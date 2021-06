Vuoden 2021 Kesäkumikampanjan käynnistää Tääl on niin kuuma -kesäkumibiisi. Kampanja muistuttaa hetken huumaan liittyvästä vastuusta.

Erika Vikman ja Arttu Wiskari esittävät vuoden 2021 kesäkumibiisin, Ylen tiedotteessa kerrotaan.

Tääl on niin kuuma -kappale kertoo kahden kulkurin spontaanista kohtaamisesta, kuumista paikoista ja siihen liittyvästä vastuusta. Cicciolina-, Syntisten pöytä- ja Häpeä-kappaleista tuttu Erika Vikman on liputtanut musiikissaan ja esiintymisissään pelottomuuden, häpeilemättömyyden ja hauskanpidon puolesta. Vaikka seksistä puhuminen on yleistynyt ja tietoa on tarjolla enemmän kuin koskaan, seksikeskustelu on Vikmanin mielestä yhä paikoin sukupuolittunutta ja moralisoivaa.

– Jos kertoo yhden yön kumppaneista, siitä puhutaan helposti kevytkenkäisyytenä. Mutta onko huono juttu olla kevytkenkäinen? Onko huono juttu osata nauttia elämästä ja olla spontaani? Vikman pohtii tiedotteessa.

Vikman ja Wiskari ovat molemmat otettuja perinteikkäiseen Kesäkumikampanjaan pääsystä.

– Tänä vuonna olen oikea henkilö ottamaan tän roolin, Vikman myöntää.

– Erika on oikealla tavalla avoin tyyppi viemään kesäkumisoihtua eteenpäin. Mä oon tässä apinaorkesterissa komppaamassa ja fiilistelemässä hyvää biisiä, Wiskari lisää.

Erika Vikman ja Arttu Wiskari esittävät yhdessä biisin ensimmäistä kertaa livenä YleXPopissa, joka järjestetään virtuaalisesti lauantaina 5. kesäkuuta. Konserttia voi seurata suorana Yle Areenassa klo 16–23 ja Yle TV2:ssa klo 19–23.

Kesäkumikampanja ja kondomien jakaminen on perinteisesti ollut näkyvä osa kesän nuorten tapahtumia ja festareita. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi yli 150 000 kondomin jakaminen keskitetään tänä vuonna kouluterveydenhuoltoon, lastensuojeluun ja nuorisotyöhön sekä nuorten suosimiin illanviettopaikkoihin ulkona.

YleX:n kanavapäällikkö Hanne Kautto pitää kovassa nousukiidossa olevaa Erika Vikmania loistavaksi artistivalinnaksi Kesäkumikampanjaan. Biisin kautta kampanjaan mukaan tullut koko kansan laulaja Arttu Wiskari on tervetullut bonus.

– Kun pohdimme artistivalintaa, Erika tuntui luontevalta vaihtoehdolta. Hän on räväkkä ja suorapuheinen artisti, joka sopii kampanjan arvoihin. Olemme iloisia myös Artun mukaan tulemisesta, hän tuo kampanjaan toisenlaista näkökulmaa. Kappaleessa on aineksia koko kansan kesähitiksi, Kautto kommentoi.

Kappaleen musiikkivideo julkaistaan perjantaina 4. kesäkuuta klo 12.

Kesäkumikampanjan toteuttavat YleX, Suomen Punainen Risti, Väestöliitto, Syöpäjärjestöt ja Sotilaskotiliitto. Sosiaali- ja terveysministeriö tukee kampanjaa.