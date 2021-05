Arttu Wiskari asteli Emma-gaalaan 30 kiloa hoikempana – pisti korkin kiinni ja ruokavalion uusiksi

Laulaja Arttu Wiskari kertoi kuulumisiaan Emma-gaalan punaisella matolla. Korona-aika on vaikuttanut artistin elämään monella tapaa.

Perjantai-iltana Helsingin Messukeskuksessa palkitaan suomalaisia musiikkialan ammattilaisia. Laulaja-lauluntekijä Arttu Wiskari on gaalassa ehdolla viidessä eri kategoriassa. IS haastatteli Wiskaria gaalan punaisella matolla, jossa tämä kertoi kuulumisiaan.

Yllä olevalla videolla Arttu Wiskari IS:n haastattelussa.

Wiskari kertoi korona-aikana pelanneensa runsaasti frisbeegolfia, syöneensä terveellisesti ja koittaneensa liikkua mahdollisimman paljon. Hän on myös työskennellyt omistamassaan ravintolassa erilaisissa tehtävissä, muun muassa ruokaa kuljettaen.

Wiskari iloitsi myös siitä, että on saanut viettää aikaa enemmän perheensä kanssa. Wiskarilla ja hänen vaimollaan Pauliina Wiskarilla on kaksi lasta. Wiskari kuvailee, että alkuun hänestä tuntui oudolta olla perheensä kanssa kotona, sillä hän oli tottunut olemaan niin paljon tien päällä keikoilla.

– Alku oli aika shokki, koska olen ollut niin vähän viettämässä perhearkea normaalisti. Oli aika outo fiilis aluksi, kun kaikki olivat koko ajan läsnä ja olin koko ajan saatavilla, mietin, että onko minusta edes tähän. Sitten tajusin, että tämähän on parasta, mitä voi olla, Wiskari kuvaili ja jatkoi:

– Nyt minun on tosi vaikea lähteä keikoille, koska olen ollut himassa lasten ja vaimon kanssa. Nyt on sellainen olo, että vitsit, kun tämä voisi aina olla näin.

Wiskari kertoi panostaneensa myös aiempaa terveellisimpiin elämäntapoihin. Pian hänellä tulee vuosi täyteen siitä, kun hän laittoi korkin kiinni. Hän kertoi päätöksen tipattomuudesta syntyneen koronan alkuaikoina.

– Kun korona tuli, niin moni jotenkin päästi itsestään irti ja se oli semmoista tissuttelua ja herkuttelua. Ja oli se sitä minullakin alkuun. Silloin mietin, että vitsit voin pahoin, kun koko ajan voi ottaa pari iltakaljaa, kun ei ole mitään velvollisuuksia. Ajattelin, että käännän kertaheitolla ympäri sen homman.

Arttu Wiskari arvioi laihtuneensa ainakin 30 kiloa sen jälkeen, kun laittoi korkin kiinni.­

Wiskari kertoi, ettei hän ole asettanut itselleen tarkkoja rajoitteita sen suhteen, kuinka kauan on juomatta alkoholia.

– Olen juomatta juuri siihen asti, kun tuntuu hyvältä. Nyt ei ole ollut mitään fiilistä ottaa viiniä tai muuta ja ei ole ollut kyllä mitään aihettakaan ottaa. Tänään tietenkin olisi voinut ottaa, mutta olen vesilinjalla, Wiskari pohdiskeli.

Arttu Wiskari kuvattuna Iskelmä Gaalassa helmikuussa 2020.­

Wiskari kertoi myös lisänneensä liikunnan määrää arjessaan. Frisbeegolf on hänen suosikkilajinsa.

– Se on älyttömän hyvä laji siitä, että kun menee radalle, kävelee helposti 15 kilsaa ilman, että sitä huomaakaan. Ja sitten kun on vähän isompi äijä ja painaa siellä ylä- ja alamäkiä, niin se on aika rankkaa tarpoa tuolla metikössä, persus siinä pienenee.

Wiskari kertoi, ettei ole katsonut, kuinka paljon on laihtunut, mutta arveli kiloja karisseen ainakin 30. Laulaja kertoi tehneensä muutoksia myös ruokavalioonsa.

– Ei sitä voi syödä samalla tavalla kuin ennen, koska sitten muutosta ei tulisi.

Wiskari kertoi panostaneensa monipuoliseen ruokavalioon, joka sisältää hyviä rasvoja, paljon vihanneksia sekä vähemmän lihatuotteita. Hän myös huomautti, ettei limuja voi kitata joka ilta.

Laulajalla oli myös antaa vinkit elämäntapamuutoksesta haaveileville.

– Pitää olla kärsivällisyyttä ja pitää antaa itselleen mahdollisuus herkutella niin usein kuin haluaa. Jos vetää tänään pullapitkon naamariin, niin huomenna ei voi vetää kääretorttua. Aika hyvä vinkki on sellainen, että herkuttelee kerran viikkoon. Jos lipsahtaa kahteen päivään, seuraavalla viikolla ei sitten herkutella, Wiskari kertoi periaatteistaan.

Mikä sitten on Wiskarin oma salainen pahe?

– Kalja ehdottomasti. Voisin joka ilta juoda saunabisset.