Mikko Alatalo yllättää: esiintyy kesällä metallifestivaaleilla – ”Saatanpa laulaa Paranoidin suomeksi!”

Mikko Alatalo esiintyy ensi kesänä Nummirock-metallifestivaaleilla.

–On hienoa päästä Nummirockiin esiintymään. Hevi on suomalaisten dna:ssa, Mikko Alatalo toteaa ja kehuu samalla Suomen euroviisuedustajaa.­

Laulaja-lauluntekijä, tv-kasvo ja entinen kansanedustaja Mikko Alatalo, 69, on kiinnitetty Nummirockin esiintyjäkaartiin. Metallifestivaali järjestetään kesäkuussa Kauhajoen Nummijärvellä.

Yli 700 kappaletta kirjoittanut laulaja kipuaa samalle lavalle, jossa esiintyvät muun muassa Lost Society, Apocalyptica, Turmion Kätilöt ja Diablo.

Pispalasta puhelimen päähän tavoitettu muusikko kommentoi ilmoittautuneensa esiintyjäksi pilke silmäkulmassaan.

– Tietysti tässä mennään vähän kieli poskella, ei tämä ole haudanvakavaa, Alatalo toteaa.

– Esitän todennäköisesti ainakin Anna mulle lovee -coverbiisini ja Jolsan jätkän, ehkä myös Känkkäränkän heviversiona sekä saatanpa jopa vetää Paranoidin suomeksi! hän vihjaa.

Alatalo toivoo, että festivaali pystytään järjestämään. Hän arvioi, että hänen esiintyminen Nummirockissa saa metallifaneilta myönteisen vastaanoton.

– Onhan se myös vähän camp-huumoria, että Alatalo on paikalla, hän naurahtaa.

Elämäkerran viime syksynä julkaissut Alatalo muistuttaa aloittaneensa uransa rock-musiikin parissa Juice Leskisen kanssa.

– Nyt on ollut meneillään jonkinlainen nostalgiavaihe ja musiikkini on tullut nuorillekin tutuksi, mikä on hienoa, Alatalo taustoittaa.

– Pari vuotta sitten esiinnyin Iskelmä Festivaaleilla Raskasta iskelmää -bändin vierailevana solistina. Olen myös tehnyt yhteistyötä räppäreiden kanssa. Manstesteri-räpryhmän kanssa saimme kultalevyn, jonka lahjoitimme pormestari Lauri Lylylle, muusikko kertaa.

Alatalon mukaan hänen piti esiintyä tapahtumassa jo viime kesänä, mutta tuolloin Nummirockia ei järjestetty koronapandemian takia.

Kakkostyypin diabetesta sairastava Mikko Alatalo kertoo saavansa koronarokotteen maaliskuussa.­

Mikko Alatalo täyttää vappuna 70 vuotta, minkä kunniaksi hänen oli tarkoitus järjestää juhlakonsertti Tampere-talossa. Koronapandemian takia tapahtuma siirrettiin maaliskuulle 2022.

– Tietysti se oli pettymys, mutta eteen päin mennään. Suuri kunnia on kuitenkin se, että Yle esittää vappuaattona osana heidän uutta ohjelmasarjaa suoran lähetyksen, jossa kerrataan uraani, Alatalo kertoo.

Alatalo aikoo juhlistaa merkkipäiväänsä perheen kesken.­

Korona-aika ei ole saanut laulajan mieltä lannistumaan. Hän on muun muassa kirjoittanut uusia kappaleita ja käynyt poikiensa kanssa pelaamassa tennistä.

– Vaikka olin joskus lasketteluopettaja, olen rakastunut uudelleen murtsikkaan. Tietysti myös Ringo-koiran kanssa lenkkeillään aktiivisesti, muusikko kertoo.