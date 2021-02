Daft Punk -yhtye on hajonnut

Ranskalainen elektroduo ilmoitti maanantaina lopettavansa 28 vuoden jälkeen.

Elektronisen musiikin yhtye Daft Punk on hajonnut. Ranskalainen duo julkaisi YouTubessa maanantaina mystisen Epilogue-videon, jolla se jätti hyvästinsä faneilleen.

Varietyn mukaan Daft Punkin edustaja Kathryn Frazier vahvisti yhtyeen hajonneen. Frazier ei kertonut, miksi yhtye päätti lopettaa 28 vuoden jälkeen.

Daft Punkin perustivat Pariisissa vuonna 1993 Guy-Manuel de Homem-Christo ja Thomas Bangalter. He loivat yhtyeelleen omaleimaisen tyylin, johon kuuluivat robotteja muistuttavat kypärät, jotka peittivät muusikkojen kasvot.

Yhtyeen elektronista musiikkia on kuvailtu muun muassa french houseksi.

Daft Punkin edustaja ei kommentoinut Varietylle sitä, jatkavatko muusikot tulevaisuudessa työskentelyä yhdessä jonkin muun projektin merkeissä. Lehden mukaan on kuitenkin mahdollista, että Homem-Christo ja Bangalter tekisivät yhteistyötä myös jatkossa.

Daft Punk julkaisi ensimmäisen Homework-albuminsa vuonna 1996 ja nousi heti suuren yleisön tietoisuuteen. Jo vuotta aiemmin yhtyeen Da Funk -kappaleesta oli tullut hitti. Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Around The World, One More Time ja Harder, Better, Faster, Stronger.

Vuonna 2013 Daft Punk julkaisi Pharrell Williamsin kanssa Get Lucky -kappaleen, josta tuli niin ikään jättihitti.

Daft Punk on palkittu lukuisilla Grammy-palkinnoilla.