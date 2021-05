Faith No More saapuu Suomeen ensi vuonna!

Vuodesta 2022 näyttää tulevan villi keikkavuosi. Kalifornialaisyhtye nähdään Helsingissä kesäkuussa 2022.

Faith No More nähdään Helsingin Kaisaniemessä 27.6.2022. Yhtyeen solisti Mike Patton on vaikuttanut useissa muissakin tunnetuissa kokoonpanoissa.­

Onhan näitä jo odotettukin, uutisia Suomessa järjestettävistä isoista konserteista! Koronan aiheuttamat peruutukset ovat pilanneet kaksi kesää.

Mutta ensi vuonna lävähtää, uskovat artistit ja konserttijärjestäjät.

Suomeen on uutisoitu jo tulevaksi muun muassa SuperBowlissakin äskettäin esiintynyt supertähti Weeknd syyskuussa 2022, ja jo kesällä festivaalien sekä suurkonserttien odotetaan toteutuvan vihdoinkin. Hyvinkäälle siirtyvä Rockfest on ilmoittanut ensi vuoden pääesiintyjänsä olevan suomalaisen hevikansan ikisuosikki Iron Maiden.

IS:n tietojen mukaan myös toinen suomalaisille rakas bändi Faith No More esiintyy ensi vuoden kesäkuussa Suomessa. Kalifornialaisyhtye nähdään 27.6.2022 Helsingin Kaisaniemessä, jonka veti täyteen yleisöä omassa konsertissaan viimeksi kesällä 2009.

Tuon konsertin ja kiertueen jälkeen vuonna 2010 Faith No More pisti pillit pussiin. Yhtye pyörsi kuitenkin lopettamispäätöksensä ja julkaisi albumin Sol Invictus peräti 18 vuoden tauon jälkeen keväällä 2015.

Korona on siirtänyt myös Faith No Moren Suomen-keikkaa. Bändin piti olla Tuska-festivaalin pääesiintyjä viime vuonna, mutta tunnetusti koko festivaali peruuntui, eivätkä nimekkäät yhdysvaltalaiset yhtyeet ole päässeet Eurooppaan kiertueille viime tai tänä vuonna.

Jo 1990-luvulla aloittaneen Faith No Moren ympärille on nyt rakennettu Kaisaniemeen aikalaistapahtuma. In The Park -konsertissa Faith No Morea lämmittävät 1990-luvulla erityisesti Everything about You ja Cats In The Cradle -hiteistä muistettava Ugly Kid Joe sekä pohjoisirlantilainen, vuosikymmenten kuluessa paljon Suomessa vieraillut Therapy?

Yhtye Ruisrockissa 2009.­

Jo kymmenettä kertaa Suomeen saapuvan Faith No Moren edellinen Suomen-keikka oli Seinäjoen Provinssirockissa 2015, ensimmäinen Helsingin Lepakossa jo 1990.

Rockin historiassa Faith No More seisoo omalaatuisena suursuosikkina: bändi on levyttänyt useita aikoinaan valtavirran hiteiksi nousseita kappaleita kuten Epic, Easy ja Midlife Crisis, mutta myös hankkinut maineen oman tien kulkijana, vaihtoehtorockbändinä, jonka tapa yhdistellä funkin, rockin, punkin elementtejä kokeellisesti oli 1980- ja 1990-luvuilla uusia uria aukova.

Bändin solisti Mike Patton, 53, tunnetaan Faith No Moren lisäksi monen muun kokoonpanon ja projektin keulilta: huutoon, räppiin ja varsin vakuuttavaan puhtaaseen lauluun pystyvä monipuolisuusmies on levyttänyt muun muassa Mr Bunglen, Fantomasin ja Tomahawkin solistina sekä jazz-muusikko John Zornin ja artisti-tuottaja Dan the Automatorin kanssa.