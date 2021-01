Alexi Laihon ensimmäiselle vaimolle tulvii tappouhkauksia – muusikon kuoleman jälkeen paljastunut avioliittosotku johti painajaismaiseen tilanteeseen

Kimberly Goss on saanut tappouhkauksia sen jälkeen, kun paljastui, että hän oli virallisesti naimisissa kitaristi Alexi Laihon kanssa tämän kuolemaan saakka.

Children of Bodomin kitaristina maailmanmaineeseen noussut Alexi Laiho kuoli joulukuun lopussa 41-vuotiaana. Häntä jäi kaipaamaan paitsi kansainvälinen metallimusiikin ystävien laaja joukko, myös lähipiiri, perheenjäsenet, ystävät ja Children of Bodomin ja uuden yhtyeen Bodom After Midnightin bändikaverit.

Sekä kaksi vaimoa, kuten IS viime viikolla kertoi.

Virallisesti Laiho oli loppuun saakka naimisissa yhdysvaltalaisen Kimberly Gossin kanssa. He avioituivat 1. helmikuuta 2002 – eivätkä koskaan virallisesti eronneet. IS selvitti avioliiton voimassaolon viranomaistahoista.

– Emme ole koskaan eronneet, Goss vahvisti IS:lle.

Tämä oli yllättävää, sillä Laihon puolisona on viime vuosina julkisuudessa nähty australialainen Kelli Wright-Laiho. Myös hän vahvisti IS:lle Gossin ja Laihon liiton jatkuneen virallisesti kitaristin kuolemaan saakka:

– Kyllä asia on näin. Alexi ei koskaan eronnut ensimmäisestä vaimostaan.

Alexi Laiho menehtyi 41-vuotiaana.­

Asian paljastuttua yhtyeen fanit ovat valinneet puolensa. Moni on kääntynyt Gossia vastaan.

– Tämä on painajaismaista, Goss kertoo nyt IS:lle.

Hän lähettää pyynnöstä kopioita yksityisistä viesteistä, joita on saanut. Osa niistä on lähetetty sosiaalisen median kautta jonkun ihmisen nimellä, osa ns. trolliprofiileista. Joukossa on myös suomalaisia lähettäjänimiä.

Kimberly Goss kuvailee tilanteen olevan painajaismainen.­

Teksti on kovaa, viestien sisältöä voi pitää häiritsevänä: Gossille toivotaan kuolemaa ja hänen lapsensa huostaanottoa.

– Pahimmat viestit olen tuhonnut. Sain paniikkikohtauksen, kun niitä alkoi tulla enkä voinut pitää puhelimessani yksityiskohtaisia kuvauksia siitä, miten minut halutaan murhata, Goss kertoo.

Puhui Laihon kanssa kuolinpäivänä

Suomessa on uutisoitu muun muassa Alexi Laihon ystävänä esiintyvän Matt Fawcettin kommenteista. Kaaoszine julkaisi jutun Bodom After Midnightin Facebook -sivun keskustelupalstaa lainaten.

– Kimberly is nothing but gold digger, Fawcett kirjoitti kutsuen Gossia “kullankaivaksi” ja väittäen tämän pyrkivän hyötymään Laihon perinnöstä.

Fawcettin mukaan Goss ei myöskään ole ollut Laihon kanssa viime aikoina niin läheisissä väleissä kuin sanoo olleensa.

Goss tyrmää Fawcettin väitteet.

– Puhuin hänen (Laihon) kanssaan vielä hänen viimeisenä elinpäivänään. Lähetimme toisillemme ainakin kymmenen viestiä sen päivän aikana, Goss sanoo.

– Nämä ihmiset eivät tiedä, että ystävyytemme jatkui loppuun saakka.

Kimberly Goss ja Alexi Laiho avioliittonsa alkuaikoina.­

Laihon lähipiiri on vahvistanut IS:lle, että viestittelyä Gossin ja Laihon välillä on ollut säännöllisesti vielä joulukuussa.

Juridisesti asetelma on selkeä: Goss on Laihon puoliso, vaikka romanttinen suhde aiemmin Sinergy-yhtyeessä yhdessä vaikuttaneen pariskunnan välillä päättyi vuosia sitten.

Kelli Wright-Laiho ja Alexi Laiho järjestivät puolestaan 11. joulukuuta 2017 ”sitoumusjuhlan”, mutta se ei ollut virallinen vihkimistilaisuus. Wright kertoi aiemmin IS:lle, että heidän oli tarkoitus virallistaa suhde. Se ei kuitenkaan ollut Suomen lain mukaan mahdollista ennen kuin Laiho ja Goss ovat virallisesti eronneet.

– En tiedä, miksi Alexi ei koskaan saanut asiaa hoidettua, Wright-Laiho sanoi IS:lle.

Avioeroa voi Suomen lain mukaan hakea yksin. Alexi Laiho tai Kimberly Goss eivät siis olisi tarvinneet toistensa hyväksyntää avioerohakemuksen vireille laittamiseen.