Billie Eilish joutui kohun keskelle: raivo repesi somepäivityksestä

Laulaja Billie Eilish, 19, markkinoi uutta singleään ja suututti faninsa.

Laulajatähti Billie Eilish on aiheuttanut kohun tuoreella somepäivityksellään. Independent-lehden mukaan seuraajat ovat syyttäneet 19-vuotiasta laulajaa ”queerbaitingista”, joka tarkoittaa, että henkilö antaa ymmärtää kuuluvansa seksuaalivähemmistöön vain saadakseen huomiota.

Eilish on pitänyt seksuaalisen suuntautumisensa salassa, mutta seuraajien mielestä tähti on markkinoinut uutta Lost Cause -kappalettaan vihjaamalla, että hän kuuluisi seksuaalivähemmistöön.

Kohu sai alkunsa, kun Eilish julkaisi Instagramissa kuvia kappaleen musiikkivideon kuvauksista ja kirjoitti ”rakastan tyttöjä”. Kuvissa Eilish tanssii naisten kanssa pyjamabileissä.

Seuraajat paheksuvat sitä, että Eilish ”käyttää queerbaitingia markkinointikikkana” kansainvälisen Pride-kuukauden aikaan ja täten loukkaa seksuaalivähemmistöjä. Eilishin on huhuttu seurustelevan näyttelijä Matthew Tyler Vorcen kanssa, mikä on antanut väitteille lisää pohjaa.

– Lopeta. Älä tee enää näin, jos olet hetero, eräs laulajan faneista tilitti.

– En tiedä, onko kyse queerbaitingista vai ei, mutta jos näin on, tämä on hyvin törkeää.

Osa faneista sen sijaan puolustaa laulajaa. Heidän mukaansa on väärin yrittää painostaa Eilishiä paljastamaan hänen seksuaalinen suuntautumisensa, etenkin kun laulaja on pyrkinyt varjelemaan yksityiselämäänsä.

Eilish ei ole vastannut seuraajiensa syytöksiin, mutta hän julkaisi myöhemmin selfien ja kirjoitti kuvatekstiksi ”olen väsynyt”. Tuoreen kuvan alle on kertynyt kommentteja, joissa laulajaa vaaditaan kommentoimaan väitteitä.

– Mekin olemme väsyneitä. Ole kiltti ja puhu meille.

– Aiotko kommentoida väitteitä vai ei?

– Menetät pian fanisi. Korjaa sotkusi.