Laulaja Sanni tunnustaa pettäneensä kumppaniaan nuorempana – tämän hän oppi siitä

Laulaja Sannin uusi single kertoo pettämisestä, johon hän itsekin sortui nuorempana. Artisti taustoittaa nyt avoimesti uuden musiikkinsa työstämisprosessia, joka muutti hänen elämäänsä.

Maaliskuussa 2020 Sanni pidätteli kyyneleitään. Viesti keikkamyyjältä veti hänet hiljaiseksi.

Sannin julkaiseman Trippi-albumin jättikiertue oli tarkoitus alkaa seuraavana päivänä, mutta hänen koko uransa isoin keikkavuosi peruuntui koronarajoitusten takia.

Laulaja-lauluntekijä ei ollut uskoa tilannetta todeksi. Yli vuoden työ huuhtoutui yhdessä yössä unholaan.

– Olin aivan rikki, enkä pelkästään itseni vaan koko tiimimme ja työyhteisömme puolesta, Sanni kertoo.

Myrskystä seuraa kuitenkin usein myös jotain hyvää. Sen Sanni eli Sanni Kurkisuo, 27, huomasi seuraavien 12 kuukauden aikana.

Ne olivat Sannin kertoman mukaan mullistavia. Olosuhteet pakottivat artistin vetäytymään omiin oloihin, ja niinä aikoina käynnistyi uuden musiikin luomisprosessi, joka vei artistin syvemmälle itseensä kuin hän olisi koskaan osannut kuvitellekaan.

Tällä viikolla Sanni on saanut purkaa jännitystään lenkkipoluilla h-hetken lähestyessä. Sanni julkaisi perjantaina uutta musiikkia kahden vuoden tauon jälkeen, ja nyt hän menee sanoituksissaan jopa aiempaakin syvemmälle.

Uusi single Pettäjä kertoo nimensä mukaisesti pettämisestä.

– Olen riisunut itseni paljaaksi uudella albumilla, Sanni pohjustaa.

– Vuoden aikana elämässäni on tapahtunut todella suuria muutoksia, ja niitä olen purkanut uudelle albumilleni.

Sanni selittää kahden vuoden taukoaan sillä, että hän halusi työstää musiikkia kaikessa rauhassa. Lisäksi korona-aika ei ole ollut otollista aikaa uuden musiikin julkaisulle.­

Pettäminen kaduttaa

Sanni ei ole arastellut musiikissaan provosoivia lyriikoita, ja monesti kappaleet ovat herättäneet keskustelua.

Inspiraatio Pettäjä-kappaleen lähti ystävän pettämiskertomuksesta, mutta kirjoittaessaan biisiä laulaja muisti myös omat kokemuksensa.

Laulaja paljastaa tulleensa itse petetyksi sekä pettäneensä kerran kumppaniaan parisuhteessa lukioikäisenä.

– Pettäminen kaduttaa. Mutta opin silloin myös tosi paljon, vaikkakin kantapään kautta. Päätin, etten halua koskaan enää tehdä niin kenellekään, ja siinä päätöksessä olen pysynyt, Sanni korostaa.

Kappale syntyi, kun ystävä oli kertonut Sannille hänen parisuhteensa ulkopuolisesta suhteesta, minkä Sanni tuomitsi yrittäen samalla ymmärtää ystäväänsä.

– Lähdin heti kirjoittamaan ajatuksiani studiolle. Ystäväni ei ollut mielestään ylittänyt pettämisen rajaa, joten halusin saada hänet tajuamaan, miten ristissä hänen tekonsa ja sanansa ovat, Sanni kertoo.

Pian hän ryhtyi pohtimaan omaa suhdettaan pettämiseen.

– Kaikkihan me halutaan nähdä itsemme hyvinä tyyppeinä, vaikka teot tai vähintäänkin ajatukset puhuisivat aivan muuta. Kappale herättää ajatuksia siitä, mitä pettäminen on ja missä vaiheessa ihmisestä tulee pettäjä.

Sanni itse määrittelee pettämisen yhteisten sopimusten rikkomiseksi.

– Pettämisen taustalla on usein puhumattomia asioita tai itseään ei ole uskaltanut kohdata. Se on oire omasta kipuilusta, on se sitten heikko itsetunto tai huono parisuhde. Haluan korostaa, että päätös pettää ei ole koskaan petetyn syy, vaan pettäjän valinta, jonka syyt ja seuraukset ovat pettäjän vastuulla, artisti täsmentää.

