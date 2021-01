Suad karkasi lapsena siskonsa Tea Khalifan kanssa junalla laulamaan ihmisille – nyt hän on nouseva tähti

Tea Khalifan sisko Suad on pitkään nauttinut laulajana kuplivaa suosiota indie-piireissä . Nyt esikoislevy on vihdoin valmis.

Suad Khalifa on luonut uraa indie-piireissä.­

SUAD-nimellä esiintyvä laulaja-lauluntekijä Suad Khalifa vastaa puhelimeen helsinkiläisen hotellin aulassa. On Toini-myrskyn jälkeinen talvipäivä.

– On siis niin ihana ilma, Suad riemuitsee.

– Sorry, olen vähän yli-innoissani. Maisema näyttää niin kauniilta. Tykkään erityisesti lumisista talvista.

Suadin esikoisalbumi Waves (Svart) ilmestyi 22. tammikuuta. Sattumoisin sillä on Winter-niminen biisi, joka tosin ei ylistä talven kauneutta, mutta siinä kuitenkin puhutaan talvelle.

– Olen laulussa hetkellisesti loukkaantunut talvelle. Syytän sitä kokemastani menetyksestä.

Waves on kauan odotettu albumi indie-piireissä pitkään kuplivaa suosiota nauttineelta Suadilta. Sen ilmestymisestä kirjoitettiin odottavaan sävyyn jo pari vuotta sitten.

– Olen levyä koko ajan tehnyt, mutta jotenkin se vain on venynyt. Tämä on ollut hitaasti etenevä projekti. Nyt levy on vihdoin valmis ja olen äärimmäisen onnellinen, että se ilmestyy.

– Olen siihen tosi, tosi tyytyväinen. Levy on unelmien täyttymys. Olen niin fiiliksissä. Toivottavasti ihmiset tykkäävät levystä ja voivat samaistua lauluihin.

Suadin esikoisalbumi Waves ilmestyi 22. tammikuuta. –Olen siihen tosi, tosi tyytyväinen. Levy on unelmien täyttymys, Suad Khalifa sanoo.­

Omat kappaleensa albumin vinyyliversiosta Suad on jo haastattelua tehtäessä saanut. Vaikka ei ole vinyyliaikakauden lapsi, Suad halusi levynsä julkaistavan nimenomaan vinyylinä. Toki se löytyy myös striimauspalveluista.

– Kaverit ovat soittaneet vinyylejä, ja mummolassa oli vinyylisoitin. Lapsuuden varhaisia muistoja on, kun olen siellä kuunnellut vinyylejä ja katsellut levynkansia.

– Halusin omastakin levystä ehdottomasti vinyylin. Kun sain sen käteeni, se oli ihana kokemus. Vinyylin kuuntelussa on joku rauha, silloin ei ole läppäri auki eikä tarvitse edes netti olla päällä. Ja vinyylin soundi on vaan niin hyvä.

Suad on ennen soolouraansa laulanut muun muassa Jaakko Eino Kalevin, Noah Kinin ja Uuden Fantasian levyillä. Cantoma-nimellä musiikkia julkaisevan englantilaisen dj:n ja muusikon Phil Misonin kanssa hän on tehnyt pitkään yhteistyötä niin levyillä kuin biisintekijänä.

– Phil löysi minut Uuden Fantasian kappaleelta Fantasia, joka oli päätynyt eräälle kokoelmalla. Hän ihastui ääneeni niin paljon, että otti yhteyttä. Philin kanssa olemme tehneet yhdessä biisejä hänen albumeilleen.

Joskus Mison on tullut lauluntekotöihin Helsinkiin, joskus taas Suad on lentänyt milloin Lontooseen, milloin Kööpenhaminaan.

Suad Khalifan esikoislevyä on odotettu jo pitkään.­

Suadilla on selkeä näkemys siitä, miltä hänen oma musiikkinsa pitää kuulostaa.

– Minulla on vahva fiilis siitä, että haluan itse tehdä biisit ja päättää asioista. Olen ollut onnekas, että olen löytänyt levylle muusikoita, joiden kanssa meillä on samanlainen lähestymistapa musiikkiin.

Suad on elämänsä aikana kuunnellut musiikkia laajalla skaalalla, Pink Floydista Michael Jacksoniin, Dire Straitsista Kate Bushiin.

Kysymys omasta tyylilajista tekee Suadin mietteliääksi.

– En osaa itse sanoa. Levy-yhtiön tiedotteessa puhutaan dark popista. Minulle on tärkeää, että musiikista välittyy tunne, että siihen voi samaistua.

Ainakin tyylilajissa on vahva kansainvälinen ”viba”. Toistaiseksi Suad on käynyt esiintymässä Lontoossa, Tallinnassa, Tartossa ja Ruotsissa.

Koronan takia keikkailu on ollut pitkään jäissä, mikä harmittaa Suadia nyt erityisesti sen takia, että hän haluaisi päästä esittämään uuden levyn kappaleita livenä.

– Levyjulkkarien piti olla tammikuun lopulla. Ne peruuntuivat, mutta keväälle on kyllä buukattu keikkoja. En tiedä, miten niiden kanssa tulee käymään. Tilanne on mikä on, täytyy vain toivoa parasta.

Jos sukunimi Khalifa tuntuu tutulta, sille on selitys. Suadin sisarpuoli on näyttelijä Amira Khalifa ja sisko Jyrki-ohjelman myötä aikanaan julkisuuteen noussut Tea Khalifa.

Tea ja Suad Khalifa vuonna 2017.­

Teaan ja laulamiseen liittyen Suad kertoo hauskan muiston lapsuudesta.

– Matkustimme äitimme kanssa junalla Pohjois-Karjalaan. Äiti on sieltä kotoisin ja meillä on siellä lande. Emme sanoneet Tean kanssa äidille mitään, lähdimme vain keskenämme junassa seikkailemaan ja lauloimme ihmisille.

– Mitä ihmettä olemme mahtaneet miettiä, mutta ihmiset suhtautuivat muistaakseni hyvin. Tea on minulle rakas sisko, jonka kanssa tapaamme usein.