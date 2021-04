Muistatko Pizza Enricon? Kavereille tarkoitettu vitsi kiidätti nuoret insinöörit suursuosioon 18 vuotta sitten – elivät hetken kuin rokkitähdet

Mita sina sanoa, kysyi Pizza Enrico vuonna 2003. Kieli poskessa syntynyt albumi myi platinaa ja vei nuoret miehet isoille lavoille. Rahaa ei jäänyt käteen, mutta hauskoja muistoja senkin edestä.

”Mita mita mita mita sina sanoa

Onko pizzassasi jotain muka vikana

älä alka minun pizzojani haukkua

Sä vois varoa mitä sanoa”

Nämä sanat kajahtivat koko Suomen tietoisuuteen vajaat kaksikymmentä vuotta sitten syksyllä 2003, kun huumoriyhtye Pizza Enricon single Mita sina sanoa? nousi Suomen virallisen singlelistan sijalle 18.

Seuraavalla viikolla se oli jo listaykkönen ja piti paikkaansa kahden viikon ajan. Samaan aikaan singlelistan kärkikahinoissa pyörivät muun muassa Kotiteollisuuden Minä olen, Kapasiteettiyksikön Pakko saada sut ja Beats and Stylesin Dynamite. Enricon ykköspaikan viikolla 48/2003 vei Ripsipiirakka-yhtye käännöscoverillaan Ota mut.

Pian singlen perään julkaistu albumi myi nopeasti platinaa, jonka raja oli tuolloin 30 000 kappaletta. Platinalevy löytyy yhä Pizza Enricon kotoa työpöydältä.

Pizza Enrico ja Raul Orreganno haastateltavina Ylen Ajankohtainen kakkonen -ohjelmassa.­

Taiteilijanimien Pizza Enrico ja Raul Orreganno taakse kätkeytyivät lapsuudenkaverit, kaksi tuolloin noin 25-vuotiasta eteläsuomalaista insinöörimiestä. He kertovat olevansa sinut menneisyytensä kanssa, eivätkä kadu sitä. Miehet kuitenkin haluavat varjella henkilöllisyyksiään, ja siksi he esiintyvät tässäkin jutussa vanhoilla taiteilijanimillään.

Idea Pizza Enricosta syntyi nopeasti – ja yhtä nopeasti he olivat jo kaikkien huulilla. Enrico oli viettämässä iltaa, kun yökerhossa soinut musiikki kiinnitti hänen huomionsa.

– Siellä rupesi soimaan tällainen Lähi-idän suunnasta tuleva rytmi, jonka päällä oli jotain räpäytystä ja junglebiittiä sekoitettuna. Se oli ihan karmivaa, mutta kaikki naiset kirkuivat ja juoksivat tanssilattialle, Enrico muistelee.

– Ajattelin, että ei jumaliste, jos tällainen toimii, niin nyt on aika tehdä tosi huono biisi. Soitin Orregannolle, että nyt täytyy selvästi tehdä musiikkia, koska kura toimii, hän jatkaa.

” Siinä kohtaa, kun duunikaveri tuli sanomaan, että ”hei ootsä kuullu tän biisin” tajusin, että tää on oikeasti levinnyt aika laajalle.

Orreganno muistaa puhelun, Enricolla oli tuolloin jo hokema Mita sina sanoa? valmiina. Eräänä iltana hän kutsui Enricon luokseen. Tuleva hitti syntyi yhdessä illassa kahvikupin äärellä. Enrico teki sanat, Orreganno musiikin.

Valmiin kappaleen he jakoivat parille kaverilleen, jotka jakoivat sen eteenpäin. Viikossa biisi oli jo levinnyt useille keskustelufoorumeille ympäri Suomen.

– Siinä kohtaa, kun duunikaveri tuli sanomaan, että ”hei ootsä kuullu tän biisin” tajusin, että tää on oikeasti levinnyt aika laajalle, Orreganno kertoo.

Ei mennyt kauaakaan, kun levy-yhtiö lähestyi miehiä. Pian he jo istuivat Magnum Musicin tuottajan Kalevi ”Kale” Puonnin kanssa pöydän ääressä. Syntyi sopimus, single ja albumi. Singlejä painettiin 5 000 kappaletta, ja niiden väliin Enrico ja Orreganno ripottelivat omin käsin oreganoa.

