Savonlinnan oopperajuhlat siirrettiin taas – tapahtuman peruminen oli pettymys, mutta ei katastrofi: ”Meillä on paljon muutakin”

Savonlinnan seudulle oopperajuhlien peruuntuminen jo toisena kesänä peräkkäin on suuri pettymys, mutta tilanteeseen ei suhtauduta samanlaisin katastrofiodotuksin kuin vuosi sitten.

– Ei tämä yllätyskään ollut, sillä monet muutkin suuret kesätapahtumat ovat samassa tilanteessa, Savonlinnan Matkailun toimitusjohtaja Jaana Komi sanoo.

Hänen mukaansa viime kesä osoitti, että Savonlinnan seudulla on matkailijoille paljon muutakin vetovoimaista nähtävää ja tarjottavaa.

– Viime kesä oli meille oikein hyvä. Kesäkuu oli vielä hiljainen, mutta heinäkuu oli jo vilkkaampi kuin oopperakesinä.

Viime kesän onnistumisesta Komi kiittää seudun matkailuyrittäjiä.

– Syntyi sellainen henki, että kyllä me näytetään. Käytettävissä oli toki koronatukea, mutta kyllä yrittäjät itsekin satsasivat palvelujen kehittämiseen. Tehtiin paljon pieniä juttua, paljon ulkoilmatapahtumia.

Viime kesänä Savonlinnan torilla oli vilskettä, vaikka oopperavieraat jäivätkin puuttumaan.­

Vuosi sitten keväällä, kun tieto oopperajuhlien peruuntumisesta tuli, seudulla ennustettiin menetettävän matkailutuloja jopa 100 miljoonaa euroa. Pelättiin katastrofia.

Pelko osoittautui kuitenkin turhaksi. Menetykset jäivät paljon pienemmiksi. Tilastojen mukaan majoitusyritysten suora menetys oli kuusi miljoonaa, vaikka loppukesästä monet paikat olivat täynnä. Yrittäjät pudottivat hintojaan, kun ei oikein tiedetty, millainen kesä tulee olemaan.

Oopperan peruuntumisesta huolimatta lähtökohta kesään on nyt ihan toinen kuin vuosi sitten. Varaustilanne esimerkiksi mökkiyrittäjillä on hyvä, monet joutuvat myymään jo nyt ei-oota.

– Odotusarvo tulevaan on sellainen, että Savonlinnan seudulla on kesällä hyvä pöhinä, vaikka koronarahaa ei olekaan nyt samalla tavalla tarjolla kuin vuosi sitten. Mutta kilpailu tulee olemaan kovaa.

Komin mukaan toivoa on, että myös ulkomailta kesällä tulee Suomeen jo matkailijoita, etenkin omilla autoillaan ja matkailuautoilla liikkuvia.

Alkaneeseen kesää ei siis Savonlinnan seudulla lähdetä ollenkaan katastrofitunnelmissa.

– Kaikessa on niin hyvää kuin huonoakin. Meillä yritykset ovat joskus liikaakin tuudittautuneet siihen, että oopperajuhlat tekevät kaiken työn. Mutta nyt yritykset ovat heränneet itsekin, ja tulosta on tullut. Oopperajuhlat on toki luonut Savonlinnan tunnettavuuden, mutta meillä on paljon muutakin.