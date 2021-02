Röyhkeä asenne ja häpeilemättömyys toivat Antti Tuiskun ja Erika Vikmanin yhteen – ”Minua ei haittaa, vaikka olisin kuuluisampi kuin Jumala”

Antti Tuiskulle ja Erika Vikmanille ei riitä, että he ovat parhaita, vaan he haluavat olla ilmiöitä.

Häpeilemätön ja hyvällä tavalla röyhkeä, mutta silti nöyrä. Nämä ovat sanoja, joilla Antti Tuisku ja Erika Vikman kuvailevat toisiaan. Heitä yhdistää paitsi lauantain UMK-esitys, myös se, että he molemmat tietävät tasan tarkkaan, mitä haluavat olla: Suomen kirkkaimpia poptähtiä ja musiikkimaailman suunnannäyttäjiä.

– Olen aina halunnut olla ilmiö! Joko tähtää ilmiöksi tai sitten ei tee ollenkaan, Vikman sanoo napakasti.

– Arvostan ihan hirveästi ihmistä, joka sanoo tuollaiset asiat ääneen, mutta pysyy silti lämpimänä, nöyränä ja lähestyttävänä. Jos olet poptähti, sinulla pitää olla ballseja sanoa noin, Tuisku sanoo.

–Olen aina halunnut olla ilmiö! Joko tähtää ilmiöksi tai sitten ei tee ollenkaan, Eika Vikman sanoo.­

Samanlainen suoruus on tärkeää myös Tuiskulle itselleen. Hän haluaa tehdä kaiken perusteellisesti, huolellisesti ja täysillä. Puolitehoilla tekeminen ei ole vaihtoehto.

– Olen sanonut jo vuonna 2015, etten halua olla suurin poptähti tässä maassa, vaan haluan määritellä koko popmusiikin suunnan. En koe, että siinä on mitään överiä, vaan näin se vain on.

Sekä Vikman että Tuisku olivat seuranneet toistensa musiikkia jo pitkään ennen kuin tutustuivat viime syksynä. Tuisku oli pannut merkille, miten rohkeasti Vikman oli lähtenyt toteuttamaan omaa juttuaan ja uudistanut imagonsa. Vikman puolestaan oli fanittanut Tuiskua jo Idols-ajoista saakka.

– Oli tosi piristävää tavata Antti, jonka asenne on: ”Mä uskon tähän omaan juttuuni, uskon itseeni ja minua ei haittaa, vaikka olisin kuuluisampi kuin Jumala”. Mitä sitä nöyristelemään, kunhan pysyy aitona, Vikman sanoo.

Erika ja Antti Tuisku nousevat lavalle UMK-finaalissa.­

Samanlainen ajatusmaailma ja asenne ovat alkaneet hiljalleen muuttua ystävyydeksi Tuiskun ja Vikmanin välille. He ovat huomanneet, miten helppoa toisen seurassa on olla, kun kaikesta puuttuu vieraskoreus ja asiat sanotaan suoraan.

– En yritä esittää mitään muuta kuin olen ja Erikalla on vielä kahta kauheammin sellainen mentaliteetti, että hän on juuri sitä mitä on, Tuisku sanoo.

– Se tekee siitä toisen ihmisen seurassa olemista hirveän paljon helpompaa. Ei tarvitse miettiä, miten tässä pitäisi olla ja sanoa.

UMK 2021 Yle TV1-kanavalla klo 21.00.

Meikki: Miia Ollula, hiukset: Sari Launis, stylisti: Vesa Silver