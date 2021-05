Vaimon äkkikuolema ajoi tekemään parapsykologisia lauluja – 70 vuotta täyttävä Mikko Alatalo puhuu elämänsä käännekohdista

Vapunpäivänä juhliva Mikko Alatalo on puolustanut maaseutua laulamalla ja kansanedustajana, rallatellut iskelmiä ja kokenut kovia yksityiselämässä.

1. Kantri iski lukiopoikaan Dallasissa 1968

Koulupoikana kuuntelin poppia ja amerikkalaista musiikkia Ruotsin radiosta kotikylässä Kiimingissä. Iso antenni oli viritettynä kahden puun välissä. Suomen radiossa popmusiikkia ei paljon siihen aikaan soitettu.

Sitten minuun iski folk-musiikki. Kiimingin keskikoulussa vedin folk-klubia, jossa laulettiin Blowin’ In The Windiä, We Shall Over Overcomea ja muita kansalaisoikeuslauluja.

Kävi niin, että Kiimingin Lions Club voitti jäsenhankintakilpailun. Palkinnoksi klubi sai lähettää yhden nuoren Amerikkaan.

Vietin muutaman viikon Dallasissa, Texasissa. Kuulin bileissä paikallisia kantribändejä. Se oli lähtölaukaus tehdä maaseutulauluja.

2000-luvun alussa tein kolme kantrilevyä omaan piikkiini. Ne ovat opinnäytteeni americanasta. Vaimo ihmetteli, miksi teet kantria, kun sitä ei kukaan osta. Toisaalta Suomen kansa rakastaa kantria, ne ei vaan tiedä sitä. Esimerkiksi Kari Tapio lauloi paljon kantria.

Kotona Pispalassa. Mikko Alatalo teki menestysvuosinaan myös Siirtomaa-Suomi-trilogian maaseudun tyhjenemisestä.­

Juicekin antoi minulle mahdollisuuden soittaa banjoa, mandoliinia, viulua ja slide-kitaraa, joka soi mm. Se oli jautaa -kappaleessa.

Nuorisokongressissa näin Neil Armstrongin, josta tuli seuraavana kesänä ensimmäinen ihminen kuussa. Opin englantia peittämällä tv:n tekstitykset.

2. Maalaispoika kohtaa besserwisserin ja runopojan

Halusin toimittajaksi ja aloitin yhteiskuntatieteiden opinnot Tampereella syksyllä 1970. Tulin kepulaisalueelta äidin tekemissä prässihousuissa ja näin, miten punaliput liehuivat ja opiskelijat lakkoilivat. Tein henkisen ”isänmurhan” ja minusta tuli yleisvasemmistolainen.

Talvella 1972 soittelin opiskelijaklubilla Bob Dylanin biisejä. Siihen tuli sellainen besserwisser-kaveri, joka sanoi, ettei näitä lauluja näin lauleta. Että hän tietää, tuu käymään. Menin. Se oli Harri Rinne.

Yksi ystävä, joka tiesi, että minulla on omiakin biisejä, kertoi kämppäkaveristaan Lempäälän Kuljussa. Tällä kaverilla oli kokonaisia vihkoja täynnä tekstejä.

Coitus Int. vuonna 1972: vasemmalta Max Möller, Harri Rinne ja Mikko Alatalo, edessä Juice Leskinen.­

Tapasimme Yo-talolla. Tämä herra oli Pauli Matti Juhani Leskinen. Otettiin kaljat ja ruvettiin puhumaan. Pian nauhoitimme Uudella Domuksella biisejä ja erilaisia hupaelmia, vähän Reino Helismaan tyyliin. Soitimme mm. CCR:ää: Matkasoittajia ja Keskiyön erikoista.

Per Vers, runoilijakin tuli vedettyä. Juice oli laittanut siihen opettamiani dim-sointuja.

Sitten yhdytin Harrin ja Juicen. Ajattelin, että siitä tulisi lyhyt tapaaminen, mutta Juice oli Harrin luona kaksi päivää ja yötä.

Ne rakastui toisiinsa. Voi sanoa, että jos jätkillä on rakkautta, niin meillä kolmella oli kyllä vahva rakkaus toisiamme kohtaan. Jos minä olin yleisvasemmistolainen, niin Harri oli anarkisti ja Juice individualisti.

Viiniä juotiin, mutta tärkein tekemisen motiivi oli tytöt. Siihen pyrittiin, että tyttöjä piti saada petiin – ja saatiinkin!

Senaattori ja boheemi lavalla. Juice ja Mikko konsertoivat Tampere-talolla marraskuussa 2004.­

Rinteen kämppä oli kyllä sellainen, että huh-huh! Oli monenlaisia bileitä, ja siellä se pieni rillipäinen poikakin pääsi naisten suosioon. Ne laulut olivat niin hyviä.

Myöhemmin Juice rohkaisi minua tekemään soololevyn. Mulla on oikeasti ikävä sitä runopoika-Jussia.

3. Maalaispoika Siirtomaa-Suomen puolesta

Moni muistaa Koijärven, jotkut jopa Vanhan valtauksen, mutta harva sen, että 1,5 miljoonaa ihmistä vaihtoi muutaman kymmenen vuoden aikana kotipaikkaa.

Pohjoisen Suomen ja muiden syrjäseutujen kohtalo oli minulle herätys. Peter von Bagh sanoi, että Alatalon maalaispojalla on jo sosiaalinen tilaus. Kukaan muu ei maaseutulauluja tehnyt.

