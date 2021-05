Musiikkituottaja raiskasi 19-vuotiaan Lady Gagan ja saattoi tämän raskaaksi – laulaja avautuu nyt karmeasta kokemuksestaan

Lady Gaga kertoo Oprah Winfreyn ja prinssi Harryn keskusteluohjelmassa musiikkituottajan raiskanneen hänet vuosia sitten.

Maailman musiikkitaivaan kirkkaimpiin tähtiin lukeutuva Lady Gaga paljastaa tuoreessa haastattelussa tulleensa raiskatuksi 19-vuotiaana, kertoo muun muassa The Guardian. Gaga, oikealta nimeltään Stefani Germanotta, avautui karmeasta kokemuksestaan Oprah Winfreyn ja Britannian prinssi Harryn uudessa The Me You Can’t See -keskusteluohjelmassa.

Gaga kertoo olleensa 19-vuotias, kun hänen kanssaan työskennellyt musiikkituottaja raiskasi hänet. Gaga on kertonut kokemuksestaan aikaisemminkin, mutta kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hän puhui tapauksesta näin yksityiskohtaisesti.

– Olin 19-vuotias ja työskentelin alalla. Tuottaja sanoi minulle, että ”ota vaatteesi pois”. Sanoin ei ja lähdin. He sanoivat minulle, että he polttaisivat kaiken musiikkini. He eivät lopettaneet. He eivät lopettaneet kysyäkseen minulta... Minä vain jäädyin, en edes muista, Gaga muisteli tilannetta ohjelmassa.

Gaga paljasti ohjelmassa myös, että hän tuli raiskauksen seurauksena raskaaksi. Hän ei kuitenkaan nimennyt hänet raiskannutta tuottajaa.

– En halua koskaan enää nähdä tätä henkilöä, Gaga totesi.

Lady Gaga on palkittu laulaja ja säveltäjä.

Muun muassa hiteistään Shallow ja Poker Face tunnettu Lady Gaga, 34, on vuosien varrella puhunut avoimesti masennuksestaan sekä muista mielenterveysongelmistaan. Artisti on kertonut käyneensä läpi myös itsetuhoisia ajatuksia. Haper's Bazaar -lehden vuosien takaisessa haastattelussa Gaga kertoi masentuneensa syvästi vuonna 2013.

– En tuntenut edes omaa sykettäni. Olin vihainen, kyyninen, ja raahasin syvää surua kuin ankkuria kaikkialla missä kuljin. En jaksanut puolustautua ihmisille, jotka jälleen kerran pettivät minut, laulaja avautui tuolloin.

Gagan tilanne eteni niin pahaksi, että useiden vuosien ajan hänen kotonaan piti olla joku vahtimassa häntä, jotta hän ei satuttaisi itseään.

Laulaja koki toisinaan olevansa artistina ikään kuin objekti. Vieläkin tietyt asiat voivat laukaista synkkiä ajatuksia, kuten jos joku ottaa hänestä salakuvan. Hän on kuitenkin kertonut voivansa nykyään paremmin.

Musiikkirintamalla Gaga on vaikeista ajoista huolimatta niittänyt menestystä ja hän on voittanut lukuisia palkintoja, kuten parhaan alkuperäiskappaleen Oscar-palkinnon vuonna 2019. Voiton toi hänelle tuolloin Star Is Born -elokuvaa varten sävelletty Shallow-kappale.