Pizza Enrico oli erityisen suosittu lasten keskuudessa, mikä yllätti kaverukset. Pizza Enricolla oli oma sähköpostiosoite, jonka kautta yhtyettä sai lähestyä. Viestejä tuli yli 2 000, joista suurin osa oli alakouluikäisiltä. Tämä piti ottaa huomioon myös sanoituksia tehdessä, mikä harmitti tekijöitä.

– Sanoin, että ensi kerralla tehdään pornolevy. Nämä lastenlaulut saa riittää, Enrico sanoo.

Mita sina sanoa -kappaletta kuultiin myös ulkomailla. Raul Orreganno oli lomalla Kreikassa ja tarjosi biisiä soitettavaksi allasbaarin dj:lle. Tämä teki työtä käskettyä.

– Tyyppi jammaili sitä ihan täysillä. Näki hyvin, että ketkä oli suomalaisia ja ymmärsi sanat, Orreganno naureskelee.

” Tähän kiteytyy koko Pizza Enrico: tehtiin paljon hyviä reissuja, mutta ei niistä mitään tullut.

Suursuosiota ei kestänyt kauaa, mutta miehet ottivat siitä kaiken irti. Televisiohaastattelujen ja keikkojen lisäksi heidät kutsuttiin muun muassa tuomaroimaan karaoken SM-kilpailujen semifinaalia. Siellä he istuivat tuomaristossa yhdessä urheiluselostaja Raimo ”Höyry” Häyrisen kanssa.

– Olihan se siistiä ja pääsi näkemään kaikennäköistä. Välillä oikein hävetti se. Oltiin kaksvitosia ja aika uhmakkaita. Ei tavallaan ollut mitään väliä. Ajateltiin vaan, että tässä ollaan pyörähtämässä kuvioissa ja lähdetään kohta takavasemmalle, Enrico muistelee.

Albumin yhteydessä julkaistiin myös musiikkivideo. Kaksikko oli seuraamassa kuvauksia, mutta ei itse esiinny videolla. Kirjailija Miika Nousiainen paljasti vuonna 2014 Radio Rockin haastattelussa, että yksi videon taustatanssijoista on näyttelijä Niina Lahtinen. Miehet vahvistavat asian.

Voit katsoa Mita sina sanoa -musiikkivideon jutun yllä olevalta videolta.

Vauhti oli kova, ja jopa oma televisio-ohjelma oli suunnitteilla.

– Oltiin viikonloppu Padasjoella mökillä levy-yhtiön tyyppien kanssa. Tarkoitus oli mennä kirjoittamaan tv-sarjaa. Ei siitä mitään tullut, mutta se oli hyvä reissu, Enrico sanoo ja purskahtaa nauruun.

– Tähän kiteytyy koko Pizza Enrico: tehtiin paljon hyviä reissuja, mutta ei niistä mitään tullut, Raul Orreganno lisää.

Pizza Enricon single Mitä sinä sanoa? vietti marraskuussa 2003 kaksi viikkoa Suomen virallisen singlelistan kärkipaikalla. Samana vuonna julkaistu albumi myi platinaa.­

Pizza Enrico vieraili useissa tv-ohjelmissa. Nuorten miesten päät olivat pyörällä, kun televisioyhtiöiden käytävillä tuli vastaan ”oikeita julkkiksia” toinen toisensa perään. Jopa Ylen Ajankohtainen kakkonen halusi kaksikon haastateltavakseen.

– Se oli käännekohta. Meillä nousi päähän ja päätettiin, että esiinnytään vain korkeatasoisissa asiaohjelmissa, Enrico sanoo ja kertoo myös kieltäytyneensä haastatteluista. Osittain päivätöidensä vuoksi ja osittain hillitäkseen buumia, joka oli riistäytyä käsistä.

Julkisuudella oli myös varjopuolensa. Enrico kertoo, että rooli alkoi hyvin nopeasti ahdistamaan häntä itseään ja maskin pukeminen alkoi tuntua työltä. Hän koki hahmon sietämättömäksi eikä viihtynyt siinä. Hän pohtii, että jos hahmot olisi rakennettu ajan kanssa siedettäviksi, olisi esiintymistä voinut jatkaa pidempäänkin harrastusmielessä.

– Ainoa hauska puoli oli olla hyvällä kaveriporukalla keikkareissuilla. Keikka hoidettiin alta pois ja sitten ruvettiin kaatamaan, Enrico kertoo.

