Suomalaisesta punkista tuli sukupolvikokemus – Ramonesin esiintyminen Tampereella loksautti leuat, eikä paluuta entiseen enää ollut

Punk oli Suomessa musiikkia, muotia ja asenne, joka jäi 1970-luvun lopun nuorten elämänohjeeksi.

Tee-se-itse!

Tuohon lauseeseen tiivistyy punk-kulttuurin toimintaohje, josta tuli elämänohje monille 1970-luvun lopulla aikuistuneille ihmisille kautta maailman.

Suomessa alkuperäinen punk nousi musiikki-ilmiöksi, nuorisomuodiksi ja ennen kaikkea 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alkuvuosina syntyneiden asenteeksi jopa poikkeuksellisen tehokkaasti. Kirjailija Kimmo Miettisen uunituore Suomipunk 1977–1981 (Like) toistaa väitteen, että juuri Suomessa punk oli suhteellisesti isompi ilmiö kuin missään muualla maailmassa.

”Ehkä punk oli meille vähän hiljasille, pidättyville suomalaisille riittävän yksinkertainen, härmän häjyn, Jörö-Jukan, jöllikän liike, jossa ei tarvinnut ku pogoo ylös ja alas. Punk sopi ehkä jotenki Suomen vähälumiseen kesään, pohjosen riutuneisiin, pelkistettyihin todellisuuksiin, vaivaiskoivun runkoihin, ei tarvinnu olla pretty, kunhan oli jotkut rääsyt päällä. Ei tarvinnut olla the shining star, pysty oleen oma pimeä ittensä, hengata ja oleen ikään kuin piikki lihassa. Sen et pääsi veivaa musaa, sen verran mitä osas, apinan raivolla, oli terapeuttista. Nuoruudes on hyvä päästä puhkomaan paiseita, puristaan finnejä. Kuka tahansa saatto olla messissä”, sanoo kirjassa Sidi Vainio.

Pelle Miljoona oli maailmantuskaa poteva angstaaja.­

Vainio, 59, tunnetaan myös nimellä Seppo Vainio ja tittelillä Oulun yliopiston kehitysbiologian professori, tohtori. Punk-ansioita hänellä kertyi Sidi Vainiona, Päät- ja Briard -yhtyeiden rumpalina.

Tai sitten punkin suosioon Suomessa oli yhteiskunnallinen ja maantieteellinen syy, kuten Petri Tiili, 66, eli punklegenda Pelle Miljoona kiteyttää:

”Yksi syy voisi olla nuorisotyöttömyys, joka itse asiassa ei edes ollut hirveen korkea, mutta se noteerattiin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Punk oli Englannissa urbaania musaa, mutta Suomessa se levittäytyi myös maaseudulle. Tuli todella hienoja bändejä kuten Ratsia, nämä teidän hommat, Hilse ja muut pienlehdet, ne levisi ympäri maata. Mitä siinä olisi tilalla. Iskelmää, humppaa, tangoa, valssia, jenkkaa. Vähän sama juttu joka myöhemmin oli hevimusassa, miksi Suomesta tuli hevimaa, sitäkin kuunneltiin landella. Tämä on aika karu maa fyysisesti, kun on talvet ja pimeetä, se vaatii vähän stydimpää matskuu kuin jossain Tukholmassa. Punkkia ja heviä yhdistää myös tietynlainen heimokokemus.”

Se-yhtye (ylhäällä vas.) Jyväskylästä oli punkliikkeen hämyosastoa. Eput (alhaalla vas.) olivat hauskoja maalaispoikia. Pelle Miljoona ja N.U.S. löivät itsensä läpi legendaarisella Pohjalla-kiertueella.­

Miettiselle punk oli nimenomaan sitä: hauska ja identiteettiä muokannut heimo- ja sukupolvikokemus.

HILSE-pienlehteä Miettinen teki vuosina 1977–1981. Lehdenteko oli todellista tee-se-itse-meininkiä: Miettinen haastatteli punk-bändejä, purki haastattelukasetit sanatarkasti ja kirjoitti lehdet käsin alusta loppuun. Bändijuttujen lisäksi Hilseessä julkaistiin muun muassa levy-, keikka- ja pienlehtiarvioita.

