Koronavuosi murskasi laulaja Robinin suuret suunnitelmat – uusi yhteistyö sai alkunsa yllättävässä paikassa

Robin Packalen ja Blind Channelista tuttu Aleksi Kaunisvesi tähtäävät molemmat maailmanvalloitukseen. Kulunut vuosi on pistänyt molempien suunnitelmat uusiksi, sekä huonolla että hyvällä tavalla.

Robin Packalenin viime vuoden piti olla hyvin erilainen kuin mitä siitä lopulta tuli. Kesäksi oli suunniteltu ensimmäisen kansainvälisen albumin julkaisu, iso promokiertue Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä sekä lukuisia matkoja eri puolille Eurooppaa. Tarkoitus oli istua lentokoneissa, verkostoitua ja viedä uutta englanninkielistä musiikkia maailmalle.

Toisin kävi. Robin on astunut lentokoneeseen viimeksi vuosi sitten helmikuussa. Matkat Keski-Eurooppaan ovat jääneet väliin. Levy päätettiin jakaa kahteen osaan, joista ensimmäinen julkaistiin joulukuussa ja toinen on luvassa myöhemmin tänä vuonna.

– Kun tehdään vientimusaa, olisi ihan tosi, tosi hyvä päästä lentämään ja matkustamaan joka paikkaan, jotta pääsisi luomaan suhteita. Täytyy sanoa, että viimeinen vuosi on ollut äärettömän huono laiva olla kyydissä, Robin Packalen sanoo vakavana.

Robinin tähtäimessä on jo vuosien ajan ollut kansainvälinen menestys, jota kohti hän on määrätietoisesti pyrkinyt. Koronapandemia laittoi kapuloita rattaisiin, mutta työ maailmanvalloituksen eteen jatkuu silti.­

Tilanne on ollut tukala, mutta samassa veneessä ovat monet muutkin artistit. Siksi Robin ei osaa surkutella kohtaloaan kovin paljoa, vaan keskittyy mieluummin siihen, mitä pandemian aikana on voinut tehdä.

– Onneksi etänä pystyy tekemään jotain. On myös omalla tavallaan kivaa, ettei tarvitse tunnin palaverin takia lähteä Berliiniin asti. Mutta kyllä tämä työ vaatisi sitä, että olisi siellä paikan päällä ja pääsisi laittamaan itsensä likoon.

– En kuitenkaan voi tehdä asialle mitään, joten tilanne ei ole varsinaisesti harmittanut minua. Olin huonossa paikassa huonoon aikaan, mutta minkäs teet.

Vaikka moni pitkäaikainen haave on joutunut tauolle, on erilainen vuosi tuonut mukanaan myös paljon hyvää. Robin on istunut suomalaisstudioiden uumenissa viime keväästä saakka ja työstänyt uutta, kansainvälisille markkinoille tähtäävää musiikkiaan.

Samalla hän on myös lyöttäytynyt yhteen Alex Mattson -artistinimellä tunnetun Aleksi Kaunisveden kanssa.

– Päätimme viime kesänä, että lähdemme Aleksin kanssa saaristoon mökille, teemme uutta musaa ja pidämme siinä samalla hauskaa, Robin sanoo.

Viime kuukausina Robin on lähes asunut Helsingin hotelleissa. Turussa hänellä on viime keväänä hankittu uusi koti, joka on pandemian aikana ollut siistimpi kuin koskaan aiemmin.­

Kaunisvesi tunnetaan paitsi EDM-artistina, myös Suomea euroviisuissa edustavan Blind Channel -yhtyeen kuudentena jäsenenä. Hän liittyi bändiin viime vuonna, mutta teki heidän kanssaan yhteistyötä jo aiemmin.

23-vuotiaan Kaunisveden ura alkoi jo 16-vuotiaana, kun hän muutti Amsterdamiin opiskelemaan elektronisen musiikin tuottamista.

– Siinä oli vähän äidille selittelemistä, kun lähdin yhtäkkiä Hollantiin. Kaikki meni lopulta hyvin, ja siitä asti olen tosiaan saanut tehdä musaa sekä itselleni että muille, Kaunisvesi kertoo.

Kaunisvesi on ennen Robinia tehnyt musiikkia muun muassa Kasmirille ja Reino Nordinille ja tuottanut Ellinooran ja Antti Ketosen kappaleita. Robinin kanssa biisejä tehtiin rennoilla ”musiikkileireillä” saunomisen ja uimisen lomassa.

Lopputuloksena syntyi kappaleita Robinin kahdelle EP:lle sekä kaksikon ensimmäinen yhteisbiisi Hard To Love. Elämän kovettaman ihmisen rakkaustarinan kertova kappale julkaistiin perjantaina.

– Robinin kanssa on ihan hemmetin hauskaa ja rentoa, mutta samalla myös ammattimaista tehdä töitä. Välillä saattaa mennä puolet päivistä siihen, että jauhetaan aivan muusta kuin musasta, Kaunisvesi sanoo.

