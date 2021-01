Elektropop-musiikin edelläkävijänä pidetty tuottaja Sophie, 34, on kuollut – perhe kertoi julkisuuteen poikkeuksellisen kuolemaan johtaneen onnettomuuden

Musiikkituottaja Sophie kuoli kotikaupungissaan Ateenassa.

Useat kansainväliset lehdet kertovat muusikko ja tuottaja Sophien kuolleen vain 34-vuotiaana.

Skotlantilaista Sophieta eli oikealta nimeltään Sophie Xeonia on pidetty musiikkialalla elektronisen pop-musiikin pioneerina ja alan uudistajana.

Independent-lehti kertoo Sophien taustatiimin kertoneen hänen kuolemastaan tiedotteella lauantaina.

– Kerromme syvän surun vallassa, että muusikko ja tuottaja SOPHIE on kuollut yhtäkkisen onnettomuuden seurauksena tänä aamuna kello neljältä Ateenassa, jossa artisti asui.

– Ensisijainen tavoitteemme on nyt kunnioittaa hänen perheensä yksityisyyttä. Pyydämme myös kunnioitusta hänen fanikuntaansa kohtaan sekä sensitiivisyyttä tämän uutisen yksityistä luonnetta kohtaan, tiedotteessa sanotaan.

Sophie oli tunnettu transnainen ja tärkeä esikuva monille. Hän teki paljon töitä seksuaalivähemmistöjen oikeuksien edistämiseksi.

Musiikkialan julkaisu NME kertoo, että Sophien perhe paljasti erillisessä tiedotteessa artistin kuolinsyyn.

– Kaunis Sophiemme kuoli tänä aamuna traagisesti kauheassa onnettomuudessa. Omalle hengelliselle puolelleen uskollisesti hän oli kiivennyt katsomaan täysikuuta ja vahingossa lipsahtanut ja pudonnut. Hän tulee aina olemaan täällä kanssamme.

– Kiitämme kaikkia rakkaudesta ja pyydämme yksityisyyttä tänä musertavana aikana, perhe ilmoitti.

Sophie oli tunnettu transnainen, joka teki paljon töitä seksuaalivähemmistöjen oikeuksien eteen.­

Grammy-ehdokkuuden saanut arvostettu tuottaja teki Guardianin mukaan töitä monien maailmantähtien, kuten Madonnan ja Charli XCX:n kanssa.

Sophie julkaisi debyyttisinkkunsa, Nothing More to Say -kappaleen vuonna 2013. Hänen läpimurtonsa tapahtui myöhemmin samana vuonna, kun hittikappale Bipp julkaistiin.

Hänen muita suosittuja kappaleitaan ovat muun muassa Immaterial (yli 8 miljoonaa kuuntelukertaa musiikkipalvelu Spotifyssa), 1, 2, 3 dayz up (yli 7 miljoonaa kuuntelukertaa Spotifyssa) ja Faceshopping (yli 4 miljoonaa kuuntelukertaa Spotifyssa).

Ensimmäinen debyyttialbumi ilmestyi vuonna 2018. Oil of Every Pearl’s Un-Insides -albumi sai Grammy-ehdokkuuden vuoden parhaana elektronisen musiikin albumina.

Guardianin mukaan albumi oli yksi vuoden ylistetyimpiä erilaisissa musiikkikritiikeissä. Esimerkiksi Guardianin omassa arviossa albumia kehuttiin ”aidosti erilaisesta soundista ja siitä, miten sen avulla luodaan mielikuva kauhun, surun ja nautinnon äärimmäisistä tunteista.”

Tarkennettu otsikkoa kello 17.05: Sophie tunnettiin erityisesti elektropop-musiikin suunnannäyttäjänä.