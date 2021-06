Festarit eivät ehkä koskaan palaa täysin ennalleen – alan huiput kertovat, mitkä asiat korona muutti pysyvästi

Suomen suurimmat musiikkitapahtumat peruttiin viime ja tältä kesältä. Jos korona saadaan kuriin, koetaan elävän musiikin paluu vuoden kuluttua ryminällä. IS kysyi jättifestivaalien järjestäjiltä, miltä näyttää valmistautuminen kesän 2022 tapahtumiin.

Kesällä 2022 koetaan musiikin massatapahtumien paluu. Koronapandemia saadaan vuoden kuluessa näillä näkymin kuriin, vihdoinkin.

Pandemian aiheuttamat rajoitukset estivät suurimpien festivaalien järjestämisen viime vuonna – ja estävät alkavanakin kesänä. Kahdesti peruttuja ovat muun muassa Sideways, Rockfest, Provinssi, Tuska, Ruisrock, Ilosaarirock, Pori Jazz, Tangomarkkinat ja Savonlinnan oopperajuhlat sekä Flow Festival.

IS kysyi kolmelta perinteisen suurjuhlan järjestäjältä, mitä he odottavat ensi vuoden tapahtumilta.

Turun Ruisrock on yksi Euroopan vanhimmista rockfestivaaleista. Se on järjestetty vuodesta 1970 lähtien. Tapahtuman promoottorina on työskennellyt kymmenen vuoden ajan Mikko Niemelä.

Vain vuotta ensimmäisen Ruisrockin jälkeen jyrähti Joensuussa Ilosaarirock. Ruisrockin tavoin Pohjois-Karjalan suurin yleisötapahtuma myytiin loppuun useana vuonna ennen pandemiaa. Ilosaaren toiminnanjohtajana työskentelee Niina Hattunen.

Ilosaarirock Joensuussa 2018. Kuvassa Night Lovell Metelli-teltassa

Vuodesta 1985 järjestetty Seinäjoen Tangomarkkinat tunnetaan puolestaan laulukilpailusta, jossa valitaan Tangokuningatar ja -kuningas. Musiikkifestivaalina tapahtuma on yksi maan suurimmista: vuonna 2019 siihen osallistui 111 000 kävijää. Vaikka tapahtumalla on vankka maine, se haluaa uudistua – ja uudistajaksi palkattiin tänä keväänä uusi toimitusjohtaja, Pasi Ojala.

Nyt näyttää siltä, että vuoden kuluttua rokotesuoja on kattava ympäri Eurooppaa. Se mahdollistaa isot tapahtumat eri puolilla vanhaa mannerta. Ja se taas tarkoittaa sitä, että Suomeenkin saakka saadaan esimerkiksi Yhdysvalloista isoja artisteja ja yhtyeitä, joiden ei vielä tänä vuonna ole ollut tautitilanteen takia mahdollista matkustaa kiertueelle Eurooppaan.

Miltä kesä 2022 näyttää musiikkitapahtumien osalta juuri nyt?

Elonmerkkejä maailmalta jo tänä kesänä

Ranskassa järjestettiin viikonloppuna testikonsertti, jossa yleisön ei enää tarvinnut noudattaa turvavälejä. Pariisin Bercy-areenalle otettiin Indochine -yhtyettä kuulemaan 2 500 ihmistä, joilta tosin edellytettiin kasvomaskin käyttöä ja negatiivista koronatestitulosta.

Ylen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö ja sen alaisuudessa toimiva Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmistelee vastaavaa kokeilua Suomessa.

Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä.

Yhdysvalloissa rokottaminen on edistynyt monissa osavaltioissa ripeästi, ja jo loppukesällä 2021 ja alkusyksystä maassa tullaan järjestämään useita jättifestivaaleja. Esimerkiksi Tennesseen Manchesterissa järjestettävä nelipäiväinen Bonnaroo houkuttelee syyskuun alussa muun muassa Foo Fightersin ja Lana Del Reyn voimin – ja myytiin hetkessä loppuun.

– On nähtävissä, että festarit vetävät, kun niitä vaan taas saa järjestää, Niemelä sanoo.

– Ihmisillä on suuri, patoutunut kokoontumisen tarve. Uskon, että yleisöä riittää, kunhan tapahtumia vaan päästään järjestämään, Niemelä jatkaa.

– Kokonaisuutena nyt näyttää hyvältä. Siis siltä, että Ilosaarirock päästään järjestämään 2022, Hattunen toteaa.

Mikä on toisin kuin vuonna 2019?

Kaikki haastatellut uskovat, että isot festivaalit palaavat ensi vuonna hieman toisenlaisina. Ainakin hygieniasta huolehditaan tunnollisemmin kuin pari vuotta sitten ennen huolta koronasta. Käsidesiä ja useammin putsattuja bajamajoja lienee tarjolla.

– Jos aikaisemmin oli hieman vaikeaa löytää festivaaleilla vesipiste, niin jatkossa se lienee helppoa. Käsienpesupaikat lisääntyvät varmasti. Se on yleisölle viihtymisasia, Niemelä sanoo.

– Käsidesin laittamisesta on tullut rutiinia itsellekin ihan ruokakauppaan mennessä. Tämä varmasti siirtyy festivaaleille. Voi olla, että joillekin ihmisille jää tavaksi myös käyttää maskia, Ojala uskoo.

Viime vuonna järjestettiin loppukesällä pienimuotoisia festivaaleja, joissa yleisöltä edellytettiin turvavälien pitämistä.

