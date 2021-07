Tänään tv:ssä: Korona perui lähes kaikki kesätapahtumat, mutta legendaarinen harmonikkakisa piti pintansa

Kultainen ja hopeinen harmonikka käydään tänä kesänä taas liveyleisön edessä.

Suomi on kesätapahtumien luvattu maa, ja valoisista kesäilloista on päästy nauttimaan perinteisesti niin musiikkifestareilla kuin tangon pyörteissä Tangomarkkinoilla.

Koronapandemiasta johtuen melkein kaikki kesätapahtumat on peruttu, mutta yksi kestosuosikki on pitänyt pintansa. Musiikinnälkäisiä hemmotellaan legendaarisella Kultainen ja hopeinen harmonikka -kisalla, joka esitetään suorana lähetyksenä Ikaalinen Spasta AlfaTV:llä.

Harmonikkakisoja juontavat Lola Odusoga ja Kimmo Mattila. Viime vuonna kilpailu peruttiin koronan takia, mutta nyt harmonikka soi taas liveyleisön edessä.

– Täytyy sanoa, että kilpailuun valmistautuminen on ollut hyvin hankalaa ja epäselvää, koska tilanne muuttuu koko ajan, Suomen Harmonikkaliiton puheenjohtaja Kimmo Mattila kuvailee.

Hän on hyvillään, että tapahtuma pystytään tänä vuonna järjestämään noin 250 henkisen yleisön edessä.

– Saamme tehtyä tapahtuman nyt turvallisesti ja jopa kohtuullisen kokoisen yleisön edessä. Kilpailu on sympaattinen koko perheen tapahtuma, joka perustuu yleisön ja esiintyjän vuorovaikutukseen. Siksi on erityisen hienoa, että kisaajat pääsevät esiintymään liveyleisölle, Mattila iloitsee.

Viihdeharmonikansoiton Suomen mestaruuskilpailulla on pitkät perinteet. Se on järjestetty vuodesta 1983 lähtien. Hopeinen harmonikka taas on tarkoitettu 10-vuotiaille ja sitä nuoremmille soittajille.

Tänä vuonna tosin myös 11-vuotiaat pääsevät osallistumaan Hopeiseen harmonikkaan, sillä näin haluttiin varmistaa se, että viime vuoden finalistit pääsevät mukaan.

– Puolet kilpailijoista on viime vuodelta, puolet tänä keväänä valittuja. Finaalissa on ikään kuin kahden vuoden saldo. Osallistuminen ja kisaan valmistautuminen ovat niin iso motivaatiojuttu niin soittajille kuin opettajillekin, ettemme halunneet vetää heiltä yks kaks mattoa alta. Heidän kova työnsä ei mennyt hukkaan, Mattila sanoo.

Harmonikkakisa on nostanut vuosien saatossa tutuksi lukuisia ammattimuusikoita ja monilahjakkuuksia. Monille suomalaisille on jäänyt lähtemättömästi mieleen vuoden 1993 kisa, jolloin Mona-Liisa Nousiainen (os. Malvalehto) voitti Hopeisen harmonikan vain 9-vuotiaana.

Minun kultani kaunis on -kappaleen ja Lapin äidin kehtolaulun soittanut Rovaniemen tyttö hymyili valloittavasti yleisölle ja hurmasi kaikki suvereenilla sorminäppäryydellään ja rytmitajullaan.

– Paikalla on äiti ja isä, siskot, sitten mummo ja melkein koko suku! 9-vuotias taituri kertoi tv-lähetyksessä kannustusjoukoistaan.

Vuonna 1999 hän voitti aikuisille tarkoitetun Kultaisen harmonikan. Lisäksi hän voitti vuonna 2011 Ylen järjestämän Maestro-kilpailun, jossa kilpailijat opettelivat kapellimestarin työn perusteita.

Nousiaisen oli tarkoitus jatkaa harmonikan soiton opintojaan Sibelius-Akatemiassa urheilu-uransa loputtua, mutta vakava sairaus esti opinnot. Maastohiihdossa ansioitunut Nousiainen menehtyi syöpään vain 36-vuotiaana.

Mona-Liisa Malvalehto muistetaan urheilu-uransa lisäksi lahjakkaana muusikkona. Hän voitti Hopeisen harmonikan vuonna 1993 ja Kultaisen harmonikan vuonna 1999.

Soittotaidon esittelyn lisäksi kisan tarkoitus on myös ylläpitää harmonikkakulttuuria. Kimmo Mattila sanoo nauttivansa Kultaisessa ja hopeisessa harmonikassa erityisesti kilpailijoiden kehityskaaresta.

– Siinä otetaan ennen kaikkea mittaa itsestään. Jopa parissa päivässä voi tapahtua kenraaliharjoituksen ja finaalin välissä hämmästyttäviä pyrähdyksiä. On hyvin palkitsevaa huomata, kun kilpailija osuu nappiin.

Kilpailu oli 1980- ja 1990-luvuilla valtavan suosittu myös tv:ssä ja houkutteli ruutujen ääreen liki miljoonayleisön. Nykyään harmonikka soittimena ei nauti aivan yhtä suurta kansansuosiota, mutta ei suomalainen harmonikkakulttuuri ole silti minnekään hävinnyt.

– 80–90-lukujen buumi näkyi piikkinä harrastajamäärissä. Nykyään harrastajien määrä on pienempi, mutta meillä on monialainen ja tavattoman hyvä opettajakunta, Mattila kehuu.

Hän muistuttaa, että kilpailussa nähtävät esitykset ovat vain pieni osa siitä valtavasta työmäärästä, jonka kilpailijat ovat vuosien saatossa tehneet soittotaitonsa eteen.

– Toivomme Kultaisen ja hopeisen harmonikan näyttävän yleisölle myös sen puolen, että soittotaito on vuosien työn tulos. Sitä ei voi ladata netistä, eikä sitä voi opetella hetkessä. Täytyy nostaa hattua nuorille ja heidän taustajoukoilleen, jotka sitoutuvat soittamiseen.

Kilpailijoiden ohjelmisto on avoin, ja kisassa onkin nähty, että hanuri taipuu moneen. 2006 monet höristivät korviaan, kun muusikko Netta Skog soitti kisassa Nightwish-metalliyhtyeen kappaleen. Hevikansana tunnettuihin suomalaisiin sovitus osui ja upposi ja Skog voitti kisan yleisöäänillä.

Netta Skog näytti harmonikkakisassa, että harmonikka taipuu myös heviin.

Kisa on myös kokenut muutoksia, jotka eivät ole aina olleet yleisön mieleen. Yhdessä vaiheessa harmonikkakilpailun voittajat valittiin katsojien äänillä. Musiikinystävät ihmettelivät, kun täysiä kymppejä tuomaristolta saanut kilpailija ei voittanutkaan, vaan yleisö äänesti voittoon toisen kilpailijan.

– Matkan varrella on ollut monia hyviä kokeiluja, jotka eivät olekaan toimineet. Voittajan valinta on nyt kuuden ammattilaisen käsissä. Kaikki kilpailijat ovat uskomattoman taitavia, ja ammattiraati syventyy soittamiseen yhtä esitystä pidemmälle.

Kultainen ja hopeinen harmonikka, lauantaina 3.7. AlfaTV:llä klo 20.00