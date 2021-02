Huumoribändi Rehupiikles erikoisen kiistan kohteena Kurikassa – kaupunginhallitus pitää Kunnantalo-kappaletta loukkaavana

Kurikan kaupunginhallitus kumosi lautakunnan antaman luvan, jolla yhtye sai luvan kuvata musiikkivideonsa Jalasjärven vanhalla kunnantalolla.

Rehupiikles on 1990-luvulla perustettu huumoriyhtye. Kuva yhtyeen keikalta Kurikasta vuodelta 2006.­

Huumoriyhtye Rehupiikles on joutunut erikoisen kohun keskelle kotikaupungissaan Kurikassa. Yhtye haki viime vuonna lupaa kuvata musiikkivideo Kunnantalo-kappaleelleen Jalasjärven entisellä kunnantalolla, Jalasjärvi-talolla.

Kurikan tekninen johtaja teki 22. joulukuuta viranomaispäätöksen, jonka mukaan Rehupiiklesille ei myönnetty kuvauslupaa Jalasjärvi-talolla. Tästä alkoi erikoinen kunnallishallinnollinen selkkaus.

Kurikan tekninen lautakunta käytti otto-oikeuttaan, ja päätti 27. tammikuuta pitämässään kokouksessa kumota teknisen johtajan tekemän viranhaltijapäätöksen. Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 7–4 myöntää Rehupiiklesille kuvausluvan.

Kaupunginhallitus puolestaan käytti maanantaina 1. helmikuuta pitämässään kokouksessa niin ikään käyttää otto-oikeuttaan, ja puolestaan kumosi teknisen lautakunnan päätöksen. Näin ollen teknisen johtajan alkuperäinen päätös kuvausluvan kieltämisestä jäi voimaan.

Kokouksen pöytäkirjasta käy ilmi, että äänestys oli tiukka. Kaupunginhallituksen äänestystulos oli tasan 6–6, jolloin puheenjohtaja Rami Ala-Nisulan ääni ratkaisi.

Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Ylen mukaan kieltoa on perusteltu sillä, että laulun sanat eivät anna kaupungin henkilöstön työstä oikeaa kuvaa ja että sanoitus voi loukata kunnallisia luottamushenkilöitä. Asia otettiin kaupunginhallituksen käsittelyyn henkilöstön toiveesta.

Keskustelua on herättänyt myös se, onko kiistassa sittenkin kyse entisten naapurikuntien, Jalasjärven ja Kurikan, keskinäisestä naljailusta.

– Siltä se voi näyttäytyä, mutta molemmissa äänestyskannoissa oli koko alueen edustajia. Hallitus summasi, että yhtyeessä ja sen toiminnassa ei ole muuta kuin fanitettavaa, mutta tämä päätös tehtiin henkilöstön vuoksi, Ala-Nisula sanoo Ylelle.

Rehupiikles kuvattuna vuonna 2003.­

Ilkka-Pohjalaisen mukaan vielä julkaisematon Kunnantalo-kappale on Madness-yhtyeen Our House -kappaleen sävelelle tehty uudelleensanoitus. Lehden mukaan kappale sisältää muun muassa tällaista lyriikkaa:

”Virkamiehet kiiruuset / Noon salrovapailla, Pekkasilla, etätöissä, nokosilla / Paikalla aavetaloossa (ei näy ketään ) / vain kuolleet kunnanjohtajat / Seinillä tauluussa.”

”Haahuuulen tyhyjää käytävää / Rakennuslupahakemukset nahkasalakussa / Täälei kuulu näy ketää ei ei ei / Infopisteenklasis lukoo: notta koulutuksessa."

Rehupiikles aikoo kiellosta huolimatta julkaista musiikkivideonsa Youtubessa ennen kuntavaaleja – sanoitusta muuttamatta.

– Kyllähän tämä Kunnantalo-kappale jo tässä vaiheessa osoittaa sen, kuinka tärkeää kunnallispolitiikka on. Ehkä siitä vaalien lähellä tulee vieläkin kuumempi peruna, Rehupiiklesin kitaristi ja perustajajäsen Jyrki Keskinen kommentoi Ylelle aiemmin.

Rehupiikles on 1990-luvulla Jalasjärvellä perustettu huumoriyhtye, joka käänsi Beatles-yhtyeen kappaleita Etelä-Pohjanmaan murteelle. Sana rehu viittaa maaseutuun ja maatalouteen, kun taas piikles on Beatles pohjalaisittain lausuttuna.

Yhtyeen Beatles-covereita ovat muun muassa Koventunpuoloonen ehtoo (Hard Days Night), Mua flikat ei saa (Can’t Buy Me Love) ja Käsikynkkää (I Wanna Hold Your Hand). Rehupiikles on julkaissut yhteensä seitsemän levyä.