Voi kuulostaa puuhastelulta, mutta lehdestä kasvoi merkittävä, kuten muun muassa Eppu Normaalin ensimmäiset punk-levytykset Poko Rekords -levy-yhtiönsä kautta julkaissut Epe Helenius kirjassa muistelee:

”Hilse tavoitti sellaisen lukijakunnan, jotka markkinointitermein oli edelläkävijöitä. Ne oli meille tärkeämpiä kuin kukaan muu, ne oli mielipidejohtajia, ne määräsi perästä tulevien sopuleiden reitin. Meille kymmenen Hilseen lukijaa oli kohderyhmänä yhtä tärkeä kuin sata Soundin lukijaa.”

Hilseen levikki oli enimmällään jopa 5 000. Se oli todennäköisesti jopa yksi laajalevikkisimmistä punkin pienlehdistä koko maailmassa.

Kirjaa varten Miettinen haastatteli noin 60:tä ihmistä, joiden osin ristiriitaisista muistikuvista muodostuu mosaiikkimainen kuva siitä, mitä suomalaisessa punkissa tapahtui vuosina 1977–1981.

Kirjailija Kimmo Miettinen (vas.) nuorena ja vihaisena miehenä seurassaan lahtelaisen Vau-yhtyeen laulaja Kari Kivelä.­

Kirjailija tunsi haastateltavat etukäteen, sillä suurin osa heistä oli tuttuja kirjan ajanjaksolta.

– En ole lainkaan nostalgiaan taipuvainen, mutta nyt oli kiva tavata näitä vanhoja kavereita, Miettinen sanoo IS:lle.

Miettisen punk-asenne on itseironian läpäisemä. Hän ymmärtää, että hänen sukupolvelleen punk oli ainutlaatuinen kokemus. Ihan niin kuin vaikkapa rap- ja hip hop-kulttuurin tee-se-itse-maailma omine piirteineen on ollut parille myöhemmälle sukupolvelle.

– Samasta on kyse. Meille tuo juttu oli punk, hän sanoo – ja kirjassa kirjoittaa asetelmasta punk-jermujen suhteen näin:

”Kun 70-luvun punkit kohtaavat, jutut ovat kuin sotaveteraaneilla. Muistatko Koiton talon piirityksen, olitko mukana Kaivopuiston taistelussa, koitko raastavat Lapin-keikat?”

Näistä muistoista kaksi viittaa väkivaltaisuuksiin 1950-luvun musiikin fanien, diinareiden tai fiftareiden kanssa, kolmas puolestaan siihen, että melko vaatimattomastikin suositut bändit lähtivät ”kiertueelle” Lappiin. Ja siellä tuli kylmä ja nälkä. Ja tuli koettua, että osa managereista ja keikkamyyjistä oli sellaisia säätäjiä, että heidän toimintansa ei tehnyt tee-se-itse-käsitteelle kunniaa.

Eivätkä kaikki keikkajärjestäjät, 1970-luvun lopulla useimmiten urheiluseurojen puuhamiehet tahtoneet maksaa epäsiisteinä ja amatöörimäisinä pitämilleen bändeille sovittuja palkkioita.

Punk tuli Suomeen ja vetosi nuoriin sekä musiikin että idealisminsa kautta. Se oli jotain muuta kuin vaikkapa progressiivinen rock, jonka tekeminen vaatii teknistä musiikillista osaamista.

Punk edusti tasa-arvoa, sen kautta oli helpompi saavuttaa paikka esiintymislavalla. Eikä se lava ollut yleisön yläpuolella.

Ja vaikka maailmalla punkin kautta nousi esille Vivienne Westwoodin kaltaisia huippuluokan vaatesuunnittelijoita, Suomessa punk-muodin pohjaksi riitti kirpputorilta hankittu nahka- tai pikkutakki, kuten Eppu Normaalin kitaristi Juha Torvinen kirjassa kuvailee:

”Punkkarius oli sellaista, että jotkut oli laittaneet pikkutakin päälle ja siinä oli muutama badge, rintamerkki. Se oli tapa erottua massasta, siitä siinä oli enemmän kysymys kuin mistään suuresta aatteesta. Mä uskallan olla erilainen. Nuorilla on aina ollut joku tapa ilmoittaa, että mä olen erilainen.”

Avaintapahtumia punkin läpilyönnissä olivat newyorkilaisen Ramonesin ensimmäiset Suomen-esiintymiset. Keikoilla Helsingissä ja Tampereella oli paljon vaikutuksille altista väkeä, jotka perustivat saman tien bändejä – tai muuttivat yhtyeensä musiikkityylin punkrockiksi. Muun muassa Pelle Miljoona, Eppu Normaalin ja Vandaalien jäsenet sekä Se-yhtyeen Yari näkivät Ramonesin ja kokivat punk-valaistuksen.

