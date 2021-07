Suomalaismuusikosta leviää rajuja väitteitä sosiaalisessa mediassa – kiistää rikokset, levy-yhtiö pyytää uhreilta anteeksi

Viikonloppuna Instagramiin ilmestyi käyttäjätili, joka paljastaa Suomen punkpiireissä tapahtuneita seksuaaliväkivalta- ja häirintätapauksia. Monet väitteistä on yhdistetty Pää Kii -yhtyeen nokkamies Teemu Bergmaniin.

Suomen musiikkipiireissä tapahtuva seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö nousi puheenaiheeksi jälleen viime viikonloppuna, kun kuvapalvelu Instagramiin ilmestyi Punkstoo-nimeä kantava Instagram-käyttäjä. Käyttäjätiliä ylläpitävien tahojen henkilöllisyydestä ei toistaiseksi ole tietoa. Tilistä ovat uutisoineet muun muassa musiikkilehti Rumba sekä MTV.

Punkstoo-käyttäjätilin tarkoituksena on jakaa anonyymien ihmisten kertomuksia heidän kokemastaan häirinnästä Suomen punkpiireissä. Tähän mennessä ihmisten tarinoita on kertynyt 88 Instagram-päivityksen verran. Jokainen päivitys alkaa sisältövaroituksella, jossa kerrotaan, käsitteleekö kyseinen tarina esimerkiksi seksuaalista häirintää, raiskausta tai väkivaltaa.

Monet kertomuksista liittyvät Puntala Rock -tapahtumaan, joka on Lempäälässä järjestettävä punkfestivaali. Lisäksi useammassa anonyymin käyttäjän jakamassa tarinassa puhutaan miehestä, joka on nimetty T:ksi sekä TB:ksi. Esimerkiksi eräs henkilö kertoo jakamassaan tarinassa kyseisen T:n riisuneen hänet väkisin ja käyttäneen seksuaalisesti hyväksi.

Ainakin osan tarinoista on julkisuudessa yhdistetty kouvolalaismuusikko Teemu Bergmaniin, 43, joka on Pää Kii -nimisen punkyhtyeen nokkamies. Bergman itse julkaisi oman ulostulonsa aiheeseen liittyen yhtyeen virallisella Facebook-tilillä maanantaina. Samalla Bergman ilmoitti, että kaikki yhtyeen keikat on toistaiseksi peruttu.

– Pahoittelen kaikille loukkaamilleni ihmisille huonoa ja välinpitämätöntä käytöstäni. Törkeät, minua vastaan esitetyt rikossyytteet kuitenkin kiistän. Asianajajani Hannu Kaitaluoma kommentoi asioita tästä eteenpäin, kunhan saa perehdyttyä materiaaliin, Bergman kirjoitti Facebookissa.

IS tavoitti Bergmanin asianajajana toimivan Hannu Kaitaluoman maanantaina. Kaitaluoma vahvisti IS:lle, että Punkstoo-käyttäjätilillä julkaistut kertomukset on yhdistetty nimenomaan Bergmaniin.

Maanantaina myös Pää Kii -yhtyeen taustalla toiminut levy-yhtiö Stupido Records kommentoi tapausta omalla virallisella Facebook-sivustollaan. Levy-yhtiön julkaisemassa tiedotteessa otetaan kantaa Punkstoo-käyttäjätilin julkaisemiin väitteisiin.

– Stupido Records & Booking ei firmana hyväksy minkäänlaista rasismia, fasismia, seksuaalista väkivaltaa, homo- tai transfobiaa, misogyniaa ja muita vastaavia ihmisarvoa alentavia ilmiöitä. Täällä on ohjaimissa wanhoja punkkareita, jotka ovat vissiin sit niin naiiveja, että uskovat vieläkin rockiin, rauhaan ja rakkauteen, siihen et pienempiään, eikä eläimiä saa kiusata, tiedotteessa todetaan.

– Punkstoo-tili Instagramissa on tärkeällä asialla paljastamassa punk-skenen sisäisiä väärinkäytöksiä, valta-aseman väärinkäyttöä, seksuaalista hyväksikäyttöä, väkivaltaa ja muita skenen epäkohtia, kirjoitus jatkuu.

Levy-yhtiön tiedotteessa todetaan myös, että osassa tarinoista syytettäisiin henkilöä, joka on urallaan tehnyt yhteistyötä Stupido Recordsin kanssa. Levy-yhtiö ei kuitenkaan ole tietoinen, että asiaan liittyen olisi tehty rikosilmoituksia.

– Punkstoo-tililtä on pääteltävissä, että osassa nyt paljastuneista tapauksista tekijäksi peitellysti nimetään artisti, joka on nyt - tai jossain vaiheessa uraansa - ollut yhteistyössä myös Stupidon kanssa. Syvästi pahottelemme asiaa ja toivomme voimia erityisesti väärinkäytösten kohteeksi joutuneille, mutta myös niille, jotka joutuvat tästä syystä - tai syyttään kärsimään, yhtiö toteaa tiedotteessaan.

– Jokaista perseilijää kohtaan on bändikaveri - tai levy-yhtiön setä, joka ei ole ollut tietoinen, siitä mitä yön pimeinä tunteina tapahtuu, mutta emme epäile uhrien kertomuksia aiheesta. Yhtään oikeusjuttua ei ole tapausten johdosta tietääksemme nostettu, eivätkä kaikki ylitä rikoksen tunnusmerkkejä, mutta jos sellasia nostetaan toivomme, että ne käsitellään normaalin oikeuskäytännön mukaan.

Stupido Records toteaa tiedotteessaan myös, ettei Bergmanin luotsaamalla Pää Kii -yhtyeellä ole tällä hetkellä voimassa olevaa levytyssopimusta yhtiön kanssa.

Bergman perusti Pää Kii -punkyhtyeen vuonna 2012 ja yhtyeen esikoisalbumi julkaistiin samana vuonna. Albumi palkittiin vuoden 2013 Emma-gaalassa Kriitikoiden valinta -palkinnolla.

Vuonna 2013 Bergman joutui keskelle kiusallista kohua, kun hänen esiintymistään Arto Nybergin keskusteluohjelmassa jouduttiin editoimaan jälkikäteen. Nyberg kertoi tuolloin IS:lle Bergmanin olleen niin sekavassa tilassa, ettei haastattelua voitu näyttää sellaisenaan kunnianloukkaussyytteen pelossa.

– Vältimme haastattelun editoinnilla mahdollisen kunnianloukkaussyytteen, ja pois leikatussa osiossa oli myös alapään kuvailua elekielellä vahvistettuna, Arto Nyberg kertoi IS:lle huhtikuussa 2013.