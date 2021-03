Tässä on Alexi Laihon kuoleman jälkeen julkaistu kappale – tähden toive toteutui

Alexi Laihon viimeiseksi jäänyt levytys ilmestyi.

Edesmenneen metallimuusikon Alexi Laihon yhtye Bodom After Midnight julkaisi tiistaina Paint the Sky with Blood -EP:nsä nimiraidan videopalvelu YouTubessa. Video on kappaleen virallinen musiikkivideo.

Bodom After Midnight oli kitaristi-vokalisti Laihon ja kitaristi Daniel Freybergin perustama bändi, jonka kanssa Laiho oli ehtinyt tehdä mittavat suunnitelmat tulevaisuudelle ennen kuolemaansa.

Bändissä soittivat kaksikon lisäksi Waltteri Väyrynen, Mitja Toivonen ja Vili Itäpelto.

14-minuuttinen EP on levytetty viime vuonna Suomessa. Se sisältää kolme kappaletta. EP ilmestyy kokonaan 23. huhtikuuta.

– Kuten me muutkin, Alexi oli erittäin innoissaan näistä kappaleista eikä malttanut odottaa niiden julkaisua, joten olemme iloisia, että voimme täyttää hänen toiveensa. On sanomattakin selvää, että olemme otettuja ja ylpeitä siitä, että saimme olla mukana hänen viimeisessä luovassa työssään, ja tuomme sen nyt kaikkien kuultavaksi juuri niin kuin hän halusikin.

– On aika päästää peto vielä kerran irti ja juhlia Alexin musiikkia, perintöä ja miestä itse, bändi kommentoi tiedotteessa.

Alexi Laiho kertoi uuden yhtyeensä perustamisesta IS:lle maaliskuussa 2020. Hän kertoi tuolloin, että vaikka Children of Bodom hajosi, oli muusikolle selvää, että hän tulisi perustamaan vielä uuden yhtyeen.

– Oli ihan selvää, että mä jatkan. En kelannut kertaakaan, että rupeaisin lopettelemaan. Kysyin Danielilta, että mikä hänen kantansa on, ja olimme samaa mieltä: jatketaan ja etsitään uudet ukot, Laiho kertoi IS:lle tuolloin.

Suomalainen metallilegenda kuoli vain 41-vuotiaana loppuvuodesta 2020. Hänen ensimmäinen vaimonsa Kimberly Goss kertoi julkisuudessa, että kuolinsyy oli alkoholin aiheuttama maksan rasvarappeutuminen ja haiman sidekudostuminen.