– Keikkapalkkiot juotiin saman tien, Orreganno lisää.

” Ainoa hauska puoli oli olla hyvällä kaveriporukalla keikkareissuilla. Keikka hoidettiin alta pois ja sitten ruvettiin kaatamaan.

Yhtyettä mentoroi huumorimusiikin veteraani Aarne Tenkanen. Tenkasen neuvojen mukaisesti Pizza Enrico asetti palkkiovaatimuksensa korkealle eikä suostunut tinkimään. Keikkoja ei enää tullut, mutta se ei kaksikkoa harmittanut.

Jäähyväiskeikkansa he vetivät vuonna 2004 Tuurin Miljoonarockissa, joka järjestettiin tuolloin ensimmäistä kertaa. Samalla lavalla esiintyi muuan saksalainen Scorpions, ja festivaalivieraita oli noin 20 000. Lavan edusta alkoi täyttyä, kun ensimmäisten joukossa esiintynyt Pizza Enrico aloitteli keikkaansa.

– Porukkaa oli aivan valtavasti. Niin paljon, ettei uskaltanut ihan selvin päin lavalle mennä, Enrico sanoo.

Kaksikko paljastaa, että he antoivat keikan jälkeen kaksi haastattelua, joista kumpaakaan ei koskaan julkaistu missään. Omien sanojensa mukaan he pitivät tätä hyvänä suorituksena. Backstage-elämästä he nauttivat täysin rinnoin.

– Scorpionsia ei nähty, vaikka majoituttiin niiden auton vieressä. Popedan keikkabussiin yritettiin sisälle, mutta ei päästy. Ajateltiin, että Patella (Mustajärvi) olisi ollut parempi raideri kuin meillä, Orreganno sanoo.

” Lähisuvussani on pizzeriayrittäjä, Turkin kurdi, ja kyllä mä kovasti mietin, että miten hän tän ottaa kun kuulee.

Pizza Enricon paluusta on turha haaveilla, se on täysin poissuljettua. Sitä, menisikö vastaavanlainen huumori enää nykypäivänä läpi, he eivät lähde arvailemaan.

Enricon mukaan aihe oli arka jo 2000-luvun alussa, mutta huumorin varsinaiselta kohteelta – ulkomaisilta pizzeriayrittäjiltä – ei kritiikkiä kantautunut lainkaan heidän korviinsa.

– Lähisuvussani on pizzeriayrittäjä, Turkin kurdi, ja kyllä mä kovasti mietin, että miten hän tämän ottaa. Otti hyvin. Hän sanoi, että jos suomalaisilla alkoi ääni kovenemaan ja tuntui, että on kinaa tulossa, niin hän laittoi Pizza Enricon soimaan. Kaikki alkoi nauraa ja tilanne rauhoittui, Enrico kertoo.

Suomalaisilta negatiivista palautetta sen sijaan tuli jonkin verran, ja Enrico muistelee tehneensä yhden rikosilmoituksen uhkauksesta. Tuolloin ei ollut vielä sosiaalista mediaa, joten miehet arvelevat päässeensä palautteen suhteen vähällä.

– Siinä suhteessa varmaan tämä aika olisi erilainen ja uhkailua tulisi enemmän.

Pizza Enricon ja Raul Orregannon oikeat henkilöllisyydet eivät ole suursalaisuus, mutta miehet eivät mielellään tuo asiaa itse ilmi. Yleensä asia tulee puheeksi, kun joku huomauttaa siitä seurassa.

– Yleensä illanvietossa joku ottaa puheeksi, että tuossa on muuten levyttävä artisti. Vielä kymmenen vuotta sitten se oli vähän kiusallista, mutta nyt siihen on tottunut. Siinä aina käydään sitten ne hauskimmat muistot läpi.

Muistoja riittää. Yksi, joka on erityisesti jäänyt kalvamaan miesten mieltä on se, että kertoman mukaan tuolloin vielä Gimmel-yhtyeessä vaikuttaneet Jenni Vartiainen ja Ushma Karnani (nyk. Olava) olivat pyrkineet sisään Pizza Enricon levynjulkaisukeikalle.

Miehille tuttu portsari ei ollut pyynnöistä huolimatta suostunut katsomaan heidän ikäänsä läpi sormiensa. Naiset olivat tuolloin noin 20-vuotiaita.

– Se oli paha paikka, vääryys! Ikä ei heillä riittänyt, miehet manaavat.