– Pitää muistaa, että olemme kaikki vain ihmisiä. Tuomitsin ystäväni teot nopeasti, mikä saikin minut pohtimaan, miksi se herätti itsessäni niin voimakkaita tunteita. Sen miettiminen ei tietysti poissulje sitä, että pettäminen on yksi inhottavimmista asioista, mitä toiselle voi tehdä, hän tietää kokemuksesta.

Sanni on työstänyt uutta musiikkiaan Ruusut-yhtyeestä tunnetun tuottajan Alpo Nummelinin kanssa.­

Muutosten vuosi

Pandemian iskiessä Sanni sulkeutui omaan, Helsingin keskustassa sijaitsevaan kaksioonsa. Silloin kipeät tunteet nousivat pintaan.

Tunteet, joita artisti oli yrittänyt peitellä kiireisten keikkavuosiensa aikana.

– Tajusin, etten ollut kovin onnellinen keikkojen ulkopuolella. Olin elänyt tietyllä tapaa elämätöntä elämää. Menin todella syvälle itseeni ja mietin syitä sille. Samalla tunsin ahdistusta, jota en ollut käsitellyt hektisen elämänrytmin pyörteessä, hän selvittää.

Sanni nousi lyhyessä ajassa Suomen menestyneimpien artistien joukkoon. Hän julkaisi neljä albumia ja oli mukana kahdesti Vain elämää -ohjelmassa.

– Näinä vuosina olen koko ajan ollut kiinni luomisprosessissa – arjet studiolla ja viikonloput keikoilla. Voin helposti tunnustaa olleeni toisinaan poissaoleva läheisteni seurassa, Sanni linjaa.

– Olin itse aiheuttanut sen syklin, joka aiheutti yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunnetta.

Pysähtymisen ansiosta hän päätti tehdä merkittäviä muutoksia elämäänsä. Hän alkoi panostaa hyvinvointiinsa, esimerkiksi liikunnan avulla.

– En ollut pitänyt itsestäni tarpeeksi hyvää huolta ja kuunnellut itseäni. Syvennyin perusasioiden äärelle ja opettelin elämään viikonloppuja ilman keikkoja ja oikeasti palautumaan.

– Kiinnitin myös paljon huomiota ympärilläni oleviin ihmisiin. Siihen, olivatko he minulle oikeasti hyväksi. Luovuin joistakin ihmisistä ja aloin keskittymään aitoihin ystäviini ja läheisiini, hän painottaa.

Sanni on tottunut tiiviiseen keikkatahtiin. Laulajalla oli sopeutumista uuteen arkirytmiin ilman keikkoja.­

Menestys vastaan nöyränä

Parikymppisenä artistiksi ponnahtanut lauluntekijä on läpi uransa ollut vaitonainen yksityiselämästään. Kappaleissaan Sanni raottaa hieman verhoa elämäänsä, mutta samaan aikaan hän huomauttaa biisien olevan tarinoita, joissa vain inspiraatio on peräisin hänen kokemuksistaan.

Kappaleet eivät siis hänen mukaansa murra myyttisyyttä artistin ympäriltä.

– Albumi käsittelee synkkyydestä valoon nousemista. Sitä kipeää mutta opettavaista matkaa, joka muutti oman elämäni, Sanni selvittää.

Vuonna 2013 uransa aloittanut Sanni on ehtinyt saavuttaa paljon. Sanni on palkittu kolmesti Emma-pystillä ja vuonna 2019 hän oli Suomen Spotifyn kuunnelluin naisartisti.

Hän teki tänä vuonna suomalaista musiikkihistoriaa, kun vuonna 2015 julkaistu 2080-luvulla pysytteli yli 200 viikkoa Suomen virallisella top 100 -radiolistalla. Saavutus veti laulaja-lauluntekijän sanattomaksi, mutta hän korostaa aina suhtautuneensa menestykseen nöyrästi.

– Olen aina pitänyt jalat maassa ja ollut itsekriittinen. Ystäväni joutuvat muistuttelemaan, että saan taputtaa itseäni olkapäälle. Katseeni on silti aina tulevassa. Minua ajaa eteenpäin valtava ja jatkuva oman itsensä kehittäminen, laulaja summaa.