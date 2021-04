Alexi Laihon bändikaveri paljastaa viimeisen keskustelunsa kitaristin kanssa – pani merkille, miten onnellinen rokkari oli

Daniel Freyberg soitti Alexi Laihon kanssa Bodom After Midnight -yhtyeessä. Kaksikko tapasi vain noin kymmenen vuorokautta ennen kuin Laiho kuoli.

Daniel Freyberg ja Alexi Laiho poseerasivat yhdessä kesällä 2019. Kaksikko perusti yhdessä Bodom After Midnight -yhtyeen.­

Muusikko Alexi Laihon bänditoverit ovat pysyneet pitkälti vaiti hänen kuolemansa jälkeen. Laiho kuoli joulukuun lopussa yllättäen. Hän olisi täyttänyt 8. huhtikuuta 42 vuotta.

Nyt Bodom After Midnight -yhtyeen kitaristi Daniel Freyberg kertoo Loudwire-sivustolle, että hän oli tekemisissä Laihon kanssa vain päiviä ennen tämän kuolemaa.

Freyberg ja Laiho työstivät viime vuonna yhdessä Bodom After Midnightin uutta musiikkia ja kuvasivat musiikkivideon uudelle kappaleelleen alle kaksi viikkoa ennen Laihon kuolemaa.

Freyberg kertoo Loudwirelle olleensa tekemisissä Laihon kanssa vielä noin 9–10 päivää ennen tämän kuolemaa. Kaksikko kävi tuolloin viimeisen keskustelunsa ja Freyberg pani merkille, että Laiho erittäin hyväntuulinen ja positiivinen.

– Se oli hyvä viimeinen keskustelu hänen kanssaan. Hän vaikutti erittäin onnelliselta ja odotti tulevaisuutta innostuneena, Freyberg sanoo.

Kaksikko tapasi viimeistä kertaa pian Paint the Sky With Blood -kappaleen musiikkivideon kuvausten jälkeen. Freybergin mukaan Bodom After Midnightin uusista kappaleista kuului ilo, joka oli läsnä aina, kun hän tapasi Laihon tämän viimeisinä aikoina.

– Olen todella onnellinen, että nämä kirjoittamamme ja nauhoittamamme kappaleet tullaan julkaisemaan. Hän ei malttanut odottaa, että saisi ne julkaistua, Freyberg sanoo.

Freyberg ja Laiho kaksi vuotta sitten.­

Freybergin mukaan Laihon viimeiseksi jääneet kappaleet ovat Laihoa parhaimmillaan.

– Meillä oli hyvä kemia, ja meillä oli hauskaa lavalla ja treenikämpällä ja niiden ulkopuolella.

Laiho ja Freyberg perustivat Bodom After Midnight -yhtyeen pian sen jälkeen, kun Children of Bodom lopetti toimintansa vuonna 2019. Yhtyeellä oli suuret suunnitelmat, mutta niitä ei päästy koskaan toteuttamaan.

Freyberg kertoo Loudwirelle, että bändi tullaan hautaamaan Laihon mukana, sillä toiminnan jatkaminen olisi tuntunut väärältä Laihon kuoleman jälkeen.

Laihon ensimmäinen puoliso ja leski Kimberly Goss kertoi maaliskuussa Instagramissa, että Laihon kuolinsyy oli paljastunut tämän ruumiinavauskertomuksesta. Gossin mukaan Laihon kuolinsyynä olivat alkoholin aiheuttama maksan rasvarappeutuminen ja haiman sidekudostuminen.

– Lisäksi hänen elimistöstään löytyi särkylääkkeitä, opioideja ja unilääkkeitä, Goss kertoi.

Laiho puhui vuosien varrella avoimesti rankasta elämäntyylistään, johon kuului runsaasti alkoholia ja lukuisia vammoja. Hän mursi luitaan sekä humalassa että keikoillaan ja joutui sairaalahoitoon useita kertoja. Hän myönsi myös alkoholin muodostuneen ongelmaksi Children of Bodomin hurjimpina vuosina.

Viimeiset vuotensa Laiho eli yhdessä australialaisen Kelly Wright-Laihon kanssa. Pari piti hääseremonian, muttei mennyt koskaan virallisesti naimisiin, sillä Laiho ei ikinä eronnut ensimmäisestä vaimostaan.