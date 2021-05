Nightwishin viikonlopun nettikeikat vievät katsojat fantasiamaailmaan – perjantaina paljastetaan iso uutinen: basisti Marco Hietalan korvaaja

Kun Nightwish esiintyy netissä, se ei ole kodikas striimaus treenikämpältä.

Kaikki kunnia korona-aikaan tutuksi tulleille striimikeikoille, mutta nyt on luvassa jotain muuta.

Nightwishin nettiesiintymiset perjantaina ja lauantaina ovat yhtyeen musiikillisen johtajan Tuomas Holopaisen mukaan jotain ihan muuta kuin bändi kämpällään esiintymässä kameroille.

– Tämä on virtuaalinen show, ilta Nightwishin kanssa – ei striimikeikka, hän täsmentää.

Yhtye tekee kaksi konserttia kahtena päivänä. Kyse ei ole siitä, että bändi ei uskoisi kaistan riittävyyteen koko maailman Nightwish-fanien asettuessa pitkästä aikaa kuuntelemaan suosikkiaan. Ei, bändi tahtoo soittaa kaksi erilaista keikkaa.

– Eroa eri päivien seteissä tulee olemaan noin 30 prosenttia.

Ajatus virtuaalikeikoista muhi kuulemma jo viime vuonna. Holopainen ja muut kiteeläislähtöisen yhtyeen jäsenet olivat kuitenkin toiveikkaita, että ihan oikeillekin keikoille pääsee ennemmin tai myöhemmin.

Mutta eipä päässyt – eikä ole päässyt vieläkään.

Nightwishiltä siirtyi kymmeniä viime vuonna julkaistun Human. :II: Nature -albumin kiertueen keikoista tähän vuoteen.

– Kun viime syksynä meitä sitten lähestyttiin uudelleen virtuaalikeikkojen tekemisestä, neuvottelut olivat lyhyet. Idea kuulosti hauskalta, Holopainen kertoo.

Floor Jansen

Idea kuulosti myös tutulta, sillä Holopainen oli hahmotellut vastaavaa jo noin kahdeksan vuotta sitten.

– Mietin, että olisi mahtavaa päästä tekemään keikka jonkun pelin tai vastaavan virtuaalimaailmassa. Nyt tämäkin unelma sitten toteutuu.

Ja nyt päästään striimi- ja virtuaalikeikan eroon: Nightwish esiintyy oikeasti, mutta virtuaaliseen maailmaan rakennetussa kuvitteellisessa The Islanders Arms -tavernassa. Tavernan ikkunoista yhtye ja yleisö sukeltavat erilaisiin 3D-mielikuvitusmaailmoihin.

– Kutsumme tapahtumaa mieluummin nimellä ”ilta Nightwishin kanssa” kuin ”keikka”, koska kutsumme yleisön kärpäseksi kattoon seuraamaan esiintymistä. Emme niinkään esiinny yleisölle tavalliseen tapaan. Uskallan väittää, että tällaista ei ole ennen tehty.

Tavernan visuaalisuus on silkkaa Nightwishin levykansista tuttua fantasiamaailmaa, sillä suunnittelusta vastaa Toxic Angel -taiteilijanimeä käyttävä Janne Pitkänen. Hän on Nightwishin ja monien muiden suomalaisten raskaan rockin bändien hovikuvittaja.

Teknisen toteutuksen takana on sama Zoan-yhtiö, jonka kehittämä alusta oli käytössä viime vuoden vapun jättiyleisön keränneellä JVG:n virtuaalikeikalla.

Näin luovia ovat artistit, kun eivät ole päässeet yli vuoteen keikoille!

– Voihan sen niinkin ajatella, Holopainen naurahtaa.

– On tosin managerimme Ewo Pohjolan ideoimaa, että esimerkiksi basistin henkilöllisyys paljastetaan ensin VIP-lipun ostaneille.

Faneja kiinnostaisi Nightwishin esiintyminen varmasti ilman kaikkea digitaalista kuorrutettakin pitkän tauon jälkeen, sillä perjantain keikalla paljastuu myös uutinen: kuka on bändistä talvella eronneen basisti Marco Hietalan korvaaja – tai ainakin tuuraaja.

Emppu Vuorinen

Holopaisen mukaan soittaja testataan käytännön hommissa.

– Katsotaan jatkoa, kun nähdään, miten nämä virtuaalikeikat ja kesän mahdolliset keikat menevät, Holopainen sanoo.

Näillä näkymin Nightwish nähdään heinä-elokuun vaihteessa Kuopiossa ja Oulussa. Syyskuusta lähtien bändin pitäisi kiertää muun muassa Venäjällä, Yhdysvalloissa ja Euroopassa – jos korona suo.

Joulukuussa Nightwishillä on ihan oma areenakeikka Tampereen uudessa Uros Live -areenassa.

Niiden jälkeen viimeistään kuullaan, onko tuuraajasta Nightwishin vakituiseksi jäseneksi Holopaisen, Floor Jansenin, Troy Donockleyn, Emppu Vuorisen ja Kai Hahton rinnalle.

An Evening with Nightwish in a Virtual World -virtuaalikonsertit perjantaina ja lauantaina.