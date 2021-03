Saara Aalto paljastaa, mikä kaapista ulos tulossa oli ikävää – sai välittömästi tökerön puhelun

Saara Aalto kertoi amerikkalaisyleisölle millaista on olla homoseksuaali artisti.

Laulaja Saara Aalto, 33, osallistui torstaina virtuaalipaneeliin, jossa käsiteltiin seksuaalivähemmistöjen kokemuksia musiikkimaailmassa. Paneelin järjestivät DC Jazz Festival sekä Suomen ja Ruotsin Yhdysvaltain-suurlähetystöt.

Aallon mukaan hänen ensiesiintymisensä homoseksuaalina otettiin Suomessa positiivisesti vastaan. Huonoja muistoja jäi vain yksi.

– Ainoa negatiivinen asia oli, kun toimittaja soitti minulle heti kun olin ilmoittanut Facebookissa, että minulla on tyttöystävä, ja kysyi onko tämä joku vitsi vai totta, Aalto kertoi.

Aalto kertoi, kuinka hänen julkisuuskuvansa Suomessa oli tuohon aikaan tyttömäinen. Hänen tiedettiin seurustelleen pitkään tangokuningas Teemu Roivaisen kanssa.

– Äkkiä ajoinkin hiukseni ja tulin julkisuuteen tyttöystäväni kanssa. Ihmiset ihmettelivät, mitä on tapahtunut. Useimmat ajattelivat, että jotain on pielessä, miten hän äkkiä onkin homo, Aalto kertoi.

– Rakastin sitä. Rakastan ihmisten järkyttämistä. Voin näyttää heterolta ja silti tykätä tytöistä.

Meri ja Saara Aalto menivät naimisiin huhtikuussa 2020.­

Oulunsalossa kasvanut Aalto sanoi, ettei hänellä ollut nuoruudessaan homoseksuaaleja esikuvia.

– Kun olin nuori, en oikeastaan tiennyt olevani homoseksuaali. En oikeastaan edes tiennyt, että sellaista on olemassa, Aalto sanoi.

– Olen kotoisin pikkukaupungista enkä nähnyt homoja tai lesboja ympärilläni. Edes lukiossa en tiennyt siitä paljoa. Tiesin vain, että olin kiinnostunut tytöistä, mutta en ollut varma oliko se vakavaa.

Saara Aalto oli Talent-ohjelman finaalissa 2007.­

Vuonna 2008 Aalto pääsi mukaan Marco Bjurströmin ohjaamaan High School Musicaliin, joka esitettiin Linnanmäen Peacock-teatterissa. Se oli hänelle käännekohta.

– Se taisi olla ensimmäinen kerta, kun sain homoystäviä. Musiikkiteattereissa on niin paljon homoja, ja myös ohjaaja oli homo, Aalto kertoi.

– Silloin silmäni aukesivat ja ymmärsin että on olemassa tämä yhteisö, ja he menevät homobaareihin ja heillä on oma musiikkinsa ja kaikkea. Se oikeastaan avasi silmäni, ja ymmärsin että se on minun maailmani.

Aallon mukaan ”kaapista tuleminen” auttoi häntä taiteilijana.

– Tunsin olevani vapaampi olemaan outo ja erilainen ja ilmaisemaan itseäni vapaammin. Tunsin etten ollut enää laatikossa vaan saatoin tehdä mitä halusin. Se oli upeaa ja auttoi todella paljon minua tekemään taidetta ja musiikkia.