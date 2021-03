Laulaja Sanni teki hitillään suomalaista musiikkihistoriaa

Laulaja Sannin hittikappale rikkoi ennätyksiä.

Laulaja Sanni on tehnyt 2080-luvulla -jättihitillään suomalaista musiikkihistoriaa. Vuonna 2015 julkaistu kappale on pysytellyt yhteensä yli 200 viikkoa Suomen virallisella top 100 -radiolistalla.

Kappaleella on takanaan 202 listaviikkoa, ja se on yhä sijalla 92. Samoihin listaviikkoihin ei ole pystynyt aiemmin yksikään kappale.

Vuoden biisi -Emmalla ja musiikkikustantajien vuoden biisi -palkinnolla palkittu kappale oli myös koko viime vuosikymmenen soitetuin radiokappale Suomessa.

– Oon niin kiitollinen kaikesta tän biisin saamasta tunnustuksesta. Tää on kirjottajana ihan unelmien täyttymys, kun mulle ehkä yks herkimmistä ja henkilökohtaisimmista sieluntuotoksista on jäänyt elämään ihmisten mieliin ja viihtynyt radiolistallakin näin käsittämättömän pitkään. Kiitos kaikille jotka on kuunnellu! Toivottavasti päästään pian juhlistaa tätä yhdessä keikoille, Sanni hehkuttaa levy-yhtiönsä Warner Musicin tiedotteessa.

Laulaja kiitti kuuntelijoitaan myös Instagram-tilillään. Sannin julkaisu keräsi lukuisia onnitteluita faneilta sekä kollegoilta. Myös kappaleen tuottaja Hank Solo eli Henri Salonen yllättyi saavutuksesta.

– No mitähän helvettiä nyt, Salonen hämmästeli.

Sanni tuli alkujaan tunnetuksi Miss Farkku-Suomi -elokuvasta, joka sai ensi-iltansa elokuussa 2012. Sittemmin nainen on luonut vakuuttavaa uraa musiikin parissa ja on tätä nykyä yksi Suomen menestyneimmistä naisartisteista. Hänet muistetaan muun muassa hiteistään Prinsessoja & Astronautteja, Vahinko sekä Me ei olla enää me.