Ensimmäinen Siirtomaa-Suomi-trilogian levy oli vuonna 1978 julkaistu Yhdentoista virran maa. Se yhdestoista oli ihmisten virta pois. Ihmiset kävivät koulunsa kotikylässään, jota he eivät voineet jäädä hyödyntämään.

Kuvaavin lause on varmaankin Leuhkat eväät -kappaleessa: ”Jotta saako sitä Pohjan perukoilla asua kotonansa?”.

Pitkän linjan musiikintekijä kotimaisemissaan Tampereella huhtikuussa 2021.­

Syrjäseudut olivat vain raaka-aineaittoja, tavallaan siirtomaita, joita etelässä toimivat firmat käyttivät hyväkseen ja maksoivat yhteisöverot Helsinkiin.

Joskus joku on kysynyt, miksi sä aina laulat niitä maalaislauluja. Olen sanonut, että käykää Karjalan kannaksella katsomassa sellaista maaseutua, jota ei ole hoidettu.

En pystynyt lauluillani hillitsemään muuttoliikettä, mutta jos toin edes lohtua. Paikoin maalla ei ole enää lähtijöitäkään, vain vanhukset jäävät sinne.

Kolikon toinen puoli oli menestys noihin aikoihin Syksyn sävelessä: Vicky Lee; Rikoo on riskillä ruma, Mummoni ja moukarinheitto ja muut hupilaulut.

Suosio oli kova ja keikkoja riitti. Samalla sain laulaa myös Siirtomaa-Suomen lauluja.

4. Vaimon kuolema ja yksinhuoltajuus

Ensimmäinen vaimoni Marja kuoli 13. marraskuuta 1992. Siitä toipuminen oli kova haaste, kun oli kaksi nuorta poikaakin vielä.

Se oli rankkaa aikaa. Olin sokissa ja surun murtama. Piti vaan noudattaa taolaista filosofiaa: jos et voi elää niin kuin tahdot, tahdot elää niin kuin voit. Oli vaan jatkettava arkea eteenpäin ja painaa yksinhuoltajana keikoilla. Onneksi oli ystäviä, jotka auttoivat.

Lauloin itseäni ulos surusta. Tein parapsykologisia lauluja. Olin sumussa, ja kaikki meni ohi. Nyt vasta olen huomannut, että vuonna 1993 julkaistua Puutarha-levyäni kehuttiin Hesarissakin!

Makasin sängyssä varmaan kolme kuukautta ja olin ihan pihalla. Sitten tuottaja Konttisen Jokke soitti ja kysyi mukaan Rififi-musiikkiohjelmaa tekemään.

Sanoin, että Jokke, mä en jaksa. Jokke sanoi, että sulle on paljon parempi kuin lähdet mukaan.

Hyvä, että soitti. Oli pakko nousta sängystä.

Seija ja Mikko Alatalo kesäkuussa 2019.­

Parin vuoden päästä Pispalaan tuli Seija, vahva pohjalaisnainen, joka otti mua niskasta kiinni ja teki paljon töitä toipumiseni eteen.

Mutta kyllä se oli pitkä prosessi. Käyn edelleen haudalla ja muistan asian koko loppuelämäni.

5. Arkadianmäelle kansaa edustamaan

Siirtomaa-Suomen laulujen aika loi pohjaa politiikkaan. Minua kyseltiin jo silloin ehdokkaaksi.

Maaseudun rakennemuutos nopeutui, kun Suomi liittyi EU:hun 1995. Minua pyydettiin tekemään jotain, ja järjestin 1998 Suomen Farm Aid -konsertin yhdessä MTK:n ja SAK:n kanssa. Parin tuhannen ihmisen sijaan Pirkkahalliin tulikin melkein 8000 osoittamaan mieltä ruokatuotannon ja maaseudun puolesta.

Alatalo toimi kansanedustajana 16 vuotta ja jäi pois viime vaaleissa.­

Keskusta oli aktiivisin pyytäessään minua kansanedustajaehdokkaaksi vuonna 2003. Pääsin läpi. Minulle oli hyvin selkeää, että haluan liikenne- ja viestintävaliokuntaan. Siellä olin 16 vuotta, puolustin teitä, ratoja ja tekijänoikeuksia.

Myös tulevaisuusvaliokunta, se miltä Suomi näyttää joskus kymmenen vuoden päästä, oli minulle tärkeä. Kävin tulevaisuusvaliokunnan ”matkasaarnaajana” eri maiden parlamenteissa.

6. Laulujen tekeminen jatkuu eläkkeelläkin

Jäin pois eduskunnasta vuonna 2019 neljännen kauden jälkeen. 16 vuotta oli ihan sopiva aika. Nyt jään pois kuntapolitiikastakin. Mutta elämä jatkuu.

Jatkan nyt ihan mielelläni laulajana ja lauluntekijänä, mutta edelleen teen työtä muun muassa taiteilijoiden puolesta.

70-vuotias Mikko ja 9-vuotias Ringo tekevät paljon yhdessä kävelyjä.­

En ole enempää kiinnostunut sosiaalisesta elämästä. Rinteen Harrin kanssa olen kyllä silloin tällöin Skype-yhteydessä, ja ehkä tehdään vielä lauluja yhdessäkin.

Lueskelen, veneilen Näsijärvellä ja talvisin käyn Lapissa. Käyn Ringon kanssa kävelyllä. Hän on yhdeksänvuotias. Siinä on vähän russelia ja cottonia. Tyypillinen soittajan koira: isä tuntematon.