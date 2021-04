Laulaja Fredin kuolema herättää runsaasti tunteita sosiaalisessa mediassa.

Viihdetaiteilija Matti ”Fredi” Siitonen on kuollut 78-vuotiaana.­

Matti ”Fredi” Siitosen kuolinuutinen on saanut monet muistelemaan laulajalegendaa sosiaalisessa mediassa. Twitter on täyttynyt osanotoista, ja moni on jakanut unohtumattomia kokemuksiaan Fredistä.

Rakastettua muusikkoa muisteltiin laajalti sosiaalisessa mediassa. Lukuisat julkisuuden henkilöt jakoivat muistoaan ja ottivat osaa laulana kuolemaan.

– R.I.P. Muutama vuosi sitten eräillä synttäreillä Fredi esiintyi ja saimme toivoa kappaleita. Toivoin heti kärkeen totta kai "Kolmatta linjaa takaisin" ja sen myös Fredi samantien esitti. Oli todella hieno. Kuten myös artisti ja mies, toimittaja ja uutisankkuri Peter Nyman kirjoitti Twitterissä.

– Suuri suomalainen ääni on vaiennut ikuisiksi ajoiksi. Lippu on puolitangossa rappumme edessä. Ystävällinen naapuri on poissa. Lepää rauhassa, Fredi, keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kirjoitti.

– Fredi on kuollut. Mieleen tulvahtavat monet koskettavat esitykset. ”Kolmatta linjaa takaisin ” esimerkiksi - elämänkulkumme realismia. Voimia läheisille, keskustan konkaripoliitikko ja entinen puolustusministeri Seppo Kääriäinen twiittasi.

– ’Koko taivaan kodiksensa kai, Tuo muukalainen kaukaa takaa linnunradan sai.’ R.I.P. Fredi, julkkispappi Kari Kanala twiittasi.

Fredin pitkäaikainen ystävä ja kollega Pepe Willberg julkaisi Facebook-sivuillaan koskettavan päivityksen yhdessä puolisonsa ja managerinsa Pauliina Visurin kanssa. Willberg keikkaili rakastetulla PopTenorit-kokoonpanolla yhdessä Fredin ja Petri Laaksosen kanssa.

– Voi ei! Emme voi uskoa tätä todeksi. Hyvä laulajakaverini Fredi on poissa, juuri, kun meidän piti kokoontua ”PopTenoreiden” merkeissä. Voimia omaisille R.I.P. Fredi, he kirjoittavat.

Myös Instagramissa on muisteltu muusikkoa.

– UPEA taiteilija ja sydämellinen keskustelija. Lepää rauhassa Fredi, laulaja Erika Vikman kirjoitti Instagramin Stories-osiossa sydänhymiön kera.

– Lepää rauhassa Matti ”Fredi” Siitonen 1942–2021, juontaja Mikko Leppilampi päivitti.

Juontaja Janne Kataja julkaisi Instagram-tilillään kuvan kynttilästä sydämen kera.

– Karismaattinen ääni on poissa, mutta vahvasti muistoissamme, Katajan kuvassa lukee.

Osanottoja sateli myös Fredin puolison, Eva-Riitta Siitosen Facebook-sivulle.

– Syvä osanottoni suureen suruun. Fredin hienoa uraa muistaen ja unohtumattomista lauluista kiittäen, kirjoittaa Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila.

– Kirkasääninen, lämminsydäminen herrasmies on poissa. Osanottoni omaisten suruun, laulaja Tapani Kansa kirjoittaa.

– Osanottoni Eva-Riitta, en löydä oikeita sanoja. Olet ajatuksissani, entinen aitajuoksija ja entinen kansanedustaja Arto Bryggare sanoo.

Matti ”Fredi” Siitonen (1942–2021) oli rakastettu viihdetaiteilija ja muusikko, jonka hittikappaleiden määrä on iso. Kultalevyn ylittäneitä studioalbumeja on myyty yli 177 000 kappaletta.