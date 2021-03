Kommentti: sain 70-luvun lopussa turpaan t-paidan takia – lopulta häpeän tilalle tuli jotain ihan muuta

Eppu Normaali -t-paita sai aikaan suuria tunteita vuonna 1979, jolloin punk eli kulta-aikaansa Suomessa, kirjoittaa uutispäällikkö Vesa Kovanen.

Seisoskelin taannoin Helsingin Kannelmäen Prisman kassajonossa, kyllä turvavälit, ja katse pysähtyi hyllyn päätyyn. Osuuskauppa tarjosi Eppu Normaali -t-paitaa hintaan 19,95.

Itsellänikin on ollut Eppu Normaali -t-paita. Hankin sen keväällä 1979. Epuilta tuli tuolloin ulos bändin kakkosalbumi Maximum Jee & Jee, paras suomalaisbändin levy ikinä, vuoden 1979 mittarilla. Oma kopio oli vihreää vinyyliä, ensipainos.

Paidan hankinta oli prosessi. Jokin tamperelainen, tietysti, hikipaja painoi niitä jossain kellarissa. Tilaus Soundi-lehdestä leikatulla tuhruisella kupongilla. Maksu postiennakolla, kun paketti lopulta kulkeutui parin viikon viipellä Mansesta noin 130 kilometriä.

Paitahan oli tyylikäs. Mustalla pohjalla yksi yhteen kopio The Who’n legendaarisesta Maximum R & B -keikkajulisteesta. Eppujen Pantse Syrjä esitti Pete Townshendia, kuvassa oleva Rickenbacker-kitara oli perimätiedon mukaan lainattu sessioon Juice Leskiseltä.

Panin paidan päälle koulujen päättymisviikonlopun lauantaina. Täysi outfit, pillifarkut, tennarit, nahkarotsi, bändipaita ja pullo Marlin mustaherukkaviiniä.

Suomen katukuvassa näkyi paljon punkista innostuneita nuoria 70- ja 80-luvuilla.­

Väärin puettu. Muutama amisteddy tuli, näki ja veti turpaan. Ei nykymuodin mukaista maassa makaavan potkimista, mutta huuli halki, nenä verille, musta silmä ja farkkujen polvet rikki.

Pysyin silti aatteelle uskollisena. Hieno kesä 1979. Syksyn 1978 legendaarisen Pohjalla-kiertueen jälkihöyryissä syntyi bändejä, pienlehtiä ja paikallisia puuhapetejä kuin psilosybiinisieniä sateella. Satoa nautittiin 1979.

” Pysyin silti aatteelle uskollisena.

Paitsi diinarit vs. punkkarit, oma possekin (uudissana, ei tunnettu 1970-luvulla) oli vähintään kahdessa leirissä. Kuuluu ikään kuin ”nuorisomusiikin” kaanoniin. Rollarit vs. Beatles, Danny vs. Johnny, Pressa vs. Wigwam, Oasis vs. Blur, just name it.

Kesällä 1979 jakolinja oli Eput vastaan Pelle Miljoona. Eput oli hauska ja nokkela, Pelle totinen saarnaaja, ja vanha, 24-vuotias. Keikoilla meno kuitenkin tasoittui. Mikko Saarela jätti Eput ja tilalle tuli ravintolabändin basistin karismalla siunattu seuraaja. Pelle muutti Savonlinnasta Stadiin ja 1980-bändin eturivi, kitaristit Rubberduck Jones ja Stefan Piesnack, henki rockia ja vaaraa.

Uskottomuuden siemen oli kylvetty. Seuraavaksi Pelle kokosi Pelle Miljoona Oy:n, mukana mm. Andy McCoy ja Sami Takamäki, myöhemmin Sam Yaffana tunnettu. Eput opettelivat soittamaan, ja julkaisivat ensimmäisen iskelmäalbuminsa Akun tehtaan.

Tuli bänät. Hävetti, että olin ottanut turpaan Eppu Normaali -paidan takia.

Enää ei hävetä, lähinnä huvittaa. Pellekin osaa nykyään nauraa itselleen. Jokaisen kannattaisi opetella.