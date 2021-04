CatCat ja Tauski löivät hynttyyt yhteen ja tekivät yhteiskappaleen.

Sisarukset Virpi ja Katja Kätkä eli CatCat julkaisi vappuna yhteiskappaleen Tauskin kanssa. Levy-yhtiön mukaan Hengissä-kappale on Tauskin popduolle mittatilauksena tekemä voimaannuttamislaulu, jonka tarkoituksena on välittää voittajafiilis kaikelle kansalle. Se juhlistaa elämää ja elossa olemista.

Kappaleen on myös tarkoitus aloittaa koronan jälkeisen elämän ja luoda tunnelmaa lähestyvien euroviisujen alle. Kappaleen musiikkivideo on kuvattu Suomen upean luonnon keskellä ja siinä Kätkät sekä Tauski laulavat mahtipontisesti laiturilla.

Voit katsoa Hengissä-kappaleen musiikkivideon artikkelin videolta!

CatCat nousi tunnetuksi 1990-luvun alussa, kun he edustivat Suomea euroviisuissa kappaleella Bye Bye Baby. Kappale ei kuitenkaan menestynyt ja Kätkän sisarukset kokivat karvaan pettymyksen. Duon ura tyssäsi nopeasti, mutta he ovat julkaisseet musiikkia myöhemminkin. CatCat on myös keikkailut ahkerasti aina viime vuosiin saakka. Yhtyeen 25-vuotista taivalta juhlistava kokoelmalevy julkaistiin nejä vuotta sitten.

CatCatilla ja Tauski Peltosella on aiempikin yhteys, sillä Virpi Kätkä ja Peltonen olivat aiemmin naimisissa kahdeksan vuotta. Heidän liittonsa päättyi riitaisaan eroon vuonna 2011, ja pari kiisteli lastensa huoltajuudesta vuosien ajan. Lopulta erimielisyydet saatiin kuitenkin sovittua.

– En saanut tavata poikaani seitsemään kuukauteen, se oli kova paikka. Se näkyi väsymyksenä ja pahana olona. Hiuksetkin rupesivat harmaantumaan. Nyt välit Tauskin kanssa ovat sopuisat. Uskon, että näilläkin vastoinkäymisillä oli tarkoitus, Kätkä kertoi IS:lle kesällä 2017.

Nykyään Kätkä ja Peltonen ovat hyvissä väleissä ja uuden kappaleen myötä myös kollegoja.

– Olemme Tauskin kanssa pyytäneet toisiltamme anteeksi kaikkea ollutta. Sen jälkeen emme ole riidelleet mistään, Kätkä sanoi kaksi vuotta sitten.

Virpi Kätkä nähtiin Selviytyjät Suomi -sarjassa vuonna 2019. Hän putosi kisasta juuri ennen finaalia.