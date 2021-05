Bob Dylan uudisti Amerikan laulut 60 vuotta sitten. Silti hän täyttää maanantaina vasta 80 vuotta, kirjoittaa Seppo Varjus.

Kuusitoista minuuttia ja 56 sekuntia. Niin kauan kestää Bob Dylanin vuonna 2020 julkaistu kappale Murder Must Foul.

Se alkaa arkkiviisuna presidentti Kennedyn murhasta, mutta muuttuu Dylanin loputtomaksi listaksi amerikkalaisia muusikoita ja heidän kappaleitaan. Dylan kehottaa soittamaan niitä. Kennedylle luvataan komeaa sielunmessua, mutta Dylanin sävellys on minimalistinen.

Kenenkään ei kannata aloittaa Bob Dylanin tuotantoon tutustumista Murder Must Foulista. Muuten se on loistava kappale.

John F. Kennedy murhattiin 22. marraskuuta 1963. Siitä on 58 vuotta. Dylan oli juuri tehnyt läpimurtonsa. Hänen laulunsa kuului kansalaisoikeusliikkeen tilaisuuksissa. The Times They Are a-Changing -kappale lupasi muutosta Yhdysvaltoihin.

Bob Dylanin ura poliittisena lauluntekijänä päättyi 13. joulukuuta 1963, kolme viikkoa Kennedyn murhan jälkeen.

Se tapahtui Tom Paine -palkinnon juhlassa. Edellisvuonna sen oli saanut 90-vuotias brittiläinen filosofi ja rauhanaktivisti Bertrand Russell, nyt 22-vuotias Dylan.

Dylan joi liikaa. Kiitospuheessaan hän alkoi selittää Kennedyn murhaajasta Lee Harvey Oswaldista.

– Näen hänessä jotain itsestäni, Dylan sanoi.

Sali oli täynnä Kennedyn surmaa surevia ihmisiä. Kun he alkoivat buuata, Dylan huusi, että juurihan hän sai palkinnon sananvapauden puolesta.

Hän on vuosikymmenet tehnyt kaikkensa päästäkseen julistajan maineesta. Lyhyttä kristillistä kauttaan lukuun ottamatta Dylanista tuli epäilyksen ääni.

Bob Dylan puhui palturia – kuten usein ennenkin – Martin Scorsesen dokumentissa Rolling Thunder Revue vuonna 2019.

Bob Dylanin puheita ei kannata uskoa.

Toimittaja Robert Shelton teki vuonna 1961 Dylanista ensimmäistä juttua New York Timesiin. Kesken haastattelun hänelle tuli tunne, että Dylan valehteli.

Vuonna 2019 julkaistussa Martin Scorcesen dokumentissa Rolling Thunder Revue Dylan puhuu yhä puuta heinää. Hänen muistelmiaan pidetään myös epäluotettavina, mutta viihdyttävinä.

Aluksi Dylan valehteli, koska ei halunnut olla Robert Zimmerman. Robert oli minnesotalaisen huonekalukauppiaan poika. 20-vuotiaana hän matkasi New Yorkiin tavatakseen ihanteensa Woody Guthrien ja tullakseen samanlaiseksi vaeltavaksi lauluntekijäksi.

Guthrie oli vakavasti sairas. Hänen mainettaan vartioi toinen folk-laulaja, Pete Seeger. He olivat vanhan polven vasemmistolaisia. Kommunistivainojen aikana Seeger oli joutua vankilaan.

Nimen Bob Dylan ottanut Robert Zimmerman huomasi nopeasti, että hänen ihanteidensa maailma oli jäämässä taakse. 1960-luku ei ollut 1940-luku.

Dylan löysi myös beatrunoilijoiden piirit, joihin hänet opasti runoilija Allen Ginsberg. Dylanin tekstit alkoivat muuttua julistuksesta tajunnanvirraksi.

” Hänen puheisiinsa ei kannata luottaa. Hänen konserteissaan käyminen on kestävyyslaji. Hän ansaitsi Nobel-palkintonsa.

Teininä 1950-luvulla Robert ihaili Little Richardia ja soitti rokkibändeissä. Kun tilaisuus tuli, hän siirtyi luontevasti sellaisen eteen folkpuristien kauhistukseksi.

Mutta Dylan toi jotain mukanaan folkista ja beatrunoudesta rockiin: sanat, jotka painoivat, vaikka merkitys joskus karkasikin.

1960-luvulla Dylanille tuli uusi syy salaperäisyydelleen. Kun muut nuoret tähdet sekoilivat täysillä, Dylan perusti perheen. Hän halusi olla rauhassa lastensa kanssa.

Hän huomasi vaiteliaisuuden ja huijaamisen hyveiksi. Dylanin toinen avioliitto tuli julki vasta kymmenen vuotta päättymisensä jälkeen.

1960-luvun folkvallankumouksen keulakuva Bob Dylan täyttää maanantaina 80 vuotta.

Bob Dylanin konserteissa käyminen on kestävyyslaji.

Yhtye on erinomainen, mutta Dylanin sovitukset sellaisia, että tututkin kappaleet jäävät tunnistamatta. Kulunut lauluääni ei aina taivu niiden kaikkiin kohtiin.

Dylan vain laulaa, ei ota kontaktia yleisöön. Näyttöjä, joilta tähden voisi nähdä lähikuvassa, ei käytetä. Dylan on lavalla tulitikun kokoinen.

Näin on ollut vuosikymmeniä. Silti ihmiset tulevat.

Dylanin uran vaikein vaihe oli 1980-luku. Edellisen vuosikymmenen lopulla hän järkytti musiikkinsa vanhoja ystäviä sarjalla kristillisiä levyjä. Nykyään tuollainen voisi mennä läpi vaikkapa Nick Cavelta, tuolloin ei.

Menestys oli aiemmin tullut Dylanille pyytämättä ja yllättäen. Nyt pelkkä lahjakkuus ei riittänyt. Dylanin folkiin ja bluesiin pohjimmiltaan aina perustuva musiikki ei taipunut 1980-luvun muotisoundeihin. Ja hänen äänensä mureni.

”Alussa laulaminen oli yhtä vaivalloista kuin reiän poraaminen tiiliseinään. Suussani tuntui vain pölyn maku”, hän kuvaa yhtä kokemusta muistelmissaan.

Vasta 1990-luvun lopulla Dylan sai otteensa takaisin. Hän kasvatti jokilaivapelurin viikset ja pukeutui kuin dandy.

Bob Dylan Helsingin jäähallissa 23. syyskuuta 1987.

Dylanin ääni muistutti Tom Waitsin murinaa ja hän teki uudet kappaleensa sen mukaan. Sanoitukset olivat entistä synkempiä. Ainoan hymynväreen toi silloin tällöin hirsipuuhuumori.

Harvakseltaan tehdyt uudet levyt olivat hyviä ja vanhojen nauhojen julkaisut kirjoittivat Dylanin historiaa uusiksi. Omituisuuksiaan tosin ilmestyi: joululevy ja viisi cd-levyllistä vanhojen amerikkalaisten iskelmien tulkintoja. Niihin hän ei ollut aivan oikea mies.

Mutta kokonaisuus toimi ja samoin koneisto, jonka Dylan kehitti sitä markkinoimaan.

Hänen teksteistään kirjoittivat professorit.

Bob Dylan Pori Jazzissa heinäkuussa 1996.

Dylan voitti Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 2016. Vaikka valintaa oli odotettu vuosia se herätti närää.

Oli niitä joiden mielestä Nobel ei vain kuulunut laulujen kirjoittajille. Toisten mielestä kuului kyllä, mutta jollekin muulle. Yleensä mainittiin kanadalainen Leonard Cohen.

Cohen oli julkaissut kirjoja jo ennen laulajanuraansa. Hänen tekstinsä olivat Dylania helppotajuisempia ja äänensä kauniimpi.

Dylan ja Cohen syntyivät juutalaisiin perheisiin. Niin tekivät monet muutkin 1960-luvulla aloittaneet suuret amerikkalaiset lauluntekijät: Lou Reed, Randy Newman, Paul Simon ja Art Garfunkel. Samoin kuin vaikkapa kirjailija Philip Roth, he etsivät paikkaansa yhä kovin anglosaksisessa ja protestanttisessa Amerikassa.

Silti on perusteita nostaa Dylan vertaistensa edelle, riippumatta siitä kenen lauluista henkilökohtaisesti pitää eniten.

Dylan aukaisi polun, jota muut voivat kulkea. Hän toi 1960-luvun rockiin todellisen elämän ja kielen leikit. Sen jälkeen ne alkoivat elää omaa elämäänsä Yhdysvalloissa ja Britanniassa, pian Suomessakin.

Polku on sulkeutumassa. Sähkökitaran soundiin nojaava rock ei ole häviämässä minnekään, mutta se on muuttumassa maailmankuvaa muuttavasta musiikista asianharrastajien pikku iloksi. Suurella yleisöllä on uudet kanavat ja mielenkiinnon kohteet.

Dylan oli mukana koko tuon musiikin suuruuden ajan. Hän on tehnyt käsittämättömän määrän levyjä ja kiertänyt loputtomasti.

Kyllä hän historiaan jää. Musiikin, runouden ja Yhdysvaltain historiaan.