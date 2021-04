Janna tajusi, miten valtavasti hänen uransa vaikuttaa jopa ruokakaupassa käymiseen – mieleen hiipi hullu ajatus

Laulaja Janna on palannut tauon jälkeen uuden musiikin pariin. Samalla hän on alkanut tarkastella koko musiikkialaa uusin silmin.

Janna on taukonsa aikana tullut äidiksi ja ymmärtänyt, millaiset paineet naisartisteilla voi olla. Nyt hän on valmis panostamaan jälleen uraansa.­

Tällä hetkellä Janna odottaa kovasti sitä, miten yleisö ottaa vastaan hänen perjantaina julkaistun singlensä Maailma meidän jälkeen. Hän on tehnyt uusia kappaleita aiheista, jotka kokee itselleen tärkeiksi. Näitä ovat muun muassa itsetunto, rakkaus ja tasa-arvo.

– Olen nyt enemmän auki kuin koskaan.

– Albumille tulee esimerkiksi biisi, joka käsittelee sitä, kuinka vaikeaa tässä yhteiskunnassa on elää naisena ja kuinka mahdottomia odotuksia suuntaamme luodaan. Se on hyvin pilke silmäkulmassa tehty kappale, mutta tärkeästä aiheesta.

Aiemmin Janna ei tuonut tätä puolta itsestään julki.

– Sitä helposti ajattelee, että kun menestyin tietynlaisilla biiseillä, että ihmiset haluavat kuulla minulta vain sellaisia biisejä.

Katsottuaan musiikkialaa ulkopuolelta parin vuoden ajan Janna on huomannut alassa entistä tarkemmin epäkohtia.

– On ollut helpompaa ajatella, ettei tällä alalla niin paljoa epätasa-arvoa. Viime vuosina olen myöntänyt myös itsellenikin, että minuakin on usein, varsinkin urani alussa, vähätelty biisintekijänä. On ajateltu, että joku mies tekee kappaleet puolestani ja minä vain esitän ne. Ehkä asian kiistäminen oli itselleni jonkinlainen suojautumiskeino, ettei vähättelystä tulisi niin paha olo.

Janna näki musiikkialan ongelmat paremmin, kun hän piti tauon uraltaan.­

Janna on usein kuvaillut itseään perfektionistiksi, minkä hän näkee hyvänä asiana, kunhan perfektionismi ei mene liiallisuuksiin.

– Olen oppinut vähän hellittämään asioista ja jakamaan vastuuta, mikä on tehnyt tosi hyvää. Kukaan ei voi olla täydellinen, riittää että tekee parhaansa. Se on ollut tärkeä oivallus urallani.

– Kun minä naisena sanon esimerkiksi johonkin työasiaan, että en ole lopputulokseen vielä tyytyväinen, minut koetaan vaikeaksi, vaikka haluan vain tehdä työni hyvin. Missä tahansa uraani liittyvässä asiassa, minä olen se artisti, joka seisoo kaiken takana. En ole turhasta nipottaja, vaan asioilla on aina jokin tärkeä pointti.

– Naiset koetaan näissä asioissa vaikeiksi. Jos kyseessä olisi mies, hänet koettaisiin auktoriteetiksi.

Janna on myös monen muun artistin tapaan kärsinyt ulkonäköpaineista. Hän uskoo nykyään paineiden syntyvän osaksi sosiaalisen median kiillotelluista kuvista.

– Nykyään olen oppinut hyväksymään itseni paljon paremmin kuin aiemmin. Koetin jossain vaiheessa kieltää sen, että minulla olisi mitään ulkonäköpaineita. Esimerkiksi sanomalla itselleni, että minä vain tykkään meikata ja teen sen vain itseni takia. Sehän ei ole täysin totta. Kyllähän sitä laittautuu myös niiden oletusten vuoksi, että miltä minun odotetaan näyttävän.

– On hassua myöntää, mutta minusta tuntuu välillä, etten voi esimerkiksi mennä kauppaan täysin meikittä. Minulle tulee sellainen hullu ajatus, että minun pitäisi aina näyttää siltä kuin minut on totuttu näkemään ja että ihmiset pettyvät, jos en näytä samalta kuin kuvissa. Sitten sitä havahtuu, kuinka syvälle juurtuneita nämä epätodelliset normit ja asenteet ovat.

Jannan edellinen levy Spektri ilmestyi vuonna 2018.­

Jannan muuttunut elämäntilanne kuuluu myös uudessa musiikissa.

– Etukäteen jännitin sitä, loppuuko luovuuteni lapsen myötä. Onneksi se onkin ollut päinvastoin: minulla on paljon luovempi ja inspiroituneempi olo tehdä musiikkia.

– Musiikki on aina ennen ollut suurin rakkauteni, johon olen keskittänyt kaiken energiani. Sitten yhtäkkiä tulikin joku, joka käänsi kaiken päälaelleen ja prioriteetit ovatkin aivan muualla. Minusta jopa tuntuu, että nykyään olen parempi lauluntekijä ja artisti. Nykyään keskityn yhteen asiaan kerrallaan täysillä: studiolla musiikkiin, kotona lapseen. Ennen en osannut erottaa toisistaan työ- ja vapaa-aikaa.

– Koen, että minulla on rauha kaiken tekemisen suhteen. Se on totta, kun sanotaan lapsen kasvattavan vanhempaansa.