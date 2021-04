Äidin traaginen kuolema teki Sauli Vuodista syöpätutkijan – sairaalan ulkopuolella hän luo musiikkia, jota on kuunneltu jo miljoonia kertoja

Sauli Vuoti näkee paljon yhtäläisyyksiä lääkkeiden kehittelyssä ja musiikin tekemisessä. Vuosien varrella hänen taustaansa on hämmästelty puolin ja toisin.

Sauli Vuoti on todellinen musiikkimaailman outolintu. Hän on sekä levyttävä artisti että kliinisen lääkeainekemian dosentti ja kansainvälisestikin tunnustettu tutkija.

Päivätyössään Vuoti on muun muassa kehitellyt uusia lääkehoitoja syöpäsairauksiin. Hän on vuosien saatossa osallistunut moniin merkittäviin tutkimuslöydöksiin muun muassa rinta-, keuhko- ja verisyöpien hoidossa, ja hänen työnsä on huomioitu myös kansainvälisesti.

Vuoti aloitti lääkeainekemian opinnot vuonna 1998 kotikaupungissaan Oulun yliopistossa. Kiinnostus syöpäsairauksiin syntyi henkilökohtaisen tragedian kautta. Vuodin äiti menehtyi rintasyöpään vuonna 2004.

– Hän kuoli aika nuorena, ja päätin silloin, että teen itse kaikkeni estääkseni sitä tapahtumasta kenellekään muulle. Äidin kuolema tuntui silloin minusta itsestäni älyttömän synkältä ja lohduttomalta, Vuoti kertoo.

Musiikki on aina ollut tärkeä osa Vuodin elämää. Syrjäisellä seudulla varttuneella nuorella ei ollut lähistöllä samanikäistä tai -henkistä seuraa. Hänellä oli aikaa opetella ja ottaa haltuun useita eri soittimia. Soittimista tuli hänen kavereitaan.

– En pidä itseäni minään virtuoosimaisena tai kovana soittajana. Enemmänkin olen jokapaikanhöylä, joka on vain omiin sävellystarpeisiinsa omaksunut soittimia aina tarpeen mukaan.

Sauli Vuoti (vas.) ja Jarkko Luukkonen perustivat Auringon Lapset -yhtyeen vuonna 2014. Ensimmäinen single ilmestyi samana vuonna, ja sitä on kuunneltu Spotifyssa yli kaksi miljoonaa kertaa.­

Nykyisin Vuoti tekee vuonna 2014 perustamassaan Auringon lapsissa elektronista poppia, mutta nuorena kiinnostus oli raskaammassa musiikissa. Jopa niinkin paljon, että hän tuli perustaneeksi yhä tänäkin päivänä ilmestyvän Inferno-aikakauslehden, jonka päätoimittajana hän oli vuosina 2001–2005.

– Tietyt raskaamman rokin artistit, sellaiset klassikot kuten Black Sabbath ja Motörhead ovat jääneet osaksi elämää edelleen, Vuoti kertoo.

Auringon Lapset on julkaissut vasta kaksi albumia. Ensimmäisen vuonna 2015 ja toisen vuonna 2020. Singlejä on kuitenkin ilmestynyt säännölliseen tahtiin. Yhtyeen ensisingleä Jotain bassojuttua on Spotifyssa lähes kaksi miljoonaa soittokertaa. Uusimman Suomipop 2.0 -albumin kappaleita on kuunneltu yhteensä yli kolme miljoonaa kertaa.

Auringon lasten uusin single Living in the USA julkaistaan tänään 9. huhtikuuta. Nimestään huolimatta kappale on kuitenkin suomenkielinen ja käsittelee Vuodin mukaan ”ruoho on vihreämpää aidan toisella puolen” -ajattelun ongelmallisuutta.

Elämä akateemisen uran ja musiikkiuran välillä on ollut ikuista tasapainottelua aina opiskeluajoista lähtien. Molemmat ovat hänelle rakkaita, mutta hänen motiivejaan on epäilty niin päivätöissä kuin musiikkialallakin.

– Joskus on mietitty, että viitsiikö se tehdä töitäkään kunnolla, kun sillä on nuo musahommat. Toisaalta musahommissa on ihmetelty, että mitä sinä täällä teet, kun voisit olla niissä päivätöissä ja viet vain tilaa meiltä, jotka yritämme tienata tällä elantomme.

Vuoti huomauttaa, että vaikka hänen taustansa on herättänyt ihmetystä molemmin puolin, on molemmilla maailmoilla yhteisiä nimittäjiä. Uusien lääkkeiden ja ratkaisujen kehittely on luovaa työtä siinä missä laulujen kirjoittaminenkin.

– Siinäkin pitää uskaltaa olla luova, rikkoa rajoja ja sukeltaa uuteen. Näen musiikin hyvin samanlaisena. Kun pohdiskelen molekyylirakenteita tai uusia mekanismeja, minusta se on samantyyppinen luova prosessi kuin se, kun teen biisejä.

Sauli Vuodin elämä on jatkuvaa tasapainottelua päivätyön ja musiikkimaailman välillä. Hänen taustansa herättää kysymyksiä molemmin puolin.­

Vuoti näkee myös musiikin ja lääketieteellisen työnsä päämäärät hyvin samankaltaisina. Keikoilla tai sosiaalisessa mediassa ihmiset tulevat kertomaan hänelle, kuinka jokin kappale on tuonut kuulijalleen apua ja lohtua elämän vaikeina hetkinä.

– Tavallaan näitä molempia yhdistää se, että niissä on jonkinlaista ihmisten auttamista tai lohduttamista. Oli se sitten musiikin kautta tai töissä tutkimusten ja uusien löydösten kautta.

Uudet lääkkeet ovat usein viimeinen keino, jota käytetään vakavasti sairailla syöpäpotilailla. Vuoti on kohdannut työssään niin suurta surua ja tuskaa kuin onnellisia ihmeparantumisiakin.

– On huikeaa olla mukana, kun joku, jolle on jo melkein osoitettu hautausmaalta paikka, pelastuu vielä elävien kirjoihin. Ne kokemukset säväyttävät ja pistävät maailmankatsomuksen ja perspektiivin uusiksi.

Vuoti kertoo ammentavansa päivätyössään kohtaamistaan tunteista ja tilanteista paljon inspiraatiota kappaleisiinsa, vaikka ei voikaan kertoa yksittäisistä elämäntarinoista tai kohtaloista yksityisyyden suojan vuoksi.

Lääkekehittelyn ja musiikin teon ohella Vuoti kasvattaa vinttikoiria ja harrastaa kamppailulajeja. Tyhjiä hetkiä ei Vuodin elämään juuri mahdu, mutta ei hän niitä kaipaakaan.

– Olen aina tykännyt tehdä paljon asioita, rantalomat ei minulle maistu. Koko ajan pyörät pyörii, eikä niitä oikein pysty sammuttamaan. Kantapään kautta on kuitenkin tullut opittua, mikä on liikaa. Nykyään osaan painaa jarrua ajoissa.