Seinäjoen Tangomarkkinat 2019. Tangokuningattareksi valittiin seinäjokinen Pirita Niemenmaa ja tangokuninkaaksi haapavetinen Johannes Vatjus.

Tämän kesän rajoitukset elävät rokotus- ja tautitilanteen mukaan. Rajoitukset ovat vielä paljolti avoinna. Loppukesään toivotaan nykytilanteeseen verrattuna huomattavia vapauksia.

Ainakin joitakin tapahtumia tullaan järjestämään joustavasti rajoitukset ja niiden mahdollinen muuttuminen huomioiden. Esimerkiksi eilen julkistettuun Nightwish-yhtyeen konserttiin Helsingin Kaisaniemessä 15. elokuuta myydään aluksi rajattu, järjestäjän mukaan ”pienehkö määrä” lippuja. Jos rajoitukset löystyvät parin kuukauden aikana, lippuja myydään lisää.

Niemelä ei usko, että Ruisrock kuuluu tapahtumiin, joita tulevaisuudessakaan järjestetään niin, että yleisön alue jaetaan lohkoihin ja sen liikkumista rajoitetaan.

– Ruisrockissa yleisön pitää pystyä liikkumaan vapaasti.

Myöskään Ilosaarirockia ei harkittu järjestettävän tänä vuonna pienennettynä versiona yleisön liikkumista rajoittaen – tai sarjana konsertteja.

– Emme halunneet kilpailla maakunnan muiden, pienempien tapahtumien kanssa, Hattunen sanoo.

Onko uhka, että tapahtumia on ensi vuonna liikaa?

Kun kaikkia tapahtumia on siirretty kahden vuoden ajan, niin niistä ei ole pulaa, kun keikkoja, konsertteja ja festivaaleja saa taas todennäköisesti 2022 järjestää ilman rajoituksia.

– On jännää, kun ensi vuonna kiertävät kaikki isot kotimaiset nimet – ja paljon isoja ulkomaisia. Ensi kesä on aika täynnä, Hattunen sanoo.

Tangokuninkaalliset kruunattiin viimeksi kesällä 2019.

Esimerkiksi jo kahdesti on siirretty suomalaisten bändilegendojen Hassisen koneen ja Sunrise Avenuen stadionkeikat. Ensi vuonna festivaalien kanssa kilpailevat kotimaisten ykkösartistien omien konserttien lisäksi myös kiertueille aktivoituvat kansainväliset tähtiesiintyjät, joiden isoja konsertteja järjestetään niin areenoissa, stadioneilla kuin puistoissakin.

Onko uhkakuva, että tapahtumia on kesällä 2022 liikaakin?

– En usko, että se on uhkakuva. Jos levykaupan vieressä on toinen levykauppa, se kasvattaa kysyntää. Tämä ei ole nollasummapeliä, vastaa Niemelä.

Hän myöntää, että ihmisillä on epäilemättä jatkossakin rajoitettu budjetti konsertti- ja festivaalilippujen ostamiseen. Silti hän pitää muita tapahtumia pahempana uhkana sitä, että ihmiset jäävät kesällä koteihinsa ja mökeilleen.

– Korona-aikaan on keskitytty himailuun ja hyggeilyyn. Miten käy, kun tapahtumia taas on?

– On aina haastavaa, miten ihmiset saadaan liikkeelle. Toivottavasti tapahtumat ruokkivat toisiaan ja ihmiset ovat jo saaneet olla tarpeeksi mökeillään, Hattunen sanoo.

Tangomarkkinoiden Ojala arvelee, että kaikki tapahtumat eivät ensi vuonna voi tehdä positiivista tulosta. Kilpailua ihmisten rahoista ja ajasta on yksinkertaisesti liikaa, hän uskoo.

– On päivänselvä asia, että ihmisten rahat eivät tule riittämään kaikkeen, mitä on tarjolla. Ylitarjontaa tulee, kun uusia tapahtumia laitetaan nopealla aikataululla pystyyn ja ajatellaan, että siitä kääritään voitot, Ojala sanoo.

Ruisrock peruttiin myös tältä kesältä.

Ojalan mukaan tunnetuilla tapahtumilla on kovassa kilpailutilanteessa etulyöntiasema. Tutut festarit vetävät – ja luotto uudistuviin Tangomarkkinoihin on korkealla ihan viran puolestakin.

– Tango ei ole mihinkään katoamassa Tangomarkkinoilta. Mutta kyllä olemme muuten tuomassa konserttitarjontaan lisää iskelmää, ja uudistuksia tulee niin katutapahtumiin kuin laulukilpailuunkin, hän suunnittelee.

Onko Seinäjoki sitten pienoiskoossa esimerkki siitä, että konsertteja ja festivaaleja voi olla jopa liikaa? Vaikka perinteiset Provinssi ja Tangomarkkinat ovat nyt toista vuotta tauolla, jo tänä kesänä Seinäjoella järjestetään Solar Sound -festivaali sekä Seinäjoen Vauhtiajot – ja kaikki nämä ovat luvassa ensi vuodeksi. Lisäksi kaupungin jalkapallostadionille suunnitellaan useita konsertteja.

– Uskon, että kaikkiin riittää yleisöä, vaikka joistakin esiintyjistä kilpailemmekin, Ojala vastaa.

– Provinssi on perinteinen iso festivaali, joka vetää vanhoja ja nuoria. Vauhtiajot on enemmän rokkia kuin Tangomarkkinat, vaikka me tangosta iskelmään laajennammekin. Ja Solarsound on sitten dancepoppia ja räppiä, se on oma juttunsa, Ojala vastaa.