Kurt Cobain yritti turhaan soittaa ystävälleen ennen kuolemaansa – itsekäs ratkaisu piinannut tähän päivään asti

Rock­tähti Mark Lanegan teki huume­vuosinaan oharit kaikille ystävilleen. Yksi heistä oli 5. huhtikuuta 1994 itsemurhan tehnyt Kurt Cobain.

Mark Laneganin, 56, suomennettu kirja Sing Backwards and Weep (Like) on vauhdikas ja synkkä tilitys rockartistin pyristelystä päihteiden sekoittamassa maailmassa. Pohjalla vaikuttaa huono suhde äitiin, omien ongelmiensa keskellä välinpitämätön isä ja ehkäpä näiden seurauksena jo kouluaikana opittu tapa pärjätä muiden ihmisten kanssa väkivallan, huijaamisen ja manipuloinnin keinoin.

2000-luvulla Lanegan nousi arvostetuksi artistiksi. Hän oli perustamassa Queens Of The Stone Agea ja teki vuosina 2004–2011 kehuttua ja palkittua yhteistyötä skotlantilaisen Isobel Campbellin kanssa. Kaksikko esiintyi kymmenen vuotta sitten myös Ruisrockissa.

Mark Laneganin muistelmateos on juuri julkaistu.­

Mutta kirjan ajanjakso loppuu ennen näitä menestyksen vuosia. Lanegan kertoo itseään säästelemättä, miten tuli tehtyä 1990-luvulla oharit kaikille: puolisoille, ystäville, faneille ja bändi­kavereille.

Vaikka Lanegan esittäytyy kirjassa avoimesti vaikeana ja epäluotettavana tyyppinä, hänen oli helppo 1990-luvullakin tutustua ihmisiin ja hurmata heitä. Hän myös ystävystyi monien aikalaisartistien kanssa – läheisimpiä olivat kirjan mukaan erityisesti Nirvana-legenda Kurt Cobain, Alice In Chainsin Layne Staley ja laulajaesikuva Jeffrey Lee Pierce.

Kurt Cobainin kohtalo on yksi Laneganin kirjan teemoista.

”Kurt oli herkkä, epäsosiaalinen, huomaavainen ja hiljainen tyyppi. Hän oli erittäin älykäs kaveri, jolla oli häijy, pureva ja toisinaan ivallinen huumorintaju. Jos hän suuntasi sen ihmisiin, hän pystyi viiltelemään toisen sillä kappaleiksi tai sai ihmisen tuntemaan itsensä typeräksi. Minua hän oli kuitenkin varonut kohtelemasta koskaan mitenkään muuten kuin erittäin, jopa liiankin ystävällisesti ja kunnioittavasti, vaikka olisin vain tuonut hänelle kamaa tai tehnyt jotakin muuta, mitä hän ei halunnut itse tehdä. Hän sai minut tuntemaan itseni lempisedäkseen tai isoveljekseen.”

”Kurt inhosi sitä, että hänet oli nostettu jalustalle, samoin niitä perseennuolijoita ja liehakoitsijoita, joita hän kohtasi joka käänteessä. Hän kapinoi luonnostaan valtavirtatähteyden rumina ja heikkoina pitämiään epäpunkmaisia puolia vastaan.”

Laneganin Cobain saattoi viedä pankkiautomaatille, nostaa tukun rahaa ja antaa. Hänellä oli. Ja hän tiesi, että Laneganilla ei ollut.

”Minäkin rakastin häntä. Hän välitti lempeästi hyvinvoinnistani ja tahtoi olla läsnä aina, kun tarvitsin häntä. Sellainen oli mitä suurimmassa määrin vierasta minun elämässäni.”

Mark Lanegan vuonna 2004.­

Tämä tunne ei kuitenkaan saanut Lanegania vastaamaan Cobainin puheluihin huhtikuun alussa 1994.

”Mietin asiaa hetken. Vaikka rakastin Kurtia, tiesin, etten vastaisi hänen puheluunsa sinä päivänä. A) minulla oli sillä hetkellä aika paljon rahaa ja runsaasti kamaa, joten ajatus siitä, että joutuisin ehkä hakemaan hänelle heroiinia tuntui ikävältä, ja b) oletin myös Courtneyn olevan paikalla. Olin jo ehdollistunut siihen, että pysyttelin kaukana heidän talostaan, koska joka kerta vieraillessani siellä viime kuukausina heidän välillään oli purkautunut jonkinlaista draamaa.”

Pian tämän jälkeen Cobainia ei saanut kiinni kukaan. Lanegan osallistui etsintöihin tämän talolla.

Etsinnöissä jäi käymättä autotallin yläpuolella oleva huone. Sieltä Cobain löytyy, itsemurhan tehneenä.

”Minua piinasi se, että olin ollut itsekkäästi tavoittamattomissa Kurtin kuolinpäivänä. Katosin tuskallisten kauhujen erämaahan, jota muistoni loivat lisää päivän toisensa perään. Koska olin aina rahaton, olin alkanut myydä crackiä katujen ihmisille asuintaloni läheisyydessä.”

Mark Lanegan hakeutui useasti päihdevieroitukseen. Monesti hän myös retkahti.

Kirjan loppupuolella Lanegania ei kiinnosta enää seksi, ystävyyssuhteet, musiikki eikä mikään muu kuin huumeet.

Huumeet veivät myös monta muuta ystävää ja heidän puolisoitaan – ja kirjan käsittelemän ajanjakson jälkeen on myös kuollut moni, muun muassa Soundgardenin Chris Cornell.

Mutta Lanegan näyttää pelastuneen.

Selviytyminen edellytti paitsi pohjakosketusta, sen tunnustamista.

”Selviytyäkseni ja päästäkseni eteenpäin minun pitäisi muuttaa itsessäni joka ikinen vitun säälittävä asia. Minun pitäisi aloittaa alusta, puhtaalta pöydältä.”

Mark Laneganin muistelmateos Sing Backwards and Weep (LIKE) on juuri julkaistu.