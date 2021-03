28-vuotiaana kuolleen Bobby Brown Jr.:n kuolinsyy selvisi

R&B-tähti Bobby Brownin poika kuoli marraskuussa 28-vuotiaana.

Viime marraskuussa kuolleen Bobby Brown Jr.:n, 28, kuolinsyy on selvinnyt, uutisoi BBC.

BBC:n mukaan kuolinsyy oli alkoholin ja huumeiden yliannostus. Kuolinsyytutkimuksen mukaan yliannostus tapahtui vahingossa. Brownin kehosta löytyi jäämiä alkoholista, kokaiinista ja fentanyylistä, joka on täyssynteettinen opioidi ja noin sata kertaa morfiinia vahvempaa.

BBC:n mukaan Brownin naisystävä löysi hänet elottomana makuuhuoneesta ja hälytti apua. Brownilla oli kuolinsyyraportin mukaan historiaa päihteiden käytöstä. BBC:n mukaan hän oli kuolemaansa edeltävänä iltana juonut tequilaa ja käyttänyt kokaiinia sekä särkylääkkeitä.

Bobby Brown Jr. oli R&B-tähti Bobby Brownin ja Kim Wardin poika. Muusikko Bobby Brown on aiemmin menettänyt tyttärensä. Hänen ja edesmenneen Whitney Houstonin tytär Bobbi Kristina Brown kuoli vain 22-vuotiaana.

Bobbi Kristina oli useita kuukausia koomassa sen jälkeen, kun hänet löydettiin elottomana kylpyammeesta tammikuussa 2015. Bobbi Kristina oli silti vielä hengissä. Hän ei kuitenkaan tullut kertaakaan tajuihinsa ja hänen elintoimintojaan pidettiin yllä laitteiden avulla sairaalassa. Murtunut isä joutui lopulta puolen vuoden jälkeen suostumaan irrottamaan tyttärensä laitteista ja päästämään irti.

Bobby Brown on ollut yksi kirkkaimmista R&B-tähdistä. Hänen parhaiten menestynyt albuminsa on Don't Be Cruel, joka on myynyt Yhdysvalloissa yli kymmenen miljoonaa kappaletta.