikonloppuna Oulussa järjestettävän Qstock-festivaalin kolme esiintyjää on jouduttu perumaan tällä viikolla koronatilanteen vuoksi.

Qstock tiedotti tiistaina, että perjantaina esiintymisvuorossa ollut Kolmas Nainen on joutunut perumaan keikkansa laulaja Pauli Hanhiniemen jouduttua viranomaisten määräämään koronakaranteeniin. Kolmannen Naisen tilalla esiintyy Ismo Alanko.

Päivää myöhemmin metallibändi Viikate joutui niin ikään perumaan keikkansa viranomaisen asettaman karanteenin vuoksi. Bändin tilalla perjantaina esiintyy oululainen pop-rock-yhtye Tuohimaa.

Lue lisää: Pauli Hanhiniemi asetettiin karanteeniin – Kolmas Nainen joutui perumaan keikkansa Qstockissa

Torstaina tiedotettiin, että myös tamperelainen punkbändi Huora joutuu perumaan keikkansa. Tilalla lauantaina esiintyy rockyhtye Tiisu.

– Terveystilanne on otettu huomioon ja toimittu yleisten ohjeistusten mukaisesti. Tietenkin toivotaan, että olisi saatu vähintäänkin yhtä hyviä korvaavia artisteja tilalle, Qstockin toimitusjohtaja Jouni Loponen kommentoi peruuntumisia.

Qstockiin odotetaan 20 000:ta festivaalivierasta molempina päivinä. Määrä on sama kuin vuonna 2019, jolloin festivaali järjestettiin edellisen kerran. Arkistokuva vuodelta 2013.

Oulun koronatilanne on kiihtynyt kovaa vauhtia, ja festivaalilippuja kaupataan tällä hetkellä pilkkahintaan internetin myyntipalveluissa kuten tori.fi-sivustolla.

Torstai-iltapäivänä Qstock-lipuista oli tori.fi:ssä yli 400 myynti-ilmoitusta, joissa suurimmassa osassa lipun hinta on selvästi alle hankintahinnan. Alimmillaan lippuja myydään jopa alle puoleen hintaan. Myös huutokauppapalvelu huuto.net ja sosiaalisen median eri myyntipalstat ovat täyttyneet Qstock-lipuista.

Lue lisää: Oulussa todettu ennätysmäärä koronatartuntoja – satoja Qstock-lippuja kaupataan internetissä nyt pilkkahintaan

Loponen uskoo, että syitä lippujen jälleenmyymiselle on monia. Koronatilanne on varmasti yksi tekijä, mutta hänen mukaansa myös paikallinen sääennuste näyttelee usein suurta roolia. Ouluun on tämän hetkisen tiedon mukaan luvattu sateista säätä sekä perjantaille että lauantaille.

– Toki myös se, että ostopäätös festivaalille on voitu tehdä vaikka jo jouluna 2019. Yksi vuosihan meillä jäi välistä ja lipuista noin 75 prosenttia siirrettiin tälle vuodelle. Aikaa ostopäätöksestä on voinut kulua jo yli 1,5 vuotta. Se on tietenkin pitkä aika ja moni asia on voinut muuttua, Loponen sanoo.

Qstock-lippujen myynti käy kuumana internetin myyntipalstoilla. Lippuja oli torstaina myynnissä tori.fi-sivustolla yli 400, halvimmat jopa alle puoleen hintaan.

Oulu tiedotti torstaina ennätyssuurista tartuntamääristä kaupungin alueella. Torstaina Oulussa tuli tietoon 26 koronatartuntaa. Valtaosa tartunnan saaneista on alle 30-vuotiaita, ja tartunnan lähteinä korostuvat ravintolat.

14 vuorokauden ilmaantuvuusluku 100 000:ta asukasta kohden on Oulussa 39,9. Luku on lähes kolminkertaistunut edelliseen kahden viikon jaksoon verrattuna.

– Viikonlopun tapahtumat sisältävät tässä tilanteessa merkittävän riskin tartuntojen leviämisen kiihtymiselle Oulussa, tiedotteessa todetaan.

Qstockiin odotetaan tänä vuonna 20 000 festivaalivierasta molempina päivinä. Loposen mukaan kävijämäärä ei poikkea vuodesta 2019, jolloin festivaali järjestettiin edellisen kerran.