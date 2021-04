Yliannostuksen ottanut räppäri DMX makaa edelleen koomassa – aivotoiminta hyvin vähäistä

Räppäri DMX joutui pitkänäperjantaina sairaalaan yliannostuksen ja sitä seurannen sydänkohtauksen vuoksi. Hän on lehtitietojen mukaan edelleen vegetatiivisessa tilassa.

Pääsiäisenä sairaalaan joutunut räppäri DMX, oikealta nimeltään Earl Simmons, 50, on edelleen koomassa, kertoo People.

Simmons kiidätettiin sairaalaan pitkänäperjantaina yliannostuksen ja sitä seuranneen sydänkohtauksen vuoksi. Hän on siitä lähtien ollut koomassa ja kriittisessä tilassa. Simmonsia pidetään lehtitietojen mukaan tällä hetkellä hengityskoneessa.

Peoplen mukaan räppärille on tällä viikolla tehty tutkimuksia, joilla pyritään selvittämään hänen aivotoimintansa aktiivisuutta. Tutkimuksista saadun tiedon perusteella Simmonsin läheiset voivat tehdä päätöksiä hoitoon liittyvistä asiosita. Lehden mukaan Simmonsin aivotoimintoja on kuvailtu vähäisiksi ja hänen on kerrottu olevan vegetatiivisessa tilassa.

– Me vain odotamme, että lääkärit kertovat meille, mitä seuraavaksi tapahtuu, Simmonsin manageri Steve Rifkind kertoo Peoplelle.

Räppärin fanit ja sukulaiset kokoontuivat maanantaina sairaalan edustalle rukoilemaan Simmonsin puolesta.

Simmons on kärsinyt riippuvuudesta pitkään ja ollut useita kertoja vieroitushoidossa. Hän on myös harras kristitty, joka on kertonut lukevansa Raamattua päivittäin.

Simmonsilla on poikkeuksellisen suuri perhe, sillä hänellä on 15 lasta. Kuopus syntyi vuonna 2016.