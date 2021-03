Amerikkalainen rocktähti päätyi ruotsinlaivalle ja pöyristyi suomalaisten käytöksestä – oli joutua putkaan, kun ilta yökerhossa sai erikoisen käänteen

Amerikkalainen rocktähti Mark Lanegan kirjoitti huuruisista vuosistaan kirjan, joka koukkaa myös Helsingin Tavastialla ja suomalaisen fanitytön uumalla.

”Kysyin kiertuemanagerilta, oliko hänellä yhtään paikallista rahaa tytölle taksia varten, mutta ei hänellä ollut. Kun ajoimme pois, hän seisoi yhä kadulla ja näytti keskisormea.”

Näin muistelee amerikkalainen rocktähti Mark Lanegan, 56, tänään julkaistavassa kirjassaan Sing Backwards and Weep (Like). Kirja on käännetty suomeksi – nimeä lukuun ottamatta.

2000-luvulla Lanegan on noussut arvostetuksi artistiksi. Hän oli perustamassa Queens Of The Stone Agea ja teki vuosina 2004–2011 kehuttua ja palkittua yhteistyötä skotlantilaisen Isobel Campbellin kanssa. Kaksikko esiintyi kymmenen vuotta sitten myös Ruisrockissa.

Mutta kirjan ajanjakso loppuu ennen näitä menestyksen vuosia. Lanegan kertoo itseään säästelemättä, miten tuli tehtyä 1990-luvulla oharit kaikille: puolisoille, ystäville, faneille ja bändikavereille.

Samaan petettyjen joukkoon mahtui myös suomalainen fani, jonka kanssa Lanegan oli luvannut harrastaa seksiä hotellihuoneessaan.

Vuonna 1993 Lanegan lauloi seattlelaisessa Screaming Trees -yhtyeessä. Bändi nautti maailmanlaajuista suosiota, elettiinhän juuri Seattlesta tulevien bändien ympärille muodostunutta grunge-buumia.

Tyylin ykkösbändejä olivat Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden ja Alice In Chains, jonka kanssa kakkoskorin kovimpiin nimiin kuulunut Screaming Trees matkusti laivalla Suomeen.

”Laiva oli vaikuttava. Siellä oli monta suurta kasinoa, tanssisali, helvetisti baareja ja jopa auditorio, jossa oli istuimia lavan reunasta katon rajaan asti ihan niin kuin rockkeikkapaikassa. Siellä kuvattiin suosittua tv-visailua, joka esitettiin suorana jossain maassa, josta minulla ei ole aavistustakaan.”

Laivalla Lanegan alkoi ryypätä. Hän havainnoi, että sama harrastus oli monilla muillakin matkaajilla:

”Laivan luksuspuoli ei kiinnostanut minua. Join baareissa, diskoissa, kasinoissa, kaikkialla missä voin. Katsoin jopa vähän aikaa sitä visailua, jonka kuvauksissa oli yleisönä kännisiä öykkäri-idiootteja. Monet matkustivat niillä laivoilla vain päästäkseen vetämään kännit ja riehumaan. He ostivat meno-paluuliput ja bailasivat koko matkan mennen tullen. Näin, kun joku humalainen vammainen tyttö joi virtsalla täytetystä kaljapullosta, jonka joku oli livauttanut hänen pöytäänsä, ja kun eräs humalainen mies ja hänen poikansa tappelivat nyrkein, ja kun muuan mies oksensi hattunsa täyteen, ja paljon muita b-kauhufilmien kohtauksia.”

Rocktähti heräsi hytissä muistamatta illasta mitään.

Sitä, että bändin seurue oli piilottanut laulajan sinne, ettei tämä joutuisi putkaan ”tyrmättyään diskon tanssilattialla pari tyyppiä”.

Keikkapaikka ja sen jälkeiset tapahtumat ovat jääneet myös hyvin Laneganin mieleen:

”Sinä iltana me soitimme Helsingissä pienehkössä klubissa, jonka nimi oli Tavastia. Settimme jälkeen kiertelin täydessä baarissa ja etsin naisseuraa. Näin hyvännäköisen, mustatukkaisen tytön, jolla oli verkkosukat ja lyhyet sortsit, ja menin hänen luokseen. Hän avasi kaljan ja ojensi sen minulle pirullisesti hymyillen. Vain minuutteja ensimmäisen katsekontaktin jälkeen aloimme pussailla.”

Asiat johtivat toiseen – tai ainakin niin oli tarkoitus.

”Kun Alice in Chains lopetti ja paikka alkoi tyhjentyä, uusi ystäväni sanoi, että hänen oli häivyttävä, jos mieli ehtiä viimeisellä ratikalla kotiin.

”Älä siitä huoli, tulet yöksi mun hotellihuoneeseeni.” Tyttö ei ollut varma, mutta tein parhaani vakuuttaakseni hänet.”

Laulaja ei kuitenkaan tiennyt, ettei bändillä ollut aikomustakaan yöpyä Suomessa. Kiertuemanageri ilmoitti, että auto vie lentokentälle suoraan Tavastian edestä.

”Kun ahtauduimme autoon, viimeiseksi muistokseni Helsingistä jäi tyttö, joka seisoi pimeällä ja tyhjällä kadulla ja huusi: ”Vitun kusipää! Saatanan valehtelija! Miten mä nyt pääsen himaan, mulkku?””