Robin Packalenin ja Alex Mattsonin uuden Hard To Love -kappaleen musiikkivideo on tehty ”more is more” eli ”enemmän on enemmän” -mentaliteetilla.­

Tällä hetkellä Kaunisvesi elää äärimmäisen kiireistä kevättä, sillä Blind Channel valmistautuu täyttä häkää hänen teiniaikojensa kotimaassa Hollannissa järjestettäviin euroviisuihin. Yhtye hioo parhaillaan toukokuista viisuesitystä täyteen teräänsä. Se on tehnyt videomateriaalia esityksen taustalle ja työstänyt jokaista, pikkuruista yksityiskohtaa huolella.

– Rokkibändi treenaa peilisalissa tunnollisesti peilien edessä, mutta sellaista se on nykyään. Jokainen ele otetaan haltuun tosi tarkasti, Kaunisvesi kertoo.

– Teemme myös uutta musiikkia, koska koemme, että meillä pitää olla lisää musiikkia saatavilla viisujen jälkeen ja myöhemmin tänä vuonna. Olemme valmistautuneet siihen, että kiinnostusta voisi olla.

Kiinnostusta on riittänyt jo nyt, vaikka viisuihin on vielä aikaa. Blind Channel on saanut huomiota sekä Suomessa että maailmalla ja sen Dark Side -kappale on noussut viraalilistoille useissa maissa.

– Onhan se kiva nähdä, että oma naama on lehdessä ja porukka tykkää meidän biisistä. Olen ollut tosi iloinen, että saavutimme sen, mitä lähdimme tavoittelemaan. Tämä on kuitenkin meille vasta välietappi. Pidempiaikainen ura ja suosio ulkomailla on tavoitteemme.

Euroviisuissa Blind Channel aikoo antaa kaikkensa. Bändi luottaa siihen, että sen kapinallinen asenne ja pelkistetty esitys uppoavat kansainvälisissä ympyröissä yhtä hyvin kuin Suomessakin.

– Olemme suunnitelleet, että pidämme saman jutun kuin UMK:ssa emmekä mieti sitä liikaa. Kyllä me riitämme, ja se meidän juttumme toimii.

UMK on tuttu formaatti myös Robinille, sillä häntä on pyydetty peräti yhdeksän kertaa tuloksetta mukaan kisaan. Hän ei ole kokenut euroviisuja omakseen eikä ole siksi koskaan suostunut osallistumaan kilpailuun.

– Euroviisut olisivat varmasti tosi hyvä väylä kohti kansainvälistä uraa, mutta jotenkin se ei ole ollut itselle tähän mennessä ihan niin mielenkiintoinen konsepti, Robin sanoo.

Sen sijaan Robin on valmis edistämään maailmanvalloitustaan määrätietoisesti muilla tavoilla niin kauan, että se ottaa tuulta alleen. Vaikka osa suunnitelmista on nyt ”pausella”, on maailmalta kuulunut jo varovaisen toiveikkaita merkkejä siitä, että suomalaistähdelle saattaisi olla siellä kysyntää.

Robin kertoo saaneensa aktiivista fanikuntaa ainakin Saksassa ja Brasiliassa. Hän on pannut merkille, että someen on putkahdellut eri maiden fanien perustamia faniyhteisöjä. Niissä laulajaa hehkutetaan ja palvotaan antaumuksella.

– Kiinassakin on useampi faniyhteisö! Robin kertoo innoissaan.

Robinin koronavuosi on kulunut pitkälti studioiden uumenissa uutta musiikkia työstäen. Hän on myös päässyt kerrankin nauttimaan vapaista viikonlopuista läheistensä kanssa.­

Seuraava etappi Robinille olisi päästä esiintymään uusille faneilleen. Kaipuu keikoille ja tapaamaan ihmisiä on kova, mutta toistaiseksi jalat on pidettävä tukevasti Suomessa.

Maailman aukeamista odotellessaan Robin viettää ison osan ajastaan Helsingin hotelleissa, sillä hänen studiosessionsa ovat keskittyneet pääasiassa pääkaupunkiseudulle. Kotikaupungissaan Turussa häntä odottelee viime keväänä hankittu uusi koti.

– Joen puolta voi vaihtaa, mutta kaupunkia ei, hän nauraa.

– Kotini on ollut nyt koronavuotena tosi siisti. Olen innostunut siivoamaan ja tekemään ruokaa. Nyt kun kotona on ollut enemmän aikaa olla, on siihen panostanut uudella tavalla.

Robin on viettänyt Turussa lähinnä viikonloppuja ja nauttinut samalla harvinaisesta herkusta: vapaa-ajasta yhdessä perheensä ja ystäviensä kanssa.

– Ei minulla ole koskaan ollut tällaista, että pääsisin viikonlopuksi vapaalle. Normaalisti olisin lähtenyt torstai- tai perjantai-iltana jonnekin päin Suomea, huutanut mikkiin koko viikonlopun ja tullut sunnuntai-iltana takaisin kotiin.

Samaa sanoo myös Kaunisvesi. Nummelassa kasvanut artisti asuu pääkaupunkiseudun lähistöllä ja nauttii siitä, että työviikko on kerrankin lähellä tavallista ”ysistä viiteen” -rytmiä.

– Tämän tilanteen on kestänyt, koska on ollut aikaa nähdä vanhempia ja kavereita ihan eri tavalla kuin muulloin. Nyt on otettu hyöty irti kaikesta siitä, mitä ei voi tehdä silloin, kun on keikoilla, hän sanoo.

Hard To Love -kappale nyt Spotifyssa.