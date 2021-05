Nightwish paljasti uuden basistinsa

Koeajalla, eli loppuvuoden keikoilla soittavan basistin nimi kerrottiin ennen illan virtuaalikonserttia.

Suomalaisen Nightwish -yhtyeen uusi basisti on Jukka Koskinen.

Koskinen on soittanut Norther, Wintersun ja Cain's Offering -yhtyeissä.

Basistin henkilöllisyys paljastettiin perjantai-iltana bändin virtuaalikonsertin VIP-lipun ostajien etkoilla.

Hän toimii tuuraajana ainakin yhtyeen kesän keikoilla. Viimeistään syksyn Venäjän ja Yhdysvaltain kiertueiden sekä marras-joulukuun Euroopan-keikkojen jälkeen bändi päättää, onko pesti vakituinen.

– Hän on toistaiseksi mukana tuuraajana. Katsotaan jatkoa, kun nähdään, miten nämä virtuaalikeikat ja kesän mahdolliset keikat menevät, Nightwishin säveltäjä ja kosketinsoittaja Tuomas Holopainen sanoi IS:lle aikaisemmin.

Nightwish on ollut basistin tarpeessa siitä lähtien, kun bändiin pitkään kuulunut Marco Hietala erosi yhtyeestä tammikuussa.

Hietala, 55, perusteli avoimessa kirjeessään päätöstään pettymisellä musiikkiteollisuuden tulonjakoon – sekä masennuksellaan.

Koskinen on suomalaisille metalliväelle tuttu soittaja, sillä hän on soittanut yhtyeissä Norther ja Cain`s Offering sekä ennen kaikkea Wintersunissa, josta rumpali Kai Hahto siirtyi jo aiemmin Nightwishin rumpaliksi.

Heinäkuussa 40 vuotta täyttävä basisti kertoi VIP-lähetyksen englanninkielisessä haastattelussa Radio Rockin toimittaja Laura Vähähyypälle, että ei ollut uskoa korviaan, kun yhtye pyysi häntä mukaan.

– Anteeksi? Mitä sanoitte? Voitteko toistaa, hän jäljitteli reaktiotaan.

Harjoituksissa hän kertoi päässeensä hyvin sisälle yhtyeen musiikkiin – ja ryhmään. Hän kertoi treenanneensa biisejä kymmeniä ja kymmeniä tunteja, ja osallistuneensa bändin intensiivisiin treeneihin.

– Olemme samanmielisiä, hän kuvailee.

– Kun tajuaa musiikin pointin ja miten sitä palvelee parhaiten soitollaan, kaikki on helppoa.

Kansainvälistä uraa tekevään yhtyeeseen heittäytyminen merkitsee tietysti isoa elämänmuutosta.

– Kalenterini on nyt mennyt kokonaan uusiksi. Wintersun on nyt tauolla, joten olen täysin sitoutunut soittamaan Nightwishin Human Nature -kiertueella.

IS:n tammikuussa haastattelemat asiantuntijat, yhtyeen aikanaan kansainväliseen menestykseen Spinefarm -levy-yhtiönsä suojissa luotsannut Riku Pääkkönen ja metallimusiikkiin erikoistunut toimittaja Jone Nikula näkivät, että Hietalan korvaajan on oltava paitsi taitava basisti, myös hyvä laulaja.

– Basisteja, taitavia soittajia löytyy varmasti, mutta haaste tulee olemaan laulavan basistin löytäminen, Pääkkönen sanoo.

Pääkkönen arveli, että uutta basistia haetaan koko maailmasta – olihan yhtyeen manageri Ewo Pohjola onnistunut kaivamaan kreikkalaisen solistin Yannis Papadopoulosin.

Basisti löytyi kuitenkin Suomesta – eikä hän laula.

– En. Soitan vain bassoa. Yhtyeessä on kaksi loistavaa laulajaa, Floor (Jansen) ja Troy (Donocley), minun hommakseni riittää bassonsoitto, hän kertoi.

Etukäteen lähetetyissä fanien kysyttiin, oliko Koskisen vaikea pitää salaisuus Nightwishin kanssa treenaamisesta ja uudesta pestistä perheeltään ja ystäviltään?

– Oli, Koskinen vastasi – hätävalheille oli ollut käyttöä.

Nightwish saa basistin, joka on aina pitänyt yhtyeen musiikista – ja joka myönsi jännittävänsä tulevia keikkoja.

– Mutta se on tervettä. Uskon, että se johtaa parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Elän aikaa, joka on outoa ja hienoa yhtä aikaa.

Ja outo on myös Koskisen aloitus Nightwishin leivissä: hän esiintyy perjantaina ja lauantaina An Evening with Nightwish in a Virtual World -konsertissa – ne ovat virtuaalisia tapahtumia kuvitteellisessa tavernassa.