”Sillä oli tyrmäävä vaikutus. Olihan se hassua kun kuunnellaan auditoriossa pulpettien ääressä ja yhtäkkiä siihen tulee nahkatakkikaverit paukuttaan ”yy, kaa, koo” ja se vaan jatkuu, ei mitään hölinää välissä, eikä hienostelua... Se oli sen verran vakuuttavaa, että heti seuraavana päivänä treenikämpällä päätettiin muuttaa koko tilanne. Välittömästi muutettiin, mitä me oltiin treenikämpällä jauhettu, lyödäänpäs näihin tempoa”, rumpali Aku Syrjä muistelee kirjassa Ramonesin esiintymistä Tampereen Teknisen oppilaitoksen luentosalissa toukokuussa 1977 – ja Eppu Normaalin harjoituksia Ylöjärvellä Alamökki-kämpässään.

Ramones vierailulla Suomessa vuonna 1978.­

Eppu Normaalin kuvallinen vastaus roskamusiikkisyytöksiin.­

Hilseen ja muiden pienlehtien sekä punkista innostuneen Soundin ansiosta tietous punkista levisi kaikkialle Suomeen. Samoin bändejä syntyi kaikkialle Suomeen: haminalainen Pelle Miljoona helsinkiläistyi ensimmäisen albuminsa jälkeen, alun perin kemiläinen Yari perusti Se-yhtyeen Jyväskylään, Ratsia syntyi Pihtiputaalle, Vaavi Saloon ja Vandaalit Hyvinkäälle, Eput Ylöjärvelle.

– Kun aluksi pakkasin Hilseet tilaajille käsin itse, näin, että esimerkiksi Ämmänsaareen meni huomattavan monia lehtiä, Miettinen kertoo.

Ämmänsaaressa olikin vilkas punk-bändien esiintymistiheys: Kakolan poikat, Rutto, Kiss My Ass, Yrjö & Co, Kommando ja muun muassa Neuroosi olivat kaikki paikallisia, kainuulaisia yhtyeitä.

Mihin jäi punk? Niin on tavattu kysyä, kun on ihmetelty vaikkapa englantilaisen Sex Pistolsin laulajan Johnny Rottenin eli John Lydonin ulkonäön muuttumista yli 40 vuoden aikana.

Tai sitä, että monet punkit, punkkarit ovat menneet porvarillisiin töihin. Itse asiassa useimmat, esimerkiksi kirjaan haastatelluista entisistä punkbändien soittajista ja pienlehdentekijöistä.

Johnny Rotten ja Sex Pistols eivät saaneet työlupaa Suomeen. Vasemmalla ylhäällä laulaja Helsingissä 2008.­

Tai musiikin muuttumista. Eppu Normaalilta on saatu uusi levy viimeksi lähes 14 vuotta sitten. Mutta musiikillisesti yksi suomipunkin ykkösbändeistä hylkäsi punkrockin useimpien mielestä jo 40 vuotta sitten levyllä Cocktail Bar.

Mutta kirjassa Eppu Normaalin Torvinen näkee punkin tee-se-itse -asenteen leimanneen koko Eppujen pitkää uraa – ja leimaavan yhä:

”Hyvin pitkälti tee-se-itse-meininkiä edelleen. Puitteet on ihan toisenlaiset ja se mitä me touhutaan ja miltä me nyt kuulostetaan bändinä, on totta kai tyystin erilaista kuin mitä se aikoinaan oli. Mutta periaate on edelleen tietynlainen punkin innoittama tee-se-itse-metodi.”

Kimmo Miettinen kirjoitti kirjan Suomi-punkin varhaisvuosista.­

Hilse-lehti eli kolme kesää. Ne olivat Miettiselle suomipunkin kesät.

Sen jälkeen hän on muun muassa pyörittänyt levy-yhtiötä, tehnyt Yleisradiolle Räkärodeo- ja Yölätti-ohjelmia sekä kirjoittanut tietokirjoja ja romaaneita.

Kauppaopisto jäi aikanaan kesken, kun pienlehden tekeminen vei ajan ja energian. Uusia, ammatiksi muuttuneita intohimon kohteita on löytynyt sen jälkeenkin.

– Olen aina kaatunut eteenpäin.

Tietokirja Kimmo Miettinen: Suomipunk 1977–1981 (Like) on juuri julkaistu.