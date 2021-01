Ihmiset yllättyvät, kun tapaavat supersuositun Behmin – laulaja kuulee usein saman kommentin itsestään

Supersuosittu laulaja Rita Behm kiistää mystisen artistikuvansa olevan tarkkaan harkittu. Hän kuvailee todellisuudessa olevansa lystikäs persoona.

Hiteistään Hei rakas ja Frida tunnettu Behm on eniten Emma-ehdokkuksia tänä vuonna kahminut artisti. Behm, eli Rita Behm, on ehdolla kuudessa kategoriassa, jotka ovat vuoden artisti, albumi, tulokas, biisi, pop ja yleisöäänestys. Toukokuussa Hartwall-areenassa järjestettävässä Emma-gaalassa palkitaan vuonna 2020 ansioituneita muusikkoja.

IS tapasi Behmin Emma-gaalan lehdistötilaisuudessa Hartwall-areenassa. Artisti tunnetaan siitä, että hän on hyvin yksityinen henkilö, eikä pidä haastattelujen antamisesta.

– Ei tämä ole minulle mieluisaa, Behm myöntää ja lisää:

– Olen alusta asti halunnut olla puhtaasti musiikin takia esillä, joten en ole kokenut haastattelujen antamista tarpeelliseksi.

Behm sanoo olevansa todella otettu monista Emma-ehdokkuuksistaan.

– Se on todella imartelevaa. Onhan sille varmasti myös syynsä, levyni on ollut aivan valtava. Se myi triplaplatinaa ja olen siitä todella innoissani, Behm sanoo ja lisää:

– En mieti uraani ehdokkuuksien kautta. En arvota sitä niin, että olisin jotenkin epäonnistunut, vaikka en olisi saanut yhtäkään Emma-ehdokkuutta. En ole ikinä halunnut kilpailla musiikilla missään muodossa.

Behm odottaa tältä vuodelta sitä, että pääsee jälleen kontaktiin kuulijoidensa kanssa. –Tiedän, että he ovat tuolla jossain. Keikat ovat niitä paikkoja, joissa kohtaamme. Sitä odotan todella paljon.­

Behm uskoo musiikkinsa iskeneen ihmisiin sen vuoksi, mistä lähtökohdista hän musiikkia tekee.

– Minulla ei ole ollut missään vaiheessa ollut motiivina yrittää miellyttää massoja tai radioita. Olen tehnyt sellaisen levyn, jonka olen itse halunnut kuulla.

– Joskus vaan tulee painettua oikeita nappuloita ja se resonoi ihmisiin.

Behmille on tarjottu myös esiintymiskoulutuksia tai -valmennusta haastatteluja varten, mutta hän ei ole tahtonut ottaa niitä vastaan.

– Olen ihmisenä aika spontaani. Sen huomaa usein suorista haastatteluista, koska ne ovat yleensä täysiä fiaskoja, Behm sanoo ja nauraa.

Hän toteaa, ettei halua suunnitella sanomisiaan etukäteen. Sama koskee keikoilla kuultavia välispiikkejä, joiden hän kuvailee olevan milloin mitäkin. Behmin mukaan ihmiset yllättyvät usein hänet tavatessaan siitä, kuinka erilainen hän on verrattuna julkisuudessa saatuun kuvaan.

– Olen hyvin eloisa ihminen ja on hauskaa, koska tässä on valtava kontrasti promomaterialiini ja musiikkiini. Minulle on sanottu, että minusta saa sellaisen kuvan, että olen kauhean vakava ja jopa vähän pelottava ihminen, mutta sitten sanotaan, että ”sinähän oletkin oikeasti kauhean lystikäs”. Se tulee joillekin ihmisille yllätyksenä.

Behmin mukaan hänen mystinen artistikuvansa ei ole tietoisesti luotu. Hän sanoo monien yllättyvän siitä, kuinka lystikäs hän todellisuudessa on.­

Behm kiistää, että hänen mystinen artistikuvansa olisi tietoisesti rakennettu.

– En ole vakava, mutta en vaan tykkää hymyillä kuvissa. Kuvat ovat linjassa musiikkini kanssa. Jos olisin aivan hehhehee levyni kannessa, eihän se oli linjassa musiikkini kanssa. Mutta en minä itse ole vakava.

Behm ei kuitenkaan usko, että häneltä missään vaiheessa tullaan kuulemaan esimerkiksi niin kutsuttua bilemusiikkia.

– Koen olevani lähtökohtaisesti aika iloinen ja hyväntuulinen ihminen, mutten osaa kanavoida sitä musiikkiin. Musiikkityylini on sellainen herkkä ja minulle on luontevaa tehdä balladeja. En näe, että osaisin edes tehdä sellaista raipati rai, juodaan viinaa -laulua.

Musiikin mukanaan tuomasta julkisuudesta Behm ei piittaa pätkääkään. Hän ei miellä itseään julkkikseksi, vaan henkilöksi, joka tekee julkista työtä.

– Se, että teen musiikkia, ei tarkoita sitä, että olen julkkis. En ikinä tule tuomaan yksityiselämääni julki missään määrin. Puhutaan sitten perheestä, parisuhteesta tai vaikka mitä ruokaa minä syön. Ne asiat eivät liity millään tavalla tekemääni taiteeseen.

Behm on tarkka huolitellusta tyylistään. Emma-gaalan lehdistötilaisuuteen hän saapui näyttävässä asukokonaisuudessa.­

Tunnistetaanko sinut julkisilla paikoilla?

– No, katso minua! Kyllähän minut tunnistetaan, Behm sanoo ja naurahtaa.

Hän viittaa pukeutumistyyliinsä. Haastatteluhetkellä Behmillä on yllään pilkullinen 50-luvun tyylinen mekko, hattu ja pitkät sormikkaat.

– Minähän näytän tältä. Pukeudun näin, mutta en minä toki mene Alepaan tällaiset hanskat kädessä. Enhän minä liiku julkisilla ja en mene enää mihinkään. Olen kotona, joten ei minua kukaan ikkunasta näe. Olen yrittänyt välttää julkisia paikkoja.

Ihmiset ovat Behmin mukaan pääasiassa kohteliaita, mikäli tunnistavat hänet.

– Jos joku tulee kysymään, onko mahdollista saada kuva ja jos itsellä on sellainen olo, niin totta kai se onnistuu. Muutama tällainen salakuvaus tilanne on tullut, että olen nähnyt ihan selkeästi, että minua on kuvattu. En ymmärrä, miksi ei voi tulla kysymään suoraan. Salaa kuvaaminen on outoa.

Behmin Hei rakas -musiikkivideolla on lähes seitsemän miljoona katselukertaa YouTubessa:

https://youtu.be/C_FNd9iY9EE