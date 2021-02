Ex-pornotähti Jenna Jamesonilta hurjia väitteitä suhteestaan Marilyn Mansoniin – muusikko fantasioi polttomurhasta

Jameson kertoo jättäneensä Mansonin ennen kuin tämä sai aikaan ”sen suurempaa vahinkoa”.

Entinen pornotähti Jenna Jameson, 46, kertoo Daily Mailin haastattelussa hyytäviä yksityiskohtia suhteestaan kohun keskellä rypevän Marilyn Mansonin, 52, kanssa.

Jameson väittää, että Manson fantasioi tämän polttamisesta elävältä. Lisäksi Manson halusi Jamesonin mukaan purra häntä seksin aikana. Jamesonin mukaan hän jätti Mansonin ennen kuin tämä sai aikaan ”sen suurempaa vahinkoa”. Hän kertoo kokeneensa suhteen kiusallisena.

– Kerran hän alkoi puhua minulle väkivaltaisesti. Totesin, että hyvästi Brian. Myöskään mustelmat, joita minulle jäi hänen puremisestaan, eivät olleet kivoja, Jameson sanoo.

Jamesonin mukaan Manson suhtautui eroon kevyesti ja vaikutti päässeen yli nopeasti. Manson oli tuolloin suosionsa huipulla, ja Jameson arvelee hänellä olleen kysyntää suhdemarkkinoilla.

Manson joutui kohun silmään maanantaina, kun Westworld-näyttelijä Evan Rachel Wood, 32, kertoi Mansonin pahoinpidelleen häntä ja käyttäneen häntä hyväkseen. Myös neljä muuta naista syyttää rocktähteä muun muassa seksuaalisesta väkivallasta ja manipuloinnista.

Manson kommentoi syytöksiä Instagramissa varhain tiistaiaamuna. Hänen mukaansa syytökset ovat hirvittävällä tavalla vääristeltyjä.

– Intiimit suhteeni ovat aina olleet yhteisymmärrykseen perustuvia ja samanmielisiä, Manson sanoo.

Pian kohun alkamisen jälkeen julkisuuteen nousi Mansonin vuonna 2009 Spin-lehdelle antamat kommentit, joissa hän kertoi muun muassa fantasioineen Woodin kallon murskaamisesta lekalla. Hän kertoi I Want to Kill You Like They Do in The Movies -kappaleensa kertovan Woodista.

Mansonin levy-yhtiö Loma Vista kertoi maanantaina Variety-lehdelle keskeyttävänsä välittömästi Mansonin uusimman levyn markkinoinnin ja kieltäytyvänsä yhteistyöstä Mansonin kanssa täysin myös tulevaisuudessa.

Mansonilla oli myös rooli American Gods -tv-sarjassa, jossa hän näytteli rocktähteä. Sarjaa tuottava televisioyhtiö Starz ilmoitti, että Mansonin hahmo poistetaan sarjan vielä esittämättä olevista jaksoista.