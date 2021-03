Kantrilegenda Dolly Parton otti koronarokotteen – puhkesi ikoniseen lauluun uusilla sanoilla

Dolly Parton on ollut mukana rahoittamassa Moderna-rokotetta.

Yhdysvaltalainen kantrilegenda Dolly Parton, 75, sai tiistaina lääkeyhtiö Modernan koronarokotteen.

Rutiininomaisesta toimenpiteestä julkaistu video sai hupaisan käänteen, kun Parton puhkesi laulamaan mukailtua versioita legendaarisesta Jolene-kappaleestaan.

– Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine (rokote), rukoilen sinua, älä epäröi (sen ottamista) --- koska kun olet kuollut, on liian myöhäistä, Parton lauloi Jolene-kappaleen kuuluisalla sävelellä.

Voit katsoa videon laulusta alta.

Dolly Parton ei ole vain tavallinen rivirokotettava, sillä hän on myös ollut mukana rahoittamassa Modernan rokotetta, The Guardian kertoo. Parton on lahjoittanut noin miljoona dollaria Vanderbiltin yliopiston lääketieteelliselle keskukselle, joka osallistui rokotteen kehittämiseen.

Parton sanoo videollaan haluavansa kannustaa kaikkia ottamaan rokotteen, kun se on mahdollista.

– Olen niin innoissani. Olen odottanut tätä jo jonkin aikaa. Olen tarpeeksi vanha ja tarpeeksi viisas ottaakseni rokotteen, Parton sanoo videollaan.

– Yritän olla hauska, mutta otan kuolemanvakavasti rokotteen. Luulen, että me kaikki haluamme palata takaisin normaaliin elämään, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Eikö olisi hyvä ruiske käteen, jos sillä pääsisimme takaisin?