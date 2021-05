Iskelmätähti Saija Tuupaselta uusi kappale – musiikkivideon on tuottanut avopuoliso Sami Hedberg

Saija Tuupanen julkaisee pitkästä aikaa uuden kappaleen.

Saija Tuupanen on vuoden 2003 tangokuningatar.

Suomen iskelmätaivaan eturivin naisartisti Saija Tuupanen julkaisee pitkästä aikaa uutta musiikkia. Uunituore single kantaa nimeä Vaarallisen hyvää ja se näkee päivänvalon Tuupasen 39. syntymäpäivänä 31. toukokuuta. Tuupasen mukaan kyseessä on hyvän tuulen kappale, jonka julkaisua on odotettu innolla.

– Nyt on ollut hyvä draivi päällä, ja oli aivan mahdottoman mukava tehdä uutta musiikkia, kun valoakin on jo näkyvissä tunnelin päässä. Edellisestä sinkusta onkin kulunut jo melkein vuosi. Hui, miten aika vierii nopeasti, Tuupanen kommentoi tiedotteessa.

Samana päivänä julkaistaan myös kappaleen musiikkivideo, jonka on tuottanut, ohjannut sekä käsikirjoittanut Tuupasen koomikkopuoliso Sami Hedberg. Video on kuvattu Vanajanlinnan maisemissa.

– Yhteistyö oli tosi antoisaa ja mukavaa, Tuupanen summaa.

Sami Hedberg ja Saija Tuupanen asuvat avoliitossa Helsingin Ullanlinnassa.

Tuupanen ja Hedberg ovat pitäneet yhtä jo yli kahden vuoden ajan ja he asuvat yhteisessä asunnossa Helsingin keskustassa. Pariskunta löysi toisensa pian sen jälkeen, kun he olivat tahoillaan eronneet avioliitoistaan. Hedberg erosi ex-vaimostaan alkuvuodesta 2018 ja Tuupasen liitto oli päättynyt hieman aiemmin. Keväällä 2019 Hedberg ja Tuupanen paljastivat seurustelevansa.

Pari oli törmännyt toisiinsa useamman kerran työn merkeissä, mutta kipinät lähtivät sinkoamaan vasta, kun he päätyivät illallistreffeille Turkuun.

– Siinä oli jotain sellaista, mitä en ole ikinä elämässäni kokenut. Siinä oli jotain, mikä jäi tosi vahvasti mieleen, Tuupanen kuvaili parin kohtaamista vuosi sitten Kimpassa-sarjassa.

– Silloin ekasta illallisesta lähtien tuli jännä fiilis. Mulle tuli sellainen olo, että tätä en voi tehdä puolitehoilla. Jos tämä menee johonkin, mun pitää olla täysillä mukana, Hedberg puolestaan kertoi.

Saija Tuupanen tuli tunnetuksi kesällä 2003, kun hän voitti Seinäjoella tangokuningattaren tittelin. Hän oli tuolloin vasta 20-vuotias.

Tuupanen on avautunut julkisuudessa iskelmämenestyksen kääntöpuolista. Samaan aikaan, kun yleisö on lämminhenkistä ja ihanaa, on se Tuupasen mukaan myös hyvin vaativaa, joka voi käydä raskaaksi. Tuupanen painoi tangovuotensa aikana töitä niin kovalla tahdilla, että lopulta uupui.

– Se oli sellainen elämänkoulu, että nyt kun sitä jälkeenpäin ajattelee, niin miten siitä oikein selvisikään. Se oli tosi hurja vuosi. Laskettiin, että tein 265 keikkaa, Tuupanen kertoi Kimpassa-